/Поглед.инфо/ На 4 ноември в Пекин китайският председател Си Дзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин.

По време на срещата Си Дзинпин посочи, че през тази година китайско-руските отношения се развиват стабилно въпреки нестабилната външна среда.

Си Дзинпин предложи двете страни да разширят взаимните инвестиции, провеждайки сътрудничество в традиционни области като енергетиката, взаимната свързаност, селското стопанство, космонавтиката, и да развиват потенциала за сътрудничество в нови сектори като изкуствения интелект, дигиталната икономика, зеленото развитие и други.

Михаил Мишустин предаде поздрави от президента Владимир Путин на председателя Си Дзинпин и го поздрави с успешното провеждане на 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП.

„Русия е готова да задълбочи сътрудничеството с Китай в областите на икономиката, търговията, науката, технологиите, селското стопанство, дигиталната икономика и други, както и да засили културния обмен и координацията за повече резултати в двустранното сътрудничество“, допълни Мишустин.