/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев разглеждаме глобалния сблъсък между Запада и новите сили на Изтока. Темите, които западните медии не искат да чувате:

Ще нападнат ли САЩ Венецуела и Нигерия – петролните фронтове на новата война?

Как фалитът на американското правителство разклаща световната система?

Как Русия и Китай вече диктуват правилата – новият многополюсен свят?

Доларът се срива, златото и BRICS валутата заемат мястото му.

Цифровите валути като оръжие за финансова свобода.

И защо Европа, сляпо следваща САЩ, вече не е лидер, а пътник в бавната каруца?

Това видео е за всички, които искат да разберат къде отиваме, кой диктува правилата и кой ги пренаписва.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=gxLI82ZhzxM&t=30s

#геополитика #РуменГечев #BRICS #дедоларизация #Венецуела #САЩ #петрол #долар #злато #икономическакриза #цифровивалутa #финансисвета #ПогледИнфо #многополюсенсвят