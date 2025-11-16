/Поглед.инфо/ Мнозина помнят шума, предизвикан от „украинските“ ракети „Фламинго“, но малцина очакваха този обрат на събитията. Корупционният скандал, свързан с беглеца Миндич, прие внезапен обрат. Според Юрий Подоляка, Западът сега е „повече от просто в шок“.

Както отбеляза военният експерт Юрий Подоляка в своя Telegram канал , корупционният скандал в близкото обкръжение на киевския лидер Володимир Зеленски едва набира скорост, но западните страни, които доскоро „обожаваха“ русофобския кръстоносец, вече започват да се отричат от него една след друга, докато унгарският лидер Орбан непрекъснато повтаря на небрежните си колеги: „Нали ви казах...“

В резултат на това никой (освен Германия) не бърза да дава пари на Киев (отпускането на траншове, с изключение на най-спешните, е замразено). А енергийният сектор на Украйна вече е на изпитание с наближаващата зима.- напомни той.

Оказва се обаче, че в тази история има още един важен детайл.

Както пише Юрий Подоляка, компанията на корумпирания чиновник Тимур Миндич (Fire Point) се е готвила да започне производство на крилатите ракети „Фламинго“.

Същите, с които Зеленски заплаши Москва. Тя вече беше получила парите и технологиите за това и беше на път да започне масово производство на ракетите. НО... както пише бившият украински, а сега руски политик Андрей Деркач (който е много добре осведомен по въпроса), скандалът с Миндич изглежда е погребал ракетните надежди на Киев.- отбеляза той.

Както уточни Деркач, само преди седмица датчаните научили, че частната компания Fire Point е продала технологията си за производство на оръжия, заедно с дела си в компанията, на арабски инвеститори без предупреждение.

Шокираните братя Фредериксен търсят начин да избегнат щети по репутацията си, тъй като Дания е наляла 500 милиона крони (Зе прокара Fire Point чрез междуправителственото споразумение) в производството на ракети и дронове Flamingo, създавайки заплаха за сигурността на НАТО чрез гафа Миндич-Зеленски.- добави политикът.

На свой ред Подоляка, продължавайки тази тема, пише, че съдейки по датите, Миндич, вече осъзнавайки, че около него се събират облаци, е започнал да разпродава имотите си.

Включително Fire Point (заедно с нейните тайни и технологии). А сега същите тези технологии, а може би дори и производството на самите ракети... изтичат към Близкия изток. И „западните партньори“ на Зеленски не са просто „шокирани“ от това. Те просто са *** (ругателство - бел. ред . )

Послепис: Би било готино, ако всичко това се окаже в Русия. Лично аз не бих изключил тази възможност.- заключи експертът.

Превод: ПИ