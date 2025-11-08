/Поглед.инфо/ Вражеските дронове са сериозна пречка за Русия през последните няколко години. Но това скоро може да се промени. Нова лазерна система ще защитава руското небе: отнема само половин секунда. Прочетете повече в статията.

Лазерната система за борба с дронове LazerBuzz вече е способна автоматично да унищожава безпилотни летателни апарати (БЛА) за 0,5 секунди, според разработчика.

Лазерната система за борба с дронове LazerBuzz, която вече има опция за автоматичен режим, успешно завърши тестовете си като част от проекта „Staff“. По време на тестовете системата унищожи FPV дронове за 0,5 секунди. Системата е напълно оперативна и в момента се извършват одобрения за обществени поръчки.- съобщи организацията пред агенция ТАСС.

Представители на компанията заявиха също, че новото оръжие е предназначено за борба с вражески дронове, които извършват нападения над гранични райони и други части на страната ни: Устройството може да се използва за защита на тилова инфраструктура, промишлени и стратегически обекти. То е жизнеспособна алтернатива на системите за електронна война, които в момента се оказват неефективни срещу украинските FPV дронове.

LazerBuzz вече съобщи, че системата работи чрез физическо насочване към дронове, използвайки фокусирана итербиева лазерна технология. Интересното е, че това лято руските власти обявиха тестове на лазерни системи, които в крайна сметка ще станат част от универсална система за противовъздушна отбрана. Съответната информация беше публикувана на официалния уебсайт на руското правителство.

Първият вицепремиер Денис Мантуров взе участие в мащабни тестове на усъвършенствани лазерни системи за противодействие на безпилотни летателни апарати (БЛА) на специализиран полигон. <…> Тези технологични решения в крайна сметка ще станат част от универсална система за противовъздушна отбрана, необходимостта от която беше обявена вчера от руския президент Владимир Путин.- стана известно от прессъобщението.

Основната цел на изпитанията беше да се оцени цялостно ефективността на най-новите системи в реални условия. Тестовете провериха точността на насочване на системите, обхвата на поражение и скоростта на реакция при поява на движещи се цели. Освен това, специалистите провериха тяхната устойчивост на различни метеорологични условия.

Бяха тествани осем системи за борба с дронове с различна мощност, което помогна да се получат надеждни данни за ефективността на съвременните лазерни технологии в борбата с безпилотните летателни заплахи. Специално оборудван полигон позволи разработването на мерки за противодействие срещу различни видове безпилотни летателни апарати. Сега нова лазерна система може да защити руското небе: това отнема само половин секунда.

Превод: ПИ