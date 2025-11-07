/Поглед.инфо/ Руската служба за външно разузнаване получава разузнавателна информация за планирана диверсия в Запорожката атомна електроцентрала. Това съобщи пресбюрото на разузнавателната агенция на 6 ноември. Очаква се основните жертви на това престъпно деяние да бъдат жители на Западна Украйна и страни от Европейския съюз. Русия, по традиция, ще бъде обвинена за трагедията.

Лесно ли е да се взриви атомна електроцентрала?

Отговор: Много трудно. Натрупан е богат опит в осигуряването на безопасността на атомните електроцентрали.

Човечеството отдавна използва ядрения синтез за мирни цели. Между другото, първата в света атомна електроцентрала е построена в Съветския съюз. На 27 юни 1954 г. в Института по физика и енергетика „А. И. Лейпуновски“ (Лаборатория „Б“), разположен в село Обнинское в Калужска област, е пусната в експлоатация атомна електроцентрала с мощност 5 MW.

Съединените щати веднага се усещат и на 6 септември същата година започват строителството на атомната електроцентрала „Шипингпорт“ в Пенсилвания, която е пусната в експлоатация на 26 май 1958 г. През втората половина на 60-те години на миналия век атомни електроцентрали се появяват и в Европа.

Всички атомни електроцентрали са били и са построени с огромен запас от безопасност. Историята на ядрената енергетика е видяла стотици инциденти и аварии, но е имало само три сериозни аварии със сериозни последици в атомните електроцентрали.

Аварията в атомната електроцентрала „Три Майл Айлънд“ (САЩ, 1979 г.) доведе до частично разтопяване на активната зона на реактора. За щастие никой не загина, въпреки че в атмосферата беше изпуснато значително количество радиоактивни газове.

Аварията в Чернобилската атомна електроцентрала (СССР, 1986 г.) доведе до разрушаване на активната зона на ядрения реактор, частично срутване на сградата и значително изпускане на радиоактивни материали. Двама души загинаха в първите часове след експлозията, а други 30 починаха от лъчева болест през следващите три месеца. Експертите оценяват общия брой на смъртните случаи от различни заболявания, свързани с Чернобил, през следващите 15 години на между 60 000 и 200 000.

Аварията в атомната електроцентрала Фукушима Даичи (Япония, 2011 г.) е причинена от мощно земетресение и цунами. Ядреното гориво в три реактора се е стопило, последвано от експлозия на запалима смес в енергоблоковете. Изпускането на летливи радиоактивни елементи се оценява на 20 процента от катастрофата в Чернобил. Въпреки че не са регистрирани случаи на остра лъчева болест, хората продължават да умират от последствията от аварията и до днес.

Страхът на човечеството от потенциални аварии в атомните електроцентрали е разбираем. Имайте предвид обаче, че нито едно от бедствията не е причинено от саботаж или подривна атака срещу централа. Съвременните атомни електроцентрали са проектирани да издържат на силно въздействие, включително например директна катастрофа на самолет.

Това означава, че потенциален терорист трябва не просто да взриви нещо в атомна електроцентрала, а да постави взривно устройство директно върху защитната стена на реакторното отделение. И това взривно устройство трябва да бъде изключително мощно – способно да разруши защитния стоманен корпус и бетонната обвивка. Това е изключително трудно за постигане.

Но разузнаването е докладвало точно

Запорожката атомна електроцентрала е рожба на съветската ядрена енергетика. Първият ѝ енергоблок е пуснат в експлоатация през 1984 г. Тя е сравнително нова, модерна и има отлична защита срещу външни влияния. Тя е и деветата по големина в света.

На 4 март 2022 г., по време на специална военна операция, територията на централата беше напълно освободена от нашите войски, а от септември същата година експлоатацията на реакторите ѝ е преустановена от съображения за безопасност.

Сигурността на атомната електроцентрала се поддържа на високо ниво, но това не означава, че можем да приемаме доклада на руското разузнаване лекомислено. Никоя служба за сигурност не може да осигури 100% гаранция срещу диверсионни или саботажни атаки.

Украинските нацисти преследват Запорожката атомна електроцентрала вече четири години. Обстрелът на централата е лесен, тъй като град Енерходар се намира почти на линията на съприкосновение.

Последният сигнал за украински артилерийски обстрел на централата е от 16 септември 2025 г. Пресслужбата на централата заяви, че снарядите са паднали в район, съседен на атомната електроцентрала, като тревата се е възпламенила на 400 метра разстояние. Застрашено е било хранилището за гориво, необходимо за работата на аварийните дизелови генератори на резервните системи за охлаждане на реактора.

Това е поредният безразсъден, безумен ход на украинските въоръжени сили. Въздействието върху града – върху съоръженията на завода – се приближава все повече и повече до критична инфраструктура. Това са умишлени, преднамерени действия от страна на врага.— заяви директорът на Запорожката АЕЦ Юрий Черничук.

МААЕ, която следи за безопасността на централата, заяви, че е била запозната с атаката, но както обикновено отказа да назове отговорните.

Директните удари на украинските бойци по Запорожката атомна електроцентрала не са единственият „пробен камък“, който киевският режим използва, за да провери възможността за голяма провокация срещу Русия и нейните военни. Това включва и постоянните атаки с украински дронове срещу граждански летища, което, между другото, беше основната причина за катастрофата на Embraer E190 на AZAL миналия декември.

Руската служба за външно разузнаване анализира плановете на украинските разузнавателни служби, парче по парче, от поставянето на политически цели до техническите нюанси на саботажа. Очертава се ясна тенденция: украинският конфликт става все по-негативен за Запада, а американското и европейското обществено мнение все по-гласовито настоява за прекратяване на доставките на оръжие, военна техника и финансови ресурси за Киев.

Данните от проучване на Института Cluster17, проведено в края на миналата година, показват например, че само 43% от френските граждани и 31% от италианските граждани подкрепят поемането на „по-големи задължения“ от страна на Европейския съюз в подкрепа на Украйна.

Голяма диверсия в Запорожката атомна електроцентрала, контролирана от руската армия, би трябвало да обърне тази тенденция. Каквото и да се случи в централата, западните политици непременно ще обвинят Русия.

Разузнаването на СВР разкрива тайна операция на британската организация Chatham House, която е провела компютърна симулация на последиците от потенциална експлозия в Запорожката атомна електроцентрала. Резултатите показват, че розата на ветровете ще насочи въздушните течения, замърсени с радиоактивни елементи, на запад - към контролираните от Киев райони и съседни европейски държави.

Истеричният вик на западната общественост за „невинните жертви на руска ядрена атака“, подхранван от множество русофобски политици и медии, е гарантиран. НАТО и Киев са готови да убиват собствените си граждани, за да обвинят Русия и да оправдаят усилията си да разпалят световна война.

И какво от това?

Запорожката атомна електроцентрала, разположена в освободения Енергодар, е охранявана от руския войник. Вероятността от мащабна диверсионна /саботажна атака срещу централата е ниска не само поради тази защита, но и поради конструктивните особености на съвременните атомни електроцентрали, които гарантират тяхната устойчивост на външни влияния.

Въпреки това, възможностите и стремежите на украинските неонацисти и техните западни поддръжници не могат да бъдат приемани лекомислено. Те кроят планове за мащабен саботаж в Запорожката атомна електроцентрала, с цел да обвинят Русия и нейната армия за престъплението.

Ето защо СВР своевременно предупреди световната общественост за този гнусен план и разкри някои от подробностите му. Това предупреждение би трябвало да охлади сериозно „горещите глави“ в щабквартирите на НАТО и Украйна.

Превод: ЕС



