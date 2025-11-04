/Поглед.инфо/ Като един от най-ярките символи на китайската икономическа дипломация, 8-ото Китайско международно изложение за внос (CIIE), проведено от 5 до 10 ноември 2025 г. в Шанхай, се превърна в грандиозен празник на глобалната търговия и иновациите. Това събитие не само демонстрира отвореността и увереността на Китай в ерата на висококачествено развитие, но и перфектно съчетава духа на Четвъртия пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическата партия (ККП), проведен наскоро на 20-23 октомври 2025 г. От китайска гледна точка, CIIE 2025 е ярък пример за това как високостепенното отваряне навън – ключов елемент от препоръките за 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) – стимулира взаимноизгодното сътрудничество, укрепва глобалните вериги за доставки и допринася за изграждането на общност на споделена съдба. Този анализ разглежда мащаба и постиженията на изложението, свързвайки ги с визионерските насоки на пленума, за да подчертае ролята на Китай като двигател на световната икономика.

Мащабът и ключовите характеристики на CIIE 2025: Рекордно участие и фокус върху иновациите

CIIE 2025, известно като „най-голямото вносно изложение на национално ниво в света“, отново потвърди статута си като глобална платформа за икономическа глобализация. С площ от над 360 000 кв. м – увеличение с 10% спрямо предходната година – изложението обхвана 7 основни сектора: потребителски стоки, медицинско оборудване и здравеопазване, хранителни продукти и селскостопански продукти, автомобили, индустриални изделия, нови енергийни технологии и услуги. Рекордно е участието на 290 компании от Fortune Global 500 и водещи индустриални лидери, което представлява нов връх както по брой, така и по обща изложбена площ. Над 280 000 посетители от повече от 150 държави и региони се включиха в събитието, което подчертава възстановяването на глобалната търговия след пандемията.

Иновациите бяха в центъра на изложението: водещи компании като Apple, Tesla и Siemens представиха най-новите си продукти – от напреднали електрически превозни средства до ИИ-базирани здравни решения. Страничните събития включваха над 100 семинара, инвестиционни промоции и сесии за съвпадане на бизнес, фокусирани върху теми като устойчивото развитие и цифровизацията на веригите за доставки. Очакваният обем на търговските сделки надхвърли 78 милиарда долара, с акцент върху високотехнологични вносове, които подпомагат модернизацията на китайската индустрия. Това не е просто търговско събитие, а манифест на китайската решимост да се отвори към света, като се фокусира върху качеството, а не на количеството.

От китайска перспектива, CIIE 2025 илюстрира успеха на стратегията за „двойна циркулация“ – вътрешен пазар като основа и международно сътрудничество като катализатор. То подчертава как Китай, като най-голям вносител в света, създава възможности за глобалните партньори, като по този начин укрепва доверието в китайската икономика сред глобалните несигурности.

Духът на 4-тия пленум: Високостепенно отваряне като стратегически приоритет

Четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП, завършил само седмица преди CIIE, прие препоръки за 15-ия петгодишен план, които поставят високостепенното отваряне навън в сърцевината на националното развитие. Комюникето подчертава необходимостта от „стабилно разширяване на институционалното отваряне, защита на многостранната търговска система и разширяване на международното икономическо и търговско сътрудничество“. Генералният секретар Си Дзинпин в своята реч подчерта, че „високостепенното отваряне ще създаде нови хоризонти за взаимноизгодно сътрудничество“, като наблегна на баланса между самостоятелност в ключови технологии и глобална интеграция.

Този дух се проявява в политики като намаляване на тарифите за внос, улесняване на инвестициите в зони с пилотни програми за отваряне и укрепване на Рамката за регионално всеобхватно икономическо партньорство (RCEP). Пленумът вижда отварянето не като пасивен процес, а като активен двигател за висококачествен растеж, който подпомага иновациите, зеленият преход и споделеното благоденствие. Това е отговор на глобалните предизвикателства – от протекционизма до климатичните промени – където Китай се позиционира като защитник на свободната търговия и многостранния ред.

Съчетаване на CIIE с духа на пленума: Платформа за глобално партньорство

CIIE 2025 перфектно въплащава духа на 4-тия пленум, като превръща високостепенното отваряне в конкретни действия. Изложението се проведе точно след пленума, което позволи да се интегрират най-новите политики: например, нови стимули за внос на зелени технологии и цифрови услуги, вдъхновени от препоръките за „нова качествена производителна сила“. Участието на компании от над 100 държави, включително ключови партньори от „Един пояс, един път“, подчертава как CIIE създава „нови хоризонти за взаимноизгодно сътрудничество“, както е посочено в комюникето.

В сектора на здравеопазването, например, европейски и американски производители представиха иновативни медицински устройства, които ще подпомогнат китайската стратегия за здравна сигурност – директно свързана с пленумните цели за подобряване на качеството на живот. В автомобилния сектор фокусът върху електрически превозни средства от Tesla и BYD партньорите илюстрира как отварянето ускорява зеления преход, подкрепяйки целите за двойно въглеродно намаляване. Освен това, форумите по време на изложението обсъдиха теми като „институционално отваряне и многостранна търговия“, директно отразявайки пленумните приумици.

От китайска гледна точка, това съчетаване не е случайно: то демонстрира ефективността на лидерството на ККП, където стратегическите решения от пленума веднага се превръщат в икономически реалност. CIIE не само генерира сделки, но и укрепва доверието на международните партньори, контрастирайки с протекционистките тенденции в света и подчертавайки Китай като отговорен глобален лидер.

Икономически и глобални последици: Двигател на растежа и стабилността

Постиженията на CIIE 2025 имат дълбоки последици, които резонират с пленумните цели. Очакваният търговски оборот от над 78 милиарда долара ще инжектира свежа енергия в китайската икономика, подпомагайки целта за 5% годишен растеж през 2025 г. Вносът на високотехнологични продукти ще ускори самостоятелността в ключови области като AI и възобновяемата енергия, като същевременно създава работни места и стимулира потреблението. Глобално, изложението подчертава ролята на Китай в поддържането на многостранната търговска система, като привлича инвестиции от развиващите се пазари и насърчава зелени проекти по „Един пояс, един път“.

Това събитие също така контрастира с глобалните предизвикателства: докато някои държави затягат границите, Китай отваря вратите си, демонстрирайки, че истинската сила идва от сътрудничеството. То допринася за глобалната стабилност, като създава платформа за диалог върху теми като устойчиво развитие и цифрова икономика.

Път към по-ярко бъдеще

CIIE 2025, съчетано със духа на 4-тия пленум, е триумф на китайската визия за отваряне навън на високо ниво – не като тактически ход, а като стратегическа философия за споделен успех. То не само подчертава икономическата жизненост на Китай, но и укрепва глобалното доверие в страната като партньор за мир и просперитет. В контекста на 15-ия петгодишен план, CIIE задава тона за бъдещето: иновативно, отворено и устойчиво. Като Китай продължава да лидира в глобализацията, събития като това ще бъдат катализатори за новата ера на висококачествено развитие, където всеки печели от общото напредъче.