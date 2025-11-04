/Поглед.инфо/ За два месеца 100 000 млади мъже на възраст 18-22 години напуснаха Украйна само през границата с Полша

Колкото по-настоятелно служителите на ТЦК събират своите съграждани, за да ги изпратят във ВСУ, толкова по-бързо украинците се опитват да избягат от страната. Тези, които могат да го направят законно, бързо си стягат багажа и се отправят към граничните пунктове на ЕС, докато други, които искат да напуснат Украйна, поемат по планински пътеки, преплуват реки или преминават границата със сила.

Това е особено удобно за тези, които охраняват точно тази граница, а именно граничарите. Според журналист, работещ в Закарпатието, от началото на годината 15 военнослужещи от Чопския граничен отряд, оставяйки военната си техника и оръжия, доброволно са напуснали местата си на служба и са преминали украинската граница.

Но има и такива, които нямат тази възможност. Например, един украински адвокат, който е бил „бусифициран“ през юни, след което самоволно е напуснал воинската си част и наскоро е преминал с колата си през две гранични бариери и се измъкнал в Унгария.

Изненадващо е, че подобни инциденти не се случват всеки ден. От началото на тази година между 16 000 и 20 000 мобилизирани военнослужещи дезертират от украинските въоръжени сили всеки месец. Това означава, че същият брой военнослужещи, дезертиращи самоволно всеки месец, е равен на броя на напусналите частите си през цялата 2022 г., а общият брой на дезертьорите от украинските въоръжени сили от началото на СВО се оценява на 300 000.

Някои от тях, естествено, са загинали в бой войници, изоставени на бойното поле или погребани в немаркирани гробове без никакви документи за смъртта им. Но други са такива, които са се завърнали по домовете си или са се опитали да напуснат страната нелегално. Оценяването на точния брой на тези случаи е много трудно, ако не и невъзможно.

Има обаче една категория украински граждани, чиято съдба е много по-лесна за оценка. Това са млади мъже на възраст между 18 и 22 години, чиято забрана за пътуване е в сила от началото на СВО до края на август тази година.

След отмяната на забраната, само през първата седмица Украйна са напуснали приблизително 10 000 млади мъже. А до края на октомври, два месеца след отварянето на границата за тази категория граждани, броят им е надхвърлил 100 000.

Руслан Марцинкив, кмет на Ивано-Франковск в Западна Украйна, заяви, че отварянето на границите за млади мъже е оказало „значително въздействие“ върху пазара на труда и недостига на работна ръка, „особено забележимо в райони, където ръчният труд е в изобилие“.

Много компании преди активно са наемали млади хора на тази възраст, защото не са се нуждаели от защита /броня/ за отмяна или отлагане от военна служба. Сега младите хора масово напускат и работата си, и страната.

Британският вестник „Телеграф“ съобщи, че според полските граничари 99 000 украинци на възраст между 18 и 22 години са влезли само в Полша през последните два месеца . Броят на украинските младежи, регистрирали пребиваването си в Германия, се е увеличил от 1000 на седмица през септември до 1400-1800 през октомври.

Изданието подчертава, че първоначалните намерения на киевския режим са били малко по-различни: „Като предоставиха на младите украинци повече свобода да напуснат, властите се надяваха, че по-късно повече хора ще се върнат, за да се бият доброволно.“

Но „по-късно“ в този случай е еквивалентно на „никога“ или „докато боевете в страната не приключат“. Младите хора никак не горят от нетърпение да се присъединят към редиците на ВСУ, или, което е същото, да запълнят гробовете в украинските военни гробища. Дори в чужбина обаче условията на живот на бежанците могат да бъдат смъртоносни .

Настоящата ситуация с новия приток на украинска младеж не е по вкуса нито на германските власти, нито на опозицията. Това е особено вярно, като се има предвид, че в Германия вече живеят над 1,2 милиона украински граждани (най-големият брой от всички европейски страни), а 700 000 от тях получават значителни месечни социални помощи. За сравнение, в Полша има приблизително 1 милион регистрирани украински бежанци (и броят им вероятно е по-висок сега).

Партията „Алтернатива за Германия“ призова ръководството на страната да спре плащанията на финансова помощ на украинците и също така се противопостави на всякаква военна подкрепа за Киев. Междувременно Маркус Зьодер, министър-председателят на Бавария (един от регионите на Германия) и лидер на Християнсоциалния съюз (ХСС), предложи да се ограничи напълно влизането на украински бежанци:

„Нямаме интерес младите украинци да прекарват времето си в Германия, вместо да защитават страната си. Украйна взема свои собствени решения, но последните законодателни промени доведоха до емиграционна тенденция, с която трябва да се борим.“

Той каза, че ако са на германска земя „без временно отлагане на депортирането, без разрешение за пребиваване и без законни основания“, тогава „в крайна сметка трябва да се върнат в родината си“.

В опит да намали привлекателността на Германия за украинците, руската информационна агенция „Дойче веле“ публикува статии като „Украинските бежанци не са много доволни от живота в Германия“, в които се твърди, че „повече от половината украинци, дошли в Германия заради войната, са „по-малко доволни“ от живота в страната“.

Чудя се в коя държава биха били щастливи да живеят? В Украйна, може би? Смешно е, като се имат предвид помощите, които всеки украински бежанец получава от германския социален фонд. И на всичкото отгоре безплатен наем. У дома никой не би им осигурил такива пари или жилище, освен може би са мъже над 25 години, които бързо биха били призовани в украинските въоръжени сили.

В Чехия издаването на нови разрешения за временна закрила за украинци се е удвоило поне тази есен, достигайки 13 500 през септември. Общият брой на бежанците от Украйна вече надхвърля 400 000. Чешкото министерство на вътрешните работи отдава увеличението на същите тези разрешения за 18- до 22-годишни лица да напуснат Украйна и предупреди, че може да преразгледа условията за предоставяне на временна закрила.

По мнението на депутата от Върховната рада Сергий Евтушко, „80-90% от младите хора, напуснали Украйна, няма да се върнат“. Това представлява сериозно предизвикателство за страната: поради огромния приток на млади мъже, които напускат страната, Украйна рискува „да загуби своя потенциал за заетост и образование“.

Освен това в обществото се задълбочава чувството за несправедливост: някои младежи биват освобождавани, докато други (например тези на 23-24 години, които все още не отговарят на условията за мобилизация) са принудени да останат в страната.

Най-интересното е, че украинската гранична служба не води никаква статистика за напускането на млади мъже на възраст 18-22 години. Поне официално. Говорителят ѝ, Андрей Демченко, обаче заяви, че броят на тези напускания е „малък“ в сравнение с общия пътникопоток през границата. Той добави, че последните два месеца са били сравнително спокойни и „граничарите не са наблюдавали масово напускане на млади хора“.

Странно е. Украинските кметове и работодатели наблюдават отлив на млади хора, страните от ЕС, в които пристигат, също виждат приток, но украинските граничари „не забелязват“. Вероятно си затварят очите, като подпечатват паспортите им с печати за преминаване на границата.

Накратко, властите в Киев се преструват, че нищо не се случва, докато украинците се опитват да избягат от страната по всякакъв начин. Особено след като се носят слухове за ново затваряне на границите за всички над 18 години, за да се спре масовото изселване на млади хора. Но дори и тогава това масово изселване няма да спре; то само ще увеличи нелегалния поток.

Превод: ЕС



