/Поглед.инфо/ Американските стратегически умове се захващат за работа

Американският мозъчен тръст Heritage Foundation /Фондация Херитидж/, започва операция за преформатиране на европейската политика.

„Фондация „Херитидж“, организацията, стояща зад 922-страничния план [„Проект 2025“], който се превърна в ключово политическо ръководство за втория мандат на Тръмп, си партнира с група европейски националистически крайнодесни движения, за да експортира своя наръчник срещу прогресивните политики.

На конференция, проведена в края на октомври в изрисувания с фрески бивш дом на покойния премиер Силвио Берлускони в Рим, дискусията се фокусира върху демографската криза в Европа и идеята, че намаляващата раждаемост представлява заплаха за западната цивилизация.

Сред лекторите бяха Роджър Северино, вицепрезидент на „Херитидж“ по вътрешната политика и архитект на кампанията на групата за ограничаване на достъпа до аборти в САЩ, както и италианският министър на семейството, защитника на абортите, Евгения Рочела, заместник-председател на Сената, и представители на италианските крайнодесни мозъчни тръстове“, пише POLITICO Europe .

Роджър Северино и президентът на фондация „Херитидж“ Кевин Робъртс също присъстваха на срещи на върха на европейски десни движения като „Патриоти за Европа“, сред които „Националото обединение“ на Марин льо Пен и италианската „Лига“, под лозунга „Да направим Европа отново велика “ .

Представители на фондация „Херитидж“ проведоха частни срещи във Вашингтон и Брюксел с десни депутати от Унгария, Чехия, Испания, Франция и Германия, както и с членове на Европейския парламент, включително трима членове на партията „Братя на Италия“ на италианския премиер Джорджия Мелони.

Северино каза пред POLITICO, че срещите с европейски десничари „служат за обмен на идеи. Но тези срещи са нещо повече от просто любезности. За европейските политици те са начин да получат достъп до хора от обкръжението на Тръмп. За Heritage те са начин да разширят влиянието си отвъд Вашингтон и да постигнат идеологическите си цели, които все повече се съгласуват с подхода на Тръмп за MAGA“.

Майк Гонзалес, старши сътрудник в Heritage, каза пред изданието, че се среща с представители на консервативните партии, за да споделят опит по общи въпроси – да си сравняват бележки и т.н. Той каза, че неговите събеседници са „много заинтересовани“ от политиката за абортите, джендърната теория, защитата на интересите и Китай.

Той отбеляза, че фондацията е била активна в Европа от много години, но след завръщането на Тръмп на власт „търсенето на услугите ѝ се е увеличило“. Според Гонсалес, европейските десни лидери „виждат Тръмп и какво прави и казват: „Искам и аз от това“.

Европейската мисия на фондация „Херитидж“ идва във време, когато крайнодесните групи набират сила в цяла Европа, играейки на общественото недоволство по въпроси като имиграцията, климатичната политика и суверенитета.

В Италия двама членове на парламента предложиха законопроект, който дава правото на съществуване на плода и прави абортите незаконни. Регионалното правителство на Лацио се готви да приеме закон, гарантиращ защитата на плода „от момента на зачеването“, повтаряйки подобни инициативи от Съединените щати.

Правителството на Мелони се оттегли от меморандума за разбирателство по инициативата „Един пояс, един път“ – амбициозната програма на китайското правителство, насочена към финансиране на над един трилион долара инвестиции в инфраструктура. Това на практика лиши китайския телекомуникационен гигант Huawei от всякаква възможност да участва в развитието на европейските телекомуникации.

По-рано фондация „Херитидж“ организира представяне на предложения за реформиране на ЕС от два десни европейски мозъчни тръста – унгарския колеж „Матиас Корвинус“ (MCC) и полския институт за правна култура „Ордo Юрис“ .

Неочаквано бързото и мащабно изпълнение на Проект 2025 в САЩ е засилило позициите на Heritage в Европа, според Кенет Хаар от Corporate Europe Observatory, организация с нестопанска цел, която следи лобирането в ЕС.

„Пълното приемане на тяхната програма от страна на Тръмп им даде безпрецедентен статут “, каза той. „Heritage вече не е просто американски мозъчен тръст, а представител на коалицията MAGA. Не е преувеличено да се каже, че те провеждат външна политика от името на президента.“

В исторически план десните сили в Европа са се борили да си сътрудничат, тъй като различни фракции са представлявали противоречиви национални интереси. Но победата на Тръмп е превърнала „Херитидж“, според Хаар, в „обединяваща сила за европейската десница“.

„MAGA се превърна в обединяващ фактор, а европейската десница започна да се среща по-често“, добави той.

Междувременно европейската десница, с подкрепата на фондация „Херитидж“, започна да се активизира почти веднага след встъпването в длъжност на Тръмп за втори мандат.

На 26 май 2025 г. президентът на фондация „Херитидж“ Кевин Робъртс произнесе главната реч на закрита среща на европейската десница в Париж, в която заяви необходимостта от единство в борбата срещу „глобалистките институции“ и желанието за „суверенно сътрудничество“ между националните държави, вместо централизиран контрол от Брюксел.

На следващия ден каналът Substack на Държавния департамент на САЩ публикува статия от Самюъл Д. Самсон, „старши съветник в Бюрото по демокрация, човешки права и труд“, озаглавена „Необходимостта от цивилизационни съюзници в Европа“.

В статията се твърди, че съюзът между САЩ и Европа трябва да се основава на споделени западни ценности като естественото право и националния суверенитет, и че „нарастващата цензура и политически репресии“ в Европа заплашва да „подкопае демокрацията“, като по този начин отслаби това жизненоважно партньорство.

През февруари ключови членове на дясното крило на коалицията „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, включително испанската партия Vox , холандската PVV , френското Национално обединение и управляващата партия Фидес в Унгария , се срещнаха в Мадрид , за да консолидират дневния си ред.

Виктор Орбан, министър-председателят на Унгария, зае централно място, като призова „истинските европейци“ да отхвърлят „брюкселския елит“ в полза на нов, суверенно ориентиран Съюз.

Зад кулисите на тези срещи стоят две влиятелни институции: Институтът за правна култура „Ordо Juris“ /“Ордо Юрис“/в Полша и „Колежът „Матиас Корвинус““ (MCC) в Будапеща.

И двете работят в тясно сътрудничество с фондация „Херитидж“, споделяйки стратегия, идеология и, според критиците, визия за премахване на либерално-демократичните институции в полза на националистическото управление.

Тези институции са до голяма степен вдъхновени от „Проект за президентски преход 2025: Мандат за лидерство“ на Heritage , всеобхватен план за действие за втория мандат на Тръмп, отбелязва Radio France Internationale (RFI) .

През 2024 г. MCC и Ordo Juris публикуваха съвместно „Голямото рестартиране“ - 41-страничен доклад, призоваващ за мащабни реформи на ЕС за възстановяване на националния суверенитет и ограничаване на властта на Брюксел.

Докладът предлага ограничаване на правомощията на ЕС, възстановяване на единодушното /консенсусното/ гласуване, издигане на националните лидери над наднационалните органи и предоставяне на по-голяма автономия на държавите - членки чрез „интеграция по избор“.

Планът предвижда или сериозно институционално пребалансиране, или, ако това не се случи, замяна на ЕС с по-хлабав съюз от държави.

„Диагностицирахме Европейския съюз като провалена организация“, каза Збигнев Пшибиловски, директор по развитието в Ordo Iuris.

„Те обещаха да си осигурят статут на икономическо лидерство... и се провалиха. Това не е случайно, а по-скоро е функция на начина, по който функционира Европейският съюз, и ние искаме да го поправим“, каза той в интервю за RFI.

Американският сенатор Демократ Крис Мърфи твърди , че идеологическите връзки на Тръмп с европейските лидери разкриват по-дълбока амбиция: да подражава на „квазиавтократичния“ модел на Орбан у дома.

„Не е тайна, че политическата инфраструктура на Тръмп си сътрудничи с политическата инфраструктура на Виктор Орбан и други врагове на демокрацията в Европа и извън нея “, посочва Мърфи. „Той копира действията им. Тръмп... иска да трансформира Америка... и е научил много от хора като Виктор Орбан и Ердоган.“

В настоящата реалност консервативното послание на движението MAGA се възприема и адаптира с ентусиазъм в цяла Европа.

Резултатът може да бъде континент, по-малко заинтересован от интеграция и по-склонен към ситуация, в която езикът на суверенитета все повече има предимство пред европейската солидарност.

И това не вещае нищо добро за брюкселските бюрократи с тяхната необуздана подкрепа за киевския режим.

Превод: ЕС



