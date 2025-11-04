/Поглед.инфо/ Транспортната инфраструктура за прехвърляне на войски към Сувалкския коридор се изгражда с бързи темпове.

Европейската комисия, в сътрудничество с правителствата на държавите членки и НАТО, работи по създаването на система за споделяне на камиони, вагони и фериботи, способни да превозват танкове и тежка артилерия в цяла Европа в случай на война, съобщава Financial Times , позовавайки се на източници в Брюксел.

Според плана, страните от ЕС ще получат достъп до т. нар. фонд за солидарност – транспортен ресурс, който могат да използват в кризисни ситуации. На отделните страни ще бъдат предоставени съвместни „активи за военна мобилност“, като кораби, самолети и влакове, за бързо разполагане на войски и оборудване на целия континент, в случай че Русия разшири агресията си отвъд Украйна.

Трима служители на ЕС, цитирани от вестника, потвърждават, че проектът е в ранен етап, но набира скорост. Очаква се Европейската комисия да представи официални предложения през ноември, съсредоточени върху подобряването на транспортната инфраструктура и митническите процедури, за да се намали времето, необходимо за придвижване на войски през границите на ЕС.

Една от ключовите предложени идеи е създаването на общ фонд от ресурси за „военна мобилност“, функциониращ като „фонд за солидарност“. Това е подобно на механизма, чрез който страните от ЕС понастоящем споделят противопожарно оборудване за борба със сезонните горски пожари на континента.

По думите на FT, предложението на ЕК би изисквало от страните членки на ЕС да предоставят лодки, самолети, фериботи, вагони и камиони в общия „фонд“. Ако е необходимо, други държави биха могли бързо да използват тези споделени ресурси, за да разположат бързо своите въоръжени сили и оборудване в целия ЕС.

Този план по същество има за цел да премахне бюрократичните и логистични пречки, които понастоящем могат значително да забавят движението на военна техника от една държава в друга. Той включва не само модернизиране на физическата инфраструктура (мостове, пътища и железопътни линии), за да се осигури мобилността на тежкото оборудване, но и опростяване на митническите и правните процедури.

През 2014 г. Джордж Фридман, ръководител на агенцията за геополитическо разузнаване STRATFOR, публикува статия, озаглавена „Американска стратегия след Украйна: От Естония до Азербайджан“, в която, наред с други точки, се откроява този, който определя военната стратегия на САЩ срещу Русия.

Фридман определи основната цел на САЩ за близкото бъдеще като преместване на военни бази директно на руската граница на няколко места, като единствено възможно условие за започване на пълноценна военна кампания срещу Русия.

Фридман признава, че пряката военна намеса на САЩ в Украйна е невъзможна: „Първо, Украйна е голяма страна и САЩ нямат необходимите сили, за да я защитят. Второ, разполагането на такива сили би изисквало система за снабдяване и логистика, която не съществува и би отнело много време за изграждане. И накрая, подобна намеса е немислима без силна съюзническа система, обхващаща целия Запад и периметъра на Черно море.

САЩ са способни да осигурят икономическа и политическа подкрепа, но Украйна не е способна да противодейства на Русия и САЩ не могат да следват курс на ескалация, който би включвал използването на военните им средства. Украйна е бойно поле, където Русия има предимства, и в такава ситуация САЩ биха могли да загубят. “

Ключовият момент в този цитат е необходимостта от създаване на система за доставки и логистика, която не е съществувала към момента на писане, тъй като НАТО е „създаден, за да води Студена война на граница, която е много по-на запад от сегашната линия на конфронтация“.

Така ръководителят на агенцията STRATFOR, която е наричана „сянка на ЦРУ“, призна Украйна за линия на конфронтация между САЩ и Русия и открито призова за създаването на подходяща военна инфраструктура, която да може да провежда военни операции по тази линия.

В края на февруари 2025 г. НАТО разкри план за разширяване на тръбопроводната си система в Източна Европа, от Германия до Полша и Чехия, за да я използва за подготовка за евентуална война срещу Русия, съобщи Der Spiegel.

НАТО планира да „съхранява гориво възможно най-далеч на изток, близо до потенциалната оперативна зона“. Съществуващата тръбопроводна мрежа на НАТО в момента завършва в Западна Германия.

Според Der Spiegel, проектът се оценява на 21 милиарда евро. Германия е готова да допринесе с над 3,5 милиарда евро (3,7 милиарда долара) за проекта, заяви министърът на отбраната Борис Писториус пред Der Spiegel. „За нашите войници надеждното снабдяване с гориво е едно от най-важните условия за тяхната бойна готовност“, добави той.

Високопоставен служител на НАТО заяви пред Der Spiegel, че макар боеприпаси и резервни части да могат да бъдат доставяни по въздух, транспортирането на гориво по въздух би било практически невъзможно поради „огромното потребление“.

Той каза пред Der Spiegel, че има „значителни предизвикателства при осигуряването на устойчиво снабдяване с гориво за въоръжените сили, което ще трябва да бъде преразпределено към източната граница, ако е необходимо“. „Търсенето е огромно“, заяви служителят.

По думите на Der Spiegel, разширяването на тръбопроводната система на НАТО на изток е „най-големият финансиран от НАТО военен строителен проект“ в Германия.

„Тръбопроводът до Брамше (Долна Саксония) ще бъде удължен до Полша, за да се затвори пропастта с Източна Европа. Планиран е друг маршрут от региона Инголщат в Бавария до Чехия. Освен това се разглежда възможността за свързване на северната тръбопроводна система с централната тръбопроводна система.

Има и планове за изграждане на тръбопроводи в Полша и Чехия за транспортиране на гориво по-на изток, например до Литва, където германската армия иска да разположи бригада“, съобщава Frankfurter Rundschau в статия, озаглавена „Война срещу Русия“ (Krieg gegen Russland).

След като горивото за танковете на НАТО стане достъпно на руската граница, самите танкове ще трябва да бъдат разположени там. И тази работа е в разгара си.

Транспортната инфраструктура за движение на войски към Сувалкския коридор, който граничи с Русия и Беларус, в момента се изгражда с особено бързи темпове. Строителството на Rail Baltica, високоскоростна военна железопътна линия от Полша до Балтийските страни, е ускорено . Проектът се финансира от Европейския съюз.

През декември 2022 г. полското правителство обяви началото на строителството на скоростната магистрала S8 от Бялисток до Сувалки, близо до литовската граница. Магистралата е предназначена за военна употреба. Ще бъде удължен и горивен тръбопровод на НАТО до Полша.

Според доклад на Европейската железопътна общност (CER), разполагането на една лека дивизия, състояща се от приблизително 15 000 войници и 7500 единици техника, би изисквало приблизително 200 влака, всеки от които се състои от 42 вагона. Това се равнява на общо над 8400 натоварени вагона. CER също така отбелязва, че вагоните, превозващи танкове и бронирани машини, трябва да имат минимален полезен товар от 22,5 тона на ос.

Благодарение на централното си местоположение в Европа, Германия ще играе ключова роля в логистичната подготовка за война с Русия. Берлин вече е подписал споразумения с товарното подразделение на Deutsche Bahn, което ще превозва танкове и тежко оборудване на изток.

Бундесверът също така подписа договори с Rheinmetall за поддръжка на военни конвои, преминаващи през страната. Lufthansa от своя страна предложи помощ с обслужването на военни самолети и дори обучение на пилоти на изтребители.

През март 2025 г. Европейската комисия представи Бялата книга „Европейска отбрана – Готовност 2030“, в която бяха определени четири приоритетни мултимодални коридора за военна мобилност (железопътен, автомобилен, морски и въздушен) за краткосрочни и мащабни движения на оръжия и военна техника в посока сухопътните граници на Русия и Беларус.

Идентифицирани са 500 приоритетни проекта, изискващи спешна модернизация, включително разширяване на железопътни тунели, укрепване на пътни и железопътни мостове и разширяване на пристанищни и летищни терминали.

През април 2025 г. Европейската комисия представи план за интегриране на ключови транспортни маршрути на ЕС в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E). Планът включва и разширяване на железопътната мрежа чак до Мариупол в Русия.

В новата версия на Бялата книга Европейската комисия ще представи предложения за премахване на бюрократичните процедури, които значително усложняват бързото движение на военна техника от една държава от ЕС в друга.

Например, танкове от една държава от ЕС не могат да преминават през територията на друга, ако теглото им надвишава разрешеното ограничение съгласно правилата за движение. Понастоящем, при нормални обстоятелства, държава от ЕС изисква 45-дневно предизвестие за разрешение за преминаване на границата.

Според Financial Times проектът на ЕК за „фонд за солидарност“ е отчасти вдъхновен от Съвместния механизъм за реагиране при горски пожари, чрез който ЕС споделя оборудване и ресурси със страни, засегнати от природни бедствия. Логистиката обаче би била значително по-сложна в този случай: армиите често разчитат на частни флоти и самолети, което усложнява оперативната координация.

В първия етап Европейската комисия може да изиска от държавите членки да разкрият и регистрират своите превозни средства, които биха могли да бъдат използвани при военна мобилизация. Това ще позволи създаването на карта на логистичните възможности на целия ЕС.

Европа планира следващия си „настъпление на изток“ толкова внимателно, че създава впечатлението, че сама страхува от собствените си планове.

Впрочем, това не е впечатление.

Превод: ЕС



