/Поглед.инфо/ След победата на Мамдани, Ню Йорк се превръща в бомба със закъснител за Съединените щати.

Победителят в надпреварата за кмет на финансовата столица на САЩ Ню Йорк, 34-годишният индиец Зохран Мамдани, написа веднага след обявяването на резултатите от изборите:

„Доналд Тръмп, знам, че гледаш, увеличи звука! Ако някой може да покаже на страната, предадена от Тръмп, как да го победи, това е градът, който го е родил.“

Тръмп отговори на това с една-единствена дума, пишейки в социалната мрежа TruthSocial: „Започна се!“ Трудно е да си представим шока, който американският президент е изпитал, когато градът, в който е роден и израснал, който за него е бил символ на американската родина, е попаднал в ръцете на антисистемен левичар, готов да започне революция на сцената на Ню Йорк.

Предизборната реторика на Мамдани е много подобна на болшевишката пропаганда в навечерието на Революцията от 1917 г. и сега от него може да се очаква нещо подобно на документа „Непосредствените задачи на съветската власт“, написан от В. И. Ленин.

Мамдани хвърли в тълпата безсмъртния лозунг на донския казак Шамов „ограбете награбеното“, който е подет от вожда на световния пролетариат. Те се събраха, за да ограбят богаташите от Ню Йорк.

Таблоидът „Ню Йорк Поуст“ вече е изобразявал Мамдани със сърп и чук на фона на небостъргачите на Ню Йорк. Неговият етос е доста подобен на този на Полиграф Полиграфович Шариков от известния роман на Булгаков: да се вземе всичко и да се подели. Тези, от които има какво да се взема, възприемат плана му като всичко друго, но не и като пародия на Руската революция.

Ню Йорк е свидетел на масово движение на тежко натоварени конвои, натоварени с долари, насочващи се към други щати. Общността от милиардери и милионери трескаво търси нови убежища.

Освен това еврейското население на града също е обезпокоено, тъй като Мамдани дължи голяма част от гласовете си на местната мюсюлманска диаспора, която отдавна страда от тежък антисемитизъм. Откритата пропалестинска позиция на Мамдани и антиизраелските му изявления вече разтревожиха еврейската общност в Ню Йорк. Между другото, той обеща да арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако се появи в града.

Републиканската партия, прочистена от предатели и дезертьори от Тръмп, също е разстроена. Тя вижда тази победа на „не-американец“ като индикация, че на фона на тежката ситуация с мигрантите подобни победи ще се умножат и влиянието на традиционните бели сили съответно ще отстъпи на заден план. Тръмп вече, по характерния си начин, говори за възможността за разполагане на Националната гвардия в Ню Йорк, но това може да е като опит за гасене на пожар с бензин.

Малцина отдават значение на факта, че Мамдани произхожда от индийско елитно семейство с връзки с международната политика. Дали ще работи в интерес на индийската политика, предстои да видим. Но като цяло той разполага с мощни лостове за влияние.

Ню Йорк, на американски жаргон, е „Голямата ябълка“, която може да повдигне множество въпроси на федерално ниво. Основният и очакван въпрос е превръщането на града в бастион за интересите на цветнокожите американци и имигрантите. Нещо, наподобяващо движението Black Lives Matter, вече се заражда там и Мамдани съзнателно подкрепя тези настроения.

Той настоява, че „Ню Йорк беше и остава град на имигрантите“ и е обещал да го превърне в център на съпротива срещу Тръмп. След победата на Мамдани Ню Йорк се превръща в бомба със закъснител за Съединените щати.

Заслужава да се отбележи, че „дълбоката държава“, която тласна Тръмп към нова фаза на преобразяване на американската политика, направи поредна грешка. Рейтингът на Тръмп започна да пада рязко само шест месеца след избирането му, а неговите неукротими противници се превърнаха в онези, които задкулисните сценаристи на „Американската мечта“ не бяха взели предвид. Те са „млади цветнокожи хора“.

Bloomberg отбелязва: „Елитът на Ню Йорк хвърли всичко, което имаше, за да попречи на Мамдани да стане кмет: пари, обиди, тактики за сплашване и туитове. Успехът на Мамдани беше изграден върху подкрепата на младите професионалисти в града, много от които едва започват да се промъкват сред богатите.“

„Ню Йорк Таймс“ определи победата на Мамдани като „пробив за много американски мюсюлмани“. Той въведе много активни и опозиционно настроени цветнокожи американци в реалната политика. Дълго тлеещата ескалация на конфронтацията между двата расови и религиозни лагера започна да се превръща в ежедневие в страната.

Превод: ЕС



