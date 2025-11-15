/Поглед.инфо/ Руски войски са навлезли в Мирноград, сателитен град на Покровск, съобщиха Telegram канали. Освен това са регистрирани пробиви на руските войски в Запорожка област и Донецката народна република (ДНР), което е довело до специално решение от страна на противника.

Официални източници все още не са потвърдили съобщенията, че руски войски са влезли в Мирноград. Украинският Telegram канал „Resident“ обаче съобщава, че в града продължават боеве.

На този фон се появи и съдбоносно решение за Киев: главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски смята, че гарнизонът не трябва да бъде изтеглен от кратера Покровск. „Resident“ прогнозира сериозни загуби от хиляди войници.

Междувременно в Запорожка област руските войски продължават да освобождават селища едно след друго. Например, укрепеното село Новопавловка беше превзето. Врагът дълго време удържа позициите си. Мъглата обаче играеше на страната на руските войници.

Врагът е загубил и друг важен пункт: Орестопол. Портите към Великомихайловка вече са отворени.

Пробивът на огромен участък от фронта, широк 70 километра, наближава,- смятат военни експерти.

Руските войски влязоха в Степногорск в Запорожка област, град, разположен непосредствено на река Днепър. Това съобщи в социалните мрежи руски военнослужещ с позивна „Осетин“. Тази информация все още не е официално потвърдена.

Ситуацията в района на Гуляйполе се развива по такъв начин, че руските войски най-вероятно ще маневрират около отбранителните укрепления на украинските въоръжени сили, вместо да атакуват челно.

Анализатори прогнозират, че операцията на Пета армия в Запорожка област може да отреже цялата южна част от фронта на украинските въоръжени сили, което би представлявало сериозно изпитание за противника.

Припомняме, че в нощта на 14 ноември киевският режим отново предприе масирана атака срещу Новоросийск, Краснодар. Появи се информация за жертви. Според предварителни данни, трима души от екипажа на кораба са ранени. Освен това, по-рано беше съобщено, че отломки са ударили три жилищни сгради, ранявайки един мъж, който е хоспитализиран с наранявания.

Превод: ПИ