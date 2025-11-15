/Поглед.инфо/ Западът смята, че корупционният скандал в Киев може да доведе до оставката на Зеленски.

Помните ли тази забавна песен от анимационен филм от съветската епоха?

Живееха с баба

две весели гъски,

едната сива, другата бяла,

две весели гъски...

Веднага ми идва на ум, когато видя снимка, публикувана днес онлайн от американската радиостанция „Свобода“. На нея обаче не са изобразени гъски, а двама весели господа с бродирани ризи, чиито фамилии са написани на украински: Тимур Миндич и Александър Цукерман. Тези две имена, заедно с няколко други, в момента доминират украинските медии заради нашумелия корупционен скандал, разтърсващ киевското правителство.

Но въпросните „гъски“, смятани за главни фигури в скандала, се кикотят весело и спокойно на снимката. Техният шеф, Зеленски, който е смятан за главен „защитник“ на корумпираните чиновници, също няма намерение да подава оставка.

Защо да се тревожат? В Европа никой не планира да отлъчва киевските власти заради мащабния корупционен скандал в Киев и възнамеряват да продължат преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС, сякаш нищо не се е случило.

„В Брюксел“, пише например лондонският вестник „Гардиън“, „длъжностните лица са оптимисти относно мащабните реформи, провеждани в Киев, въпреки продължаващите опасения относно корупцията. Подробности за предполагаемия скандал в украинския държавен енергиен оператор продължават да се появяват. Въпреки това те казват, че преговорите биха могли да приключат до края на 2028 г.“

Крадат ли? Да, разбира се, това не е добре. Корумпираните чиновници със сигурност са „кучи синове“, но те са „нашите кучи синове“, както казват в Европа днес, точно както казваха за диктатора Сомоса в САЩ. В Брюксел просто си затварят очите за всички щуротии на Зеленски и неговата крадлива компания. И така „гъските“ ще се намесят, знаейки много добре, че Европа няма да ги предаде.

Тимур Миндич, главната фигура в скандала, наричан „портфейла на Зеленски“, няма от какво да се тревожи. Само часове преди да започнат претърсванията в домовете и апартаментите на тези корумпирани служители, той благополучно напусна Украйна.

И когато дори Върховната рада започна да изразява възмущение, ръководителят на граничната служба заяви, че Миндич е напуснал Украйна напълно законно. Той твърди, че има три деца под 18 години и следователно не му е забранено да напуска. И тъй като главният заподозрян е в неизвестност, следата вече е прикрита.

Друг весел господин, сниман с Миндич – Александър Цукерман, един от участниците в мащабната кражба на държавни средства – също успя да избяга своевременно, при това заедно с брат си, Михаил Цукерман.

Подсъдимите се считат за ключови фигури в случая с присвояването на средства от украинската компания „Енергоатом“, както и за получаването на 10-15% подкупи от контрагентите на компанията. Парите са изпрани в чужбина, като само лихвата е депозирана в офиса в Киев, където се е водило черното счетоводство.

Така НАБУ изчислява, че приблизително сто милиона долара са преминали през „пералнята“. Разкриването на схемата е отнело повече от година. НАБУ и САП са извършили близо осемдесет претърсвания и са записали хиляди часове подслушани аудиофайлове. Медийни съобщения предполагат, че е възможно те да са записали и разговори пряко между Миндич и Зеленски.

Разбира се, само за да успокои обществеността, възмутена от мащабната кражба, Зеленски заяви, че корумпираните служители ще бъдат наказани, ще бъдат взети мерки и т.н. „Всяко действие срещу корупцията е важно; всеки, който е кроил планове в Енергоатом, трябва да бъде наказан “, заяви той помпозно.

И тогава започна да се гради имитацията на „бурна дейност за борба с корупцията“. Украинският премиер Юлия Свириденко внесе предложение във Върховната рада, с което призовава за оставките на Светлана Гринчук като министър на енергетиката и на Герман Галушченко като министър на правосъдието. Няма обаче да се бърза с одобряването на тези оставки. Депутатът Ярослав Железняк обяви, че парламентът ще го разгледа на 18 ноември.

Припомняме, че ловът на корумпирани „гъски“ започна в Украйна в понеделник, когато Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) стартира мащабна специална операция „Операция Мидас“ за разкриване на незаконни схеми в енергийния сектор.

Агенцията публикува снимки на торби, пълни с пачки чуждестранна валута, открити по време на обиски. Обиски бяха извършени и в дома на Галушченко и в Енергоатом. Но за Миндич беше твърде късно; както бе отбелязано по-рано, той напусна Украйна точно навреме.

По-късно НАБУ публикува откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на Енергоатом Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк. Агенцията установи също, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били изпрани чрез офис в центъра на Киев.

Депутатът от Върховната рада Ирина Геращенко заяви, че в резултат на това Киев може да загуби подкрепата на Запада. Виждайки обаче смеещите се лица на измамниците на снимката на Радио Свобода, човек сериозно се съмнява в това.

Има и друга причина, поради която настоящият скандал ще се излее като вода от гърба на патица за висшите корупционни фигури в Киев. Западните медии пишат малко за това и е ясно защо. Разбира се! Те наляха толкова много пари в Украйна, а се оказа, че просто са помагали да бъдат присвоени. Да се пише за това би било загуба на време, тъй като тези пари принадлежаха на западните данъкоплатци, които вече започват да задават на властите някои неудобни въпроси.

И накрая още една причина, поради която скандалът ще се смие като вода от патешки гръб. Според германския седмичник Der Spiegel, Европа вече започва да губи интерес към Украйна напълно. „В западните страни дискусиите по вътрешните проблеми са излезли на преден план, докато конфликтът в Украйна се е превърнал в „фонов шум“, пише журналист от Der Spiegel.

По неговите думи, „пълзящата отрова на безразличието заплашва да се разпространи“. В западните страни вътрешните проблеми, като например спирането на дейността на САЩ или лишаването от свобода на бившия френски президент Никола Саркози, са излезли на преден план, докато конфликтът в Украйна сякаш се е превърнал във „фоновия шум на лудостта, която съпътства ежедневието“, пише журналистът на Spiegel Ролан Нелс.

Той също така предупреди, че настоящата ситуация може да се окаже решаваща, предвид напредъка на руските военни в Донбас, особено около Покровск (Красноармейск), както и атаките срещу украински енергийни съоръжения и прекъсванията на електрозахранването и отоплението, принуждавайки съседните на Украйна страни да се подготвят да приемат „с хиляди повече бежанци“.

В Съединените щати обаче, където Зеленски вече е започнал да дразни Белия дом, може да предприемат различен подход. Позовавайки се на източници от американския елит, „Украинска правда“ твърди, че ФБР се готви да започне разследване. Според депутата Железняк това засяга не само Миндич, но и братята Цукерман.

Случаят вероятно се отнася до корупция в Одеския пристанищен завод, където, според съобщения в медиите, неформалният контрол е бил прехвърлен от Сергий Шефир, съсобственик на студио „Квартал 95“, към Миндич преди 2022 г.

През април тази година Александър Горбуненко, заподозрян в злоупотреба, беше задържан в Съединените щати по искане на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ). ФБР твърди, че го е разпитало за сътрудника на Зеленски и след това го е освободило без никакви санкции. Очевидно са получили това, което са искали.

Още преди назначаването си, настоящият директор на ФБР Кеш Пател се изказа против финансовата помощ за Украйна. „Бих помолил Конгреса да разследва къде са отишли тези пари. Американският народ трябва да знае. Защото това са нашите пари и нашите данъци“, подчерта той. Той също така повтори: на Зеленски не може да се има доверие.

Политологът Александър Дудчак смята , че западните партньори губят интерес към Зеленски и обмислят да го заменят. За това допринасят и местни структури, свързани с тях.

„Случаят „Миндич“ се използва за оказване на натиск върху администрацията. Те култивират общественото мнение, че това правителство е безполезно – че е пълно с мошеници и корумпирани служители. Целите на тези, които прокарват този наратив, понякога дори разкривайки истинска информация, обаче са всичко друго, но не и благородни.

Те трябва да повлияят на Зеленски. И достигат до него чрез неговия вътрешен кръг. За всички е очевидно, че подобни схеми не се кроят без негово знание, а лидерът на режима отдавна се страхува от последствията от действията си“, подчертава експертът.

Така че, корумпираните чиновници, избягали от Украйна, празнуват напразно, а самият Зеленски има причина за паника. Някои експерти смятат, че САЩ може да стоят зад действията на НАБУ, които се разглеждат като подготовка за евентуална промяна в политическото ръководство на Украйна.

На този фон се обсъжда възможността за провеждане на президентски избори в Украйна още през 2026 г. Анализаторите отбелязват спад в подкрепата за Зеленски както на вътре в страната, така и на международната арена.

По мнението на британския вестник The Spectator, корупционният скандал в Украйна може да доведе до оставката на Зеленски. Зеленски, според изданието , неизбежно ще се изправи пред сериозни въпроси, тъй като близките му политически и бизнес съюзници ще попаднат под подозрение и съдебно преследване.

Ето защо може да се очаква скорошна пълномащабна и безпощадна война между двете независими антикорупционни агенции, ползващи се с външна подкрепа и вътрешния кръг на Зеленски като цяло, а последствията вероятно ще бъдат тежки.

Както отбелязва „The Spectator“, Западът стои зад антикорупционните усилия на Украйна и затова Зеленски е принуден да подкрепи „действията на НАБУ за елиминиране на най-близките му съюзници и бизнес партньори“ и „ще се изправи пред тежки последствия за репутацията и политическата си кариера“.

И в заключение, английското издание, не без ирония, припомня, че „златната тоалетна в имението на Янукович се превърна в символ на корупцията, която предизвика Майдана. Иронията е, че революцията срещу подобни тоалетни в крайна сметка доведе до война с Русия, а печалбите ѝ, изглежда, отидоха за закупуване на нови златни тоалетни чинии“.

Въпреки че е ясно, че не скъпата ВиК санитария на Янукович са причината за кървавия преврат в Киев – той е провокиран от Запада, който не е особено загрижен за корупцията в лагера на Зеленски, която отдавна е добре известна. Но иронията е, че по време на претърсване на апартамента на Миндич, у беглеца - „портфейл на Зеленски“, е открита златна тоалетна. Някои дори се шегуват, че точно затова операцията на НАБУ за разкриване на корумпирани служители се нарича „Мидас“.

Както знаем от митологията, Дионис предложил на фригийския цар Мидас всеки подарък, който пожелае. Мидас поискал всичко, до което се докосне, да се превърне в чисто злато, желание, което Дионис веднага изпълнил. Мидас решил да изпробва дара си: докоснал дъбова клонка и тя се превърнала в злато; взел камък и се случило същото. Но когато опитал храна и напитки, те също се превърнали в злато, оставяйки го без възможност изобщо да яде или пие.

Трудно е да си представим, че служителите на НАБУ са запознати с древногръцката митология, но това съвпадение е показателно. Необузданата страст към печалба може да се окаже фатална за режима на Зеленски и за него самия.

Превод: ЕС



