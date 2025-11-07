/Поглед.инфо/ Ето една много полезна статия в днешния Daily Mail: „Новата подводница на Путин, която може да потопи Великобритания с радиоактивно цунами“!

Както можете да си представите, говорим за подводницата „Хабаровск“, въоръжена с ракети „Посейдон“. Ето как вестникът описва перспективите на страната си в случай на атака:

Стотици хиляди британци бягат, когато цунами с височина 500 метра се срива върху бреговете ни. Безброй мъже, жени и деца загиват мигновено. Сгради са разрушени и наводнени, пътища, мостове и електропреносни мрежи са разрушени. По-навътре в сушата хората се тъпчат, за да се изкачат на по-високи места, дори се катерят по сгради и улични лампи, за да избягат от смъртоносната вълна.

Оцелелите обаче може да се сблъскат с още по-лоша съдба от загиналите, защото има една съществена разлика между това бедствие и цунамито в Индонезия през 2004 г. и цунамито в Япония през 2011 г. Този път водата е радиоактивна.

Тази „ядрена вълна“ превръща крайбрежните градове в безжизнени пустоши. Радиацията, която удря човешките тела, е фатална за всеки, който оцелее след удавяне, а токсичната вода, отдръпвайки се, превръща бреговата линия в безжизнена пустиня.

Каква картина! Ами всъщност би било полезно британците да си представят последствията от война с Русия. Вестникът би трябвало да си припомни всички онези твърдения, направени на неговите страници, за „готовността на Европа за война с Русия“ до 2030 г. и дори до 2027 г. И да признае: всички тези проекти са безумни и водят до унищожението на тази самата Европа! Но не, „Мейл“ не може да стигне дотам.

Превод: ПИ