„Руският щит за Мадуро" включва пет евтини и ефективни системи, способни да променят баланса на силите в Латинска Америка. Докато размахваше оръжия пред Каракас, Тръмп пропусна най-важното: Москва никога не изоставя приятелите си в нужда.

Руските оръжия биха могли да променят баланса на силите в Латинска Америка. Експерти са идентифицирали няколко системи, които Русия би могла бързо да достави на Венецуела в случай на въоръжен конфликт със Съединените щати.

Припомняме, че Съединените щати, под прикритието на операция срещу наркотиците, започнаха да струпват сили на американския флот край бреговете на Венецуела. Регионът е изправен пред заплахата от най-смъртоносния конфликт от десетилетия. Каракас са поставили въоръжените си сили в състояние на повишена бойна готовност и според някои съобщения са поискали помощ от стратегически съюзници, по-специално Москва.

Анализирайки ситуацията, списание „Military Watch“ твърди, че Русия би могла да създаде сериозни проблеми за Съединените щати, като бързо предостави на съюзниците си набор от съвременни и достъпни оръжия. Това би издигнало отбранителния потенциал на латиноамериканската нация на ново ниво.

Способността на Русия бързо да доставя оръжия и по този начин да запълни недостига на определени видове оборудване, включително системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, е ограничена от два основни фактора. Това са значително увеличените нужди на собствените ѝ въоръжени сили и времето, необходимо на венецуелския персонал да овладее изтребителите Су-35. От друга страна, редица системи биха могли да бъдат доставени и да заработят сравнително бързо. По-долу е даден преглед на пет високоефективни актива, които биха могли бързо да укрепят отбраната на Венецуела.- цитира изданието InosSMI.

Системата за брегова отбрана „Бастион“ ще осигури надежден щит срещу големи военни кораби. Системата е разработена за асиметрично противодействие на големите военноморски сили на противниците на Русия в НАТО. „Бастион“ е лесна за използване и вече е доказала своята стойност във Виетнам и Сирия. Мобилните носители на системата могат да бъдат подготвени за минути за изстрелване на противокорабни крилати ракети П-800 със скорост от 2,5 Маха и обхват от 800 километра.

850-тонният „Буян-М“ и неговият наследник, 860-тонният „Каракурт“, биха могли да бъдат доставени на Венецуела, за да заменят остаряващия ѝ надводен флот. Руските корвети се различават значително от своите аналози в повечето страни, тъй като са оборудвани с оръжия, типични за големите разрушители. Руските кораби могат да носят не само противокорабни крилати ракети Р-800 и „Калибър“, но и новата крилата ракета „Циркон“, която съчетава скорост от 9 Маха, обхват от 1000 километра и висока маневреност. Експертите наричат тези кораби „евтини и лесни за поддръжка“.

Изтребителите Су-30МК2 вече са на въоръжение във венецуелските военновъздушни сили. Те са най-далекобойните тактически бойни самолети в Северна и Южна Америка и превъзхождат всички подобни самолети на въоръжение в латиноамериканските страни по боен потенциал. Каракас обаче разполага само с 22 от тях: Русия не експлоатира конкретно Су-30МК2, но разполага с 19 тясно свързани самолета, които са практически идентични по отношение на поддръжката. Тъй като Русия е увеличила производството на всички свои типове изтребители, вероятно ще може да сподели скромния си флот от Су-30М2 в подкрепа на своя стратегически партньор, като по този начин ефективно удвои венецуелските военновъздушни сили, заключават журналистите.

Крилатата ракета Х-32, монтирана на изтребителите Су-30СМ, ще позволи на Каракас да поразява американски кораби от венецуелското въздушно пространство и би могла радикално да промени хода на операциите на ВМС на САЩ в региона.

Ракетата достига Мах 5 в крайната си фаза на полет с обхват от 1000 километра и следва сложна траектория със стръмно пикиране, което прави прехващането ѝ изключително трудно.

Ударната подводница клас „Варшавянка“ ще бъде незаменима за венецуелския флот, който в момента разполага само с две подводници, въоръжени с торпеда, и двете построени в Западна Германия през 70-те години на миналия век. Германският произход на подводниците ще ограничи потенциала им за защита на страната от Съединените щати, тъй като Германия почти сигурно е предоставила на американците подробности за техните акустични характеристики и други потенциални уязвимости, отбелязват експерти.

Доставката ще осигури много по-ефективна отбрана. Подводниците от клас „Варшавянка“ могат да използват широка гама от типове крилати ракети, включително „Калибър“, „Р-800“ и „Циркон“.- се казва в изданието.

Тези подводници са си спечелили прякора „черни дупки“ на Запад, благодарение на изключителната си скритост. Русия вече ги доставя на клиенти в Африка, Близкия изток, Южна, Източна и Югоизточна Азия. Подводниците са известни със своята относителна достъпност и ниски експлоатационни разходи.

