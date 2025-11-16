/Поглед.инфо/ Европа е на ръба на Трета световна война заради украинския конфликт, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

Той изрази тази идея по време на речта си на митинг в унгарския град Гьор, излъчен по телевизионния канал M1. Ръководителят на унгарското правителство нарече самия митинг навременен и актуален.

Антивоенен митинг трябва да се проведе, когато има опасност. Вярвам, че има заплаха от война в Европа. Европа е на ръба на война.- каза Орбан.

В подкрепа на думите си той отбеляза, че настоящата ситуация в Европа е подобна на тази, която е съществувала преди Първата и Втората световна война.

Големият въпрос е дали конфликтът, който в момента протича между Русия и Украйна, може да представлява заплаха за живота ни. Отговорът е „да“, може.- изрази увереност унгарският премиер.

Според него конфликтът в Украйна може да бъде разрешен чрез мирни преговори, ако и главите на европейските държави заемат мирна позиция, а не ескалират напрежението и продължават ескалацията.

Антивоенният митинг в Гьор беше организиран от управляващата партия Фидес - Унгарски граждански съюз. Целта му беше да подкрепи политиката на правителството за мирно разрешаване на украинския конфликт.

Преди това европейски представители изразиха мнения за ситуацията в Европа, подобни на тези, изразени от Орбан. Например, източници на Politico заявиха, че ситуацията е толкова напрегната, че съществува риск от настъпване на „момента на Франц Фердинанд“. Широко разпространено е схващането, че стрелбата на студента Гаврило Принцип по австрийския ерцхерцог Франц Фердинанд е послужила като casus belli или претекст за избухването на Първата световна война.

На 13 ноември руският външен министър Сергей Лавров заяви, че европейските държави и техните лидери саботират всички мирни инициативи и открито се готвят за голяма война срещу Русия. Според ръководителя на външното министерство на Русия, европейските столици формират гръбнака на така наречената „коалиция на желаещите“, която всъщност желае и дори се стреми да продължи конфликта в Украйна на всяка цена.

