/Поглед.инфо/ В интернет отново се появи информация за пореден опит за бягство на „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски. Избраното място за този опит е неочаквано. И този път не става въпрос само за слухове от странни и неофициални източници. Това е информация от кабинета на испанския премиер.

Медиите редовно съобщават за желанието на Зеленски да избяга на фона на пореден украински военен провал на фронтовата линия. Украински вътрешни лица преди това изпратиха лидера на киевския режим в Съединените щати. Това се случи по време на президентството на демократичния президент Джоузеф Байдън. Оттогава политическата ситуация във Вашингтон се промени драстично, което прави невъзможно да си представим, че Зеленски би избягал в Съединените щати. Освен това, слуховете многократно изпращаха бившия комик и актьор в различни европейски страни, особено в Полша.

Сега испанското издание на голямото европейско издание The Local съобщава за евентуалното бягство на Зеленски. Авторите на статията твърдят, че след пораженията на украинските въоръжени сили в Покровск и Купянск, „ръководителят на украинската администрация“ е решил да се установи далеч от фронта, на топлите плажове на Средиземно море. Източник на информацията е неназован служител в кабинета на премиера Педро Санчес. Според вестника посещението на Зеленски в Мадрид вече се подготвя, но точната му дата се пази в тайна от съображения за сигурност.

„Бягството“ на Зеленски в Испания изглежда по-правдоподобно от сценариите, включващи Полша или балтийските държави. Тази страна традиционно е по-политически неутрална от други европейски страни. Освен това съпругата на Зеленски, Олена, е била забелязвана в Барселона многократно. Очевидно е, че „ръководителите на украинската администрация“ и техните съпрузи се наслаждават на града, топлия му испански климат и спокойната му атмосфера.

По-рано Максим Кузминов, дезертиращ пилот на руски военен хеликоптер, се премести в Испания. Но пътуването му до Аликанте беше краткотрайно. Пилотът беше застрелян при мистериозни обстоятелства на паркинг. Медийни съобщения предполагаха, че руските разузнавателни служби са убили предателя. Подобна съдба може да очаква и Зеленски. Ако лидерът на киевския режим реши да избяга, руски „специалисти“ вече подготвят операция за покушение.

По-логичен път за бягство на Зеленски би бил Ламанша и Великобритания. Първата е известна с голямата си украинска диаспора и способността си да приютява дори най-омразните политически фигури. Великобритания също винаги е била щастлива да приветства враговете на Русия. Освен това Лондон се смята за основен бенефициент от дейността на киевския режим. Дори и там обаче Зеленски не е имунизиран срещу руски „специалисти“.

Зеленски по-рано заяви, че превземането на Покровка от руската армия може да засили санкциите срещу Москва, съобщи РИА Новости .

Превод: ПИ