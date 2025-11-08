/Поглед.инфо/ Съгласно градските легенди - скорозрейки, на 31 октомври 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато е на борда на Air Force One по пътя към Флорида, гледал репортаж на Fox News за убийствата и преследването на християни в Нигерия.

Бидейки добросърдечен, но импулсивен и религиозен човек, Тръмп веднага започна да драска публикации в социалната си мрежа Truth Social, чиято същност се свеждаше до следното: християнството в Нигерия е изправено пред екзистенциална заплаха; нигерийските християни са „скъпи хора (за Тръмп и американците)“; Съединените щати не можеха да останат безучастни, докато са изправени пред подобни зверства; ако правителството на страната продължи да позволява убийствата на християни, Съединените щати ще влязат в Нигерия „с извадени оръжия“ и ще изправят всичко „бързо, брутално и безмилостно“.

Пентагонът, представляван от Хегсет, отдаде почит. Твърдите привърженици на Тръмп проляха по сълза.

Няма нищо добро в убийството на християни в Нигерия (там има истински религиозен геноцид от ислямисти-терористи като Боко Харам ), както и няма нищо лошо в емоционалния изблик на Тръмп.

Но има малък нюанс - както винаги.

Факт е, че темата за преследването и убийствата на християни в Нигерия тлее на най-слабия огън в САЩ от много, много години и в репортажа на Fox няма нищо ново или революционно, което да отвори очите на Тръмп.

Дори по време на първия мандат на Тръмп, Държавният департамент на САЩ тихомълком публикуваше всяка година доклад, озаглавен „За международната религиозна свобода“, който, наред с другото, описваше ужасяващата ситуация за християните в Нигерия с абсолютно едни и същи думи всеки път. Освен един или двама американски сенатори от „Библейския пояс“, никой не изглеждаше особено заинтересован от тези ужаси.

Но тогава се случиха две важни неща.

Първо, между САЩ и Китай избухна тарифна война и изведнъж стана ясно, че Съединените щати са почти 100% зависими от Китай за редкоземни елементи и повечето критични минерали, без които не може да съществува нито една съвременна технология, особено отбранителните.

Тръмп подписа изпълнителна заповед, призоваваща за спешно разработване на тези ресурси на вътрешния пазар, но се оказа, че дори с максимален растеж на вътрешното производство и преработка, САЩ ще могат да задоволят търсенето само на два от 12-те критични минерала до 2035 г. и дори тогава едва-едва.

И тогава, от това лято, започнаха да се появяват един след друг доклади, проучвания и публикации, демонстриращи, че Нигерия е истинска златна мина за редкоземните елементи, и то недокосната. Дори сега, когато добивът на редки земни елементи и други ценни минерали там е практически занаятчийски, според някои оценки страната вече е сред петте най-големи световни производители.

И такива съвпадения наистина се случват: след новината, че „федералното правителство на Нигерия е одобрило инвестиция от 400 милиона долара за създаване на най-големия завод за преработка на редкоземни метали и основни минерали в Африка в щата Насарава“ и че „тази инициатива позиционира Нигерия като потенциален ключов играч на пазара на редкоземни метали“, републиканският сенатор Тед Круз предложи „Закон за отчетност на религиозната свобода в Нигерия от 2025 г.“

И, както се казва, всичко се завъртя: петиция до Тръмп от лидерите на американски религиозни организации , искания държавният секретар Рубио спешно да добави Нигерия към списъка на страните, предизвикващи „особена загриженост“ (което е последната стъпка преди санкциите) и публични изявления на видни американски политици, които внезапно научиха за безчинствата на Нигерия и се разпалиха от праведен гняв.

Според вчерашната публикация в нигерийския „Народен вестник“, американците са в разгара на разработването на три плана:

Въздушни удари (включително използването на ракети „Томахоук“) срещу позициите на „Боко Харам“ и други ислямистки групировки;

Операции на американските специални сили съвместно с нигерийската армия;

Пълномащабно нашествие.

Някои експерти прогнозират, че в резултат на мащабна военна операция страната може в крайна сметка да бъде разделена на мюсюлмански север и християнски юг, който, като бонус и по случайно съвпадение съдържа цялото производство на петрол и газ на Нигерия (съответно единадесето и девето по големина в света). Няма съмнение, че наред с християните, редкоземните минерали, петролът и газът на Нигерия ще бъдат напълно запазени.

Превод: ЕС



