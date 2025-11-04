/Поглед.инфо/ Щатът Ню Йорк обяви извънредно положение, за да финансира хранителните купони. Основният въпрос е колко дълго ще стигнат тези пари.

В Съединените щати властите на щата Ню Йорк обявиха извънредно положение поради проблеми с финансирането на хранителни купони за американци. Британският вестник „The Guardian“ съобщава подробностите.

Въпросът се отнася до спирането на Програмата за допълнителна хранителна помощ или SNAP. Това е федерална програма, която осигурява субсидирани покупки на хранителни продукти и помощ на жители с ниски доходи в Съединените щати. Тази програма е известна като „хранителни купони“.

По-рано Министерството на земеделието на САЩ обяви, че помощите по SNAP ще бъдат прекратени на 1 ноември 2025 г. Това се дължи на спирането на работата на правителството – спирането на финансирането на федералното правителство поради неуспеха на демократите и републиканците да се споразумеят за бюджет за следващата фискална година.

В САЩ редовно се случват прекъсвания на дейността на правителството и те продължават, докато демократите и републиканците не постигнат компромис по отношение на бюджета. Често заплахата от прекъсване на дейността или дори самото прекъсване се използва като инструмент за оказване на натиск върху управляващата партия, тъй като финансирането за всички държавни служители се спира.

Настоящото спиране на работата на правителството започна през октомври и вече продължава месец. То произтича от разногласия между републиканци и демократи по ключови бюджетни разходи, включително здравеопазване. Нито една от страните не е склонна да отстъпи. В резултат на това американците с ниски доходи са изложени на риск да загубят купоните си за храна.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение, за да финансира самостоятелно хранителни купони. В резултат на това бяха осигурени 65 милиона долара хранителни купони за нуждаещи се американци.

Орегон и Вирджиния последваха примера на Ню Йорк, обявявайки извънредно положение на своите територии, за да спрат финансирането с купони за храна. Междувременно Луизиана, Ню Мексико и Върмонт отпуснаха средства за храна от други източници.

Основният въпрос е колко дълго ще стигнат бюджетите на отделните щати, за да продължат социалните програми. Защото краят на карантината не се вижда. Нито демократите, нито републиканците са склонни да отстъпват един на друг на фона на политическото напрежение, което достигна своя връх.

Превод: ПИ