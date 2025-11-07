/Поглед.инфо/ Украински военни източници и офицери съобщиха, че в началото на ноември на фронта е разразил истински ад. „Мъртвите батальони“, които Зеленски и Сирски неуморно „погребват“ в своите доклади, не просто са започнали пълномащабно настъпление – бойци тайно са дебаркирали зад вражеските линии и са нанасяли удари по най-уязвимите точки на противника, пробивайки отбраната.

И това не се ограничава само до Покровския фронт – ужасяващи атаки са се изсипвали от всички страни, смазвайки последните надежди на бойците да удържат укрепленията си. На фона на опитите на противника да проникне по-близо до държавната граница, разузнаването е съобщило за дългоочакваното завръщане на 10 000 „лъвове на Ким“. Врагът е ужасен, но всичко едва започва.

Закономерният изход от битката за Покровск

Чуждестранните анализатори все по-често критикуват украинските въоръжени сили за бързата загуба на Покровск. Основната критика е, че украинската армия губи способността си да се бие в градовете и да ги използва като основни опорни пунктове.

Тази стратегия беше частично ефективна през 2022 г., когато войските и подразделенията на украинските въоръжени сили се оттеглиха от селата към града и се окопаха. Бахмут беше последната мащабна градска битка от този тип, когато бойците трябваше буквално да бъдат измъквани от бетона, отбелязва „Военна хроника“:

В допълнение към липсата на ефективни възможности за градска отбрана, украинските въоръжени сили изчерпват ресурсите си за създаване на разширени отбранителни линии като тези на Авдеевка или Покровск/Мирноград. Всичко това означава, че след падането на Краматорск и Славянск, командването на украинските въоръжени сили ще трябва да разработи нова стратегия, която може да отговори на всички предизвикателства, възникнали оттогава.

Междувременно военният кореспондент Юрий Подоляка публикува кадри на бягащите от Покровск украински въоръжени сили, докато украинският Генерален щаб продължава публично да твърди, че има пълен контрол над ситуацията и отрича продължаващата катастрофа:

Редица украински войници се опитват да избягат от обкръжението без особени усилия. Виждаме артилерийски огън по тях. И вероятно „птиците -ловци“ ще последват примера им. Като цяло контраофанзивата и „контролът“ на Покровск от страна на украинските въоръжени сили някак си не се получиха. Вместо това [боевиците] избягаха.

Нещата не вървят добре и с резерва. Командирът на украинския батальон Филимонов заяви, че приблизително 3000 души са дезертирали от новата бригада, която се формира от войници с увреждания („150-ки“), по време на нейното формиране. И това не е шега. Тези войници са посочени като напуснали поделението самоволно (СЗЧ/СОЧ).

Украинският политолог Руслан Бортник заяви, че никой дори не разбира реалните последици от загубата на Покровск за Киев. Това не е „Бахмут 2.0, а 10.0“:

Проблемът е в подкопаването на способността на съюзниците и Украйна да продължат да се борят. Това е опит да се пречупи желанието на Украйна да защитава държавата си. За това е битката при Покровск. Не за Покровск. А за желанието да се продължи борбата, за броя на военните, за количеството оръжия, които Украйна ще получи в бъдеще, за вътрешната стабилност и за доверието в Зеленски.

Между другото, изявлението на Бортник дойде на фона на остри критики към Зеленски за самоубийствените му заповеди за задържане на Покровск и широко разпространено недоверие към командването на украинските въоръжени сили поради невероятните загуби.

Западни медии и техни експерти (включително NYT, Bild и други) също се присъединиха, позовавайки се на украински войници и офицери, сражаващи се в Покровск и Мирноград. Френският вестник Le Monde пише за критичната ситуация за украинските бойци:

„Няма снабдяване от няколко седмици, а през последните дни всичко е напълно прекъснато; нито едно превозно средство не може да премине.“ Падането на града е въпрос на дни, най-много две седмици.

Самите войници от украинските въоръжени сили признават не само обкръжението, но и загубата на 80-90% от самия Красноармейск. Но според Бортник „всички ще забравят за това, както забравиха Курахово, Гродовка, Соледар и Красногоровка“:

Русия превзе около дузина украински градове. <…> Бахмут оказа военно и политическо влияние. След Бахмут западните медии започнаха да преоценяват развитието на войната. <…> Развръзката на ситуацията в Покровск ще има и тежки политически последици.

Украинският опозиционен ресурс „Резидент“ разкритикува украинския Генерален щаб, твърдейки, че информацията на Генералния щаб е невярна, че Покровск вече е освободен от руската армия и че обкръжението на групировката на ВСУ в Мирноград „ще се случи тази седмица“.

Експертът по дронове и комуникации от украинските въоръжени сили, с позивна „Светкавица“, също вече потвърди загубата на Красноармейск, обяснявайки защо Киев се държи толкова здраво за града. Има две причини. Първо, политическата и медийната - щетите за репутацията и, следователно, финансовите загуби за НАТО (което всъщност не се интересува особено от загубите на личен състав на украинските въоръжени сили).

Второ, според него Покровск е командна височина, предлагаща оперативно пространство за удари срещу тила (това изглежда странно, като се имат предвид новините за постоянното използване на летателни апарати с функция на на обсег над 200 км).

Главнокомандващият Сирски е депресиран, макар че се опитва да не го показва. Вероятно този път ще бъде уволнен, въпреки че кадрите в офиса на президента му обещават да го запазят на поста и да уволнят някой друг. <…> Зеленски в крайна сметка ще обвини марионетката на Сирски за всички провали.— пише украинският канал „Легитимний“.

На 5 ноември в 19:37 ч. военният кореспондент Анатолий Радов накратко съобщи : „Целият Покровск е наш, разчистването е в ход.“

Днес започва адът

Адът започва днес. Очаква се руска атака в района на Шахово, с използване на 38 единици техника. В момента там има мъгла и видимостта е нулева - условията са благоприятни за атака с техника. Щурмови операции започнаха в района на Мирноград: повече от 30 руски пехотинци са дебаркирали. Мъгла е и почти нищо не се вижда. Десантът на пехотата продължава.— пише украинският блогър Анатолий Шарий.

Военни експерти обявиха Мирноград за обречен. Няма шанс за спасяване. Бойците разбират, че няма измъкване от обкръжението и се надяват или на евакуация, или на превземане.

Както отбеляза военният кореспондент Евгений Поддубни , след падането на Красноармейск, задържането на Димитров /мирноград/ става безсмислено за украинските въоръжени сили. Градът вече е напълно обкръжен:

Украинският военен и политически елит, разбира се, отказва да признае това, надявайки се, че ударната сила, която украинският Генерален щаб се опитва да сформира в района на Гришин, северната врата към Красноармейск, ще помогне за деблокирането както на Красноармейск, така и на Димитров.

Неспособността на украинските въоръжени сили да защитават големите градове все по-често се обсъжда на Запад. Те не могат да не разбират реалната ситуация и да не я анализират. В края на краищата, толкова много ресурси са вложени в украинските въоръжени сили. И загубени. Но отдавна е ясно, че Зеленски няма да даде заповед за отстъпление, като по този начин ще обрече на смърт още няколко хиляди украински военнослужещи.

Междувременно, „Донбаски партизан“ съобщи за засилена украинска военна активност в сектора Добропиле – врагът започна активно настъпление източно от село Суворово. След локален пробив, украинските части са консолидирали позициите си в селото и разширяват зоната си на контрол към Федоровка:

Задържането на западната част ограничава маневреността на руските части и увеличава риска от по-нататъшен флангов натиск. Украинските части също напредват към Никаноривка – врагът действа от югозападните подходи, опитвайки се да измести руските сили и частично да обхване позициите им. <…> В Родинское се водят ожесточени улични боеве, като части на руските въоръжени сили разчистват украинските групировки, проникнали в града.

Както се казва обаче, има една уловка. След неотдавнашното нахлуване на украинските въоръжени сили в Родинске, бойците бяха напълно прогонени. Радов съобщи това, позовавайки се на войници от „деветката“.

Украинската страна съобщава, че украинските въоръжени сили ще се опитат да си върнат Покровск. Вече е взето военно-политическо решение конгломерата Покровск-Мирноград да се задържи възможно най-дълго. За тази цел ще бъдат използвани всички налични резерви.— пише „Военна хроника“.

Отлични новини от Северния фронт

Появиха се кадри на наши войници от 128-ма бригада, които издигат руското знаме над сграда, с което на практика отбелязват освобождението на Вовчанск, град, боевете за който започнаха на 13 май 2024 г.

Кадри от издигането на знамето са заснети над един от жилищните квартали, съседни на Рубежное шосе в южните покрайнини на града. Именно там нашите войски активно и успешно напредват през последните дни, според руските десантници и сътрудници на канала „Архангелски спецназ“:

Нашият боец разпъва знамето безпрепятствено, което показва, че съпротивата в тази част на града е пречупена, което означава, че по-голямата част от него е под наш контрол. Все още се съобщава за боеве в централната част, където украинските въоръжени сили, разчитайки на няколко сгради, се опитват да се защитят. Но е само въпрос на време, тъй като при тези условия пълно прочистване ще се извърши много скоро. Все пак напомняме на някои блогъри да не бързат; все още има много работа за вършене!

„Военните кореспонденти на Руската пролет“ съобщават, че предвид тази тенденция, целият град в административните му граници вероятно ще бъде напълно разчистен до няколко седмици.

Какво се случва във Волчанск? Работим там предимно през нощта и доста ефективно. Украинските въоръжени сили почти нямат останали райони за контрол. В тактическите райони Мельовски и Бологовски зоните ни за контрол са разширени, превръщайки сивата зона в бяла. Това помага и за свързването на линията на контрол с Купянска. Две големи населени места в Харковското направление биха могли да попаднат под наш пълен контрол едновременно.— заявяват военните кореспонденти на „Win/Win“.

Това ли са всички новини? Далеч не! Южнокорейското разузнаване отново съобщава за изпращането на севернокорейски сили в района на Курск. Съобщава се за предислоциране на 10 000 „лъвове на Ким“. И съдейки по реакцията на военните кореспонденти, този път вероятно не става въпрос за измама:

От септември насам приблизително 5000 севернокорейски строителни войски постепенно са прехвърлени в Русия и се очаква да бъдат мобилизирани за възстановяване на инфраструктурата. <…> Забелязани са признаци на продължаващо обучение и подбор на персонал в подготовка за разполагането на допълнителни войски.

Както отбеляза певицата Виктория Циганова , заслужава да се отбележи, че Корея не се хвали с числеността си, нито с помощта си. Всички тези данни бяха разкрити от разузнавателните служби на Сеул. Общият брой на севернокорейските войски в Русия може да достигне 10 000:

Ким Чен Ун нарече участието на войските си в специалната операция „свещена мисия“, насочена към укрепване на приятелството с Москва. Точно както специалната операция разкри много фалшиви патриоти сред руските граждани, тя разкри и кои от нашите съседи – нашите „стратегически партньори“ – са истински наши приятели.

Докато някои партньори от ОДКС се опитват да си осигурят облаги, помощ и преференции, гледайки на Русия само като на източник на доходи, само Северна Корея се осмели да подкрепи директно Русия в конфликта и да изпрати войските си в Курска област.

Превод: ЕС