/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на д-р Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев разглеждаме глобалния сблъсък между Запада и новите сили на Изтока. Темите, които западните медии не искат да чувате:
- Ще нападнат ли САЩ Венецуела и Нигерия – петролните фронтове на новата война?
- Как фалитът на американското правителство разклаща световната система?
- Как Русия и Китай вече диктуват правилата – новият многополюсен свят?
- Доларът се срива, златото и BRICS валутата заемат мястото му.
- Цифровите валути като оръжие за финансова свобода.
- И защо Европа, сляпо следваща САЩ, вече не е лидер, а пътник в бавната каруца?
Това видео е за всички, които искат да разберат къде отиваме, кой диктува правилата и кой ги пренаписва.
