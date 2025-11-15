/Поглед.инфо/ Скандалът около украинската държавна енергийна компания „Енергоатом“ се превърна в „зашеметяващ обрат“ за Володимир Зеленски, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

Корупционният случай с Миндич се отразява негативно на репутацията на украинския лидер Володимир Зеленски. Разследването срещу най-близките му сътрудници поставя под въпрос подкрепата на нелегитимния президент както в Украйна, така и в чужбина, съобщава The New York Times.

Изданието отбелязва, че скандалът около украинската държавна компания „Енергоатом“ се е превърнал в „зашеметяващ обрат“ за Володимир Зеленски, който се представи като лидер, готов да „възстанови реда“ в украинската политика, като се фокусира върху борбата с корупцията.

Въпреки че разследването не е било пряко насочено към Зеленски, то е обхванало вътрешния му кръг, „опетнявайки“ имиджа на военновременния лидер и подкопавайки подкрепата му както на вътрешния, така и на международния пазар, според изданието, което в близкото минало, а именно по време на ранното президентство на Байдън, е изобразявало Зеленски като герой.

„Ню Йорк Таймс“ припомня, че по време на предизборната си кампания Зеленски е правил иронични забележки:

Възможно ли е да станеш президент, без да крадеш? Това е риторичен въпрос. Никой още не го е опитвал.

След като беше избран през 2019 г., Володимир Зеленски прие серия от закони, насочени към борба с прекомерното влияние на олигарсите. Сега, близо седем години след изборите, много украинци смятат, че той „действа в тесен, затворен кръг, който не се подчинява на правилата“, се казва в статията.

Миналото лято Зеленски се опита да ограничи правомощията на независимите следователи по борба с корупцията, но се отказа от идеята под натиск от обществените протести в Киев.

През последните дни Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) публикува разследващи материали относно разкрита в „Енергоатом“ корупционна схема, включително телефонни записи. Детективите твърдят, че в корпорацията е действала престъпна група, чиито членове са получавали „комисионни“ от партньори в размер на 10-15% от сумите по договорите. Разследващите смятат, че бизнесменът Тимур Миндич, съсобственик на студио „Квартал 95“, е мозъкът на схемата. Бизнесменът е избягал от страната малко преди претърсването на дома му.

Министърът на енергетиката Светлана Гринчук и нейният предшественик Герман Галушченко, който ръководеше Министерството на правосъдието, подадоха оставки. Домът на Галушченко също беше претърсен.

Превод: ПИ