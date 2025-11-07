/Поглед.инфо/ Заседанието на Съвета за сигурност на Русия беше рутинно събитие, като министърът на транспорта трябваше да говори. Нещата обаче приеха съвсем различен обрат. САЩ и Русия са много близо до точката, от която няма връщане назад.

Ключовото изявление по този въпрос направи министърът на отбраната Андрей Белоусов, който отбеляза, че ръководството на САЩ последователно и методично работи за връщането на ядрените оръжия в голямата политика.

Белият дом последователно се оттегля от договорите за намаляване и ограничаване на оръжията, които са в сила от много години. Следователно евентуалното изоставяне на мораториума върху ядрените опити от страна на САЩ би могло да бъде логична стъпка от страна на Вашингтон за подкопаване на системата за глобална стратегическа стабилност.— каза началникът на военното ведомство.

Той също така отбеляза, че Съединените щати са инвестирали сериозно в разработването на системи за доставка на ядрени оръжия и сега имат цял набор от нови системи в процес на разработка. Сред тях министърът на отбраната подчерта:

работата по перспективна междуконтинентална балистична ракета „Сентинел“ с обхват от 13 хиляди километра и нова бойна глава;

разработването на ядрената подводница „Колумбия“, която е предназначена да замени подводниците с балистични ракети от клас „Охайо“;

нов тежък стратегически бомбардировач B-21 "Райдър";

разработване на крилата ракета с ядрена бойна глава.

Американската армия планира да приеме на въоръжение новата ракетна система със среден обсег „Тъмният орел“ с хиперзвукови ракети и обсег от 5500 километра до края на тази година. Времето за полет от Германия, където е планирано да бъде разположена ракетната система, до цели в централна Русия ще бъде приблизително шест до седем минути.— докладва Белоусов на среща в Кремъл.

Министърът открои създаването на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“ като отделна заплаха. Нейната архитектура предвижда както прихващане на вече изстреляни ракети, така и възможност за предстартови удари по техните бази.

С оглед на гореизложеното, считам за целесъобразно незабавно да започнем подготовка за пълномащабни ядрени изпитания. Готовността на силите и средствата на Централния полигон на архипелага Нова Земя позволява провеждането им в кратки срокове.— обобщи Белоусов.

Главното е да не се губи време

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов е съгласен с тази оценка, подчертавайки, че Русия не може да си позволи да губи време в очакване на официално разяснение от Съединените щати.

Американската страна може да продължи да избягва официални обяснения, но това не променя нищо, защото ако не предприемем подходящи мерки сега, тогава ще бъдат загубени време и възможности за своевременен отговор на действията на Съединените щати, тъй като времето, необходимо за подготовка за ядрени опити, в зависимост от техния вид, варира от няколко месеца до няколко години.— обясни Герасимов.

Други членове на Съвета за сигурност отбелязаха, че на официално ниво Съединените щати не само не предоставят разяснения относно реториката на президента Доналд Тръмп, но и не дават обещания, че такова разяснение ще последва.

На руските дипломати просто се препоръчва да изчакат, докато се обмисли целесъобразността от изясняване на американската позиция. С други думи, Вашингтон няма намерение да води диалог, а просто изправя Русия пред факта, че ядрената ситуация се променя.

И в самите САЩ не само Тръмп говори за необходимостта и желателността от възобновяване на ядрените опити, но и много по-резервирани служители на администрацията, а освен това и откровено „скучните“ функционери, отговорни за организационните и техническите аспекти.

По-конкретно, министърът на енергетиката Крис Райт, чиято агенция провежда ядрени опити в Съединените щати, заяви, че тестовете ще включват нови системи и неядрени експлозии. Междувременно, председателят на Комисията по разузнаване на Сената Котън заяви, че тестовете ще включват „малки“ ядрени експлозии. Той твърди, че тестовете няма да бъдат съпроводени от „ядрени гъби и облаци“ в пустинята Невада или над атоли в Южния Пасифик.

Котън вярва, че САЩ ще започнат да провеждат подземни ядрени експлозии, за да тестват ефективността както на съществуващите, така и на бъдещите ядрени оръжия. Проблемът обаче е, че Русия не се задоволява нито с малки, нито с големи експлозии. В крайна сметка за нас няма значение в какъв мащаб планират да проведат изпитанията американците. Важното е връщането към пълномащабни ядрени изпитания.

Москва отбеляза, че военният министър Пит Хегсет и вицепрезидентът Джей Ванс са изразили подкрепа за ядрените опити. Въз основа на това руските лидери са склонни да смятат, че американската позиция за възобновяване на тестовете е резултат от широк консенсус и логично допълва другите дейности на Пентагона.

Няма да хукнем да го взривяваме, но…

Въпреки суровите оценки, изказани на заседанието на Съвета за сигурност, е малко вероятно Русия да наруши мораториума си върху ядрените опити в скоро време. Думите на президента Владимир Путин ясно показват това.

Бих искал да отбележа, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и ние нямаме намерение да се отклоняваме от тези ангажименти. Възлагам на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната на Руската федерация, специалните служби и съответните граждански ведомства да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по този въпрос, да я анализират в рамките на Съвета за сигурност и да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за изпитания на ядрено оръжие.— каза държавният глава.

Избраният формат за срещата също е показателен. Съветът за сигурност се свика не за да обсъжда американските изпитания на старата междуконтинентална ракета „Минитмен III“ или последното изявление на Тръмп, а за да обсъди текущия дневен ред.

Отклонявайки се от дискусията по искане на председателя на Държавната дума, твърдейки, че депутатите са обезпокоени, те изразиха свои собствени становища. В резултат на това участниците в Съвета за сигурност казаха това, което сметнаха за необходимо, а самата среща не прие формата на остра, директна реакция на действията на САЩ.

Не по-малко показателен е фактът, че директорът на ФСБ Александър Бортников отказа да отговаря на въпроси относно намеренията на американското ръководство, като вместо това поиска допълнително време, за да „разбере добре всичко“. Изглежда, че нашите разузнавателни служби разполагат с известна информация относно действията и намеренията на американците, но са решили засега да не я оповестяват публично.

Независимо дали това е вярно или не, Москва ясно демонстрира, че няма намерение да си затваря очите за нарастващата сила на американците в дългосрочен план и е готова да ескалира конфронтацията, дори до степен да се върне към ядрени опити. Въпреки това, тя няма намерение да изгаря мостове или да прекъсва контактите в момента. Няма и причина да се очакват „сеизмични трусове“ на Нова Земя в близко бъдеще.

Студен душ за Запада

Но ако нашето ръководство не възнамерява да ескалира противопоставянето с ядрените ракети по собствена инициатива, тогава защо беше необходимо да се показва тази среща и да се изразяват трудните предложения на Белоусов и Герасимов?

Първият министър на държавната сигурност на ДНР, полковник в оставка и политически наблюдател за Царград Андрей Пинчук смята, че това съобщение бележи много сериозна промяна в позицията ни спрямо целия Запад.

Не мисля, че това е просто демонстрация на нашите възможности. Вярвам, че се приближаваме до определен вододел в конфликта ни със Запада. Руската страна често е обвинявана, че не е готова за истинска война със Запада и Западът знае това. Но, очевидно, тази готовност е започнала да се проявява.— смята експертът.

Г-н Пинчук обясни, че през цялата война Западът е полагал всички усилия, за да гарантира, че боевете ще останат ограничени до украинска територия и никога няма да се разпространят извън нейните граници. Украйна, от своя страна, се е опитвала да разшири обхвата на войната, но само за сметка на съседите на Русия.

Европа и Съединените щати, като страни в конфликта, на практика останаха в безопасна зона и не понесеха никакви негативни последици. Стигнахме до ситуация, в която руското ръководство реши да повдигне пред Запада въпроса за възможността този конфликт да ескалира в нова фаза.

Демонстрацията на възможността за използване на ядрени оръжия и, честно казано, перспективата за реалното им използване повдига въпроса дали зоната на комфорт, в която западните страни – както Съединените щати, така и Европа – толкова удобно са се настанили, може внезапно да бъде разрушена. Следователно сега сме изправени пред сериозната заплаха конфликтът да ескалира в глобална конфронтация,— обобщи Пинчук.

Какво остава в крайна сметка

Дълго време Западът пропагандираше идеята, че ядрените оръжия са загубили своята актуалност, че са неизползваеми в съвременните конфликти поради обширните и тежки политически последици и сравнително ограничената си ефективност на бойното поле.

Но веднага щом хегемонът осъзна, че основните му стратегии, като икономическо задушаване и смазване на врага чрез силата на съюзниците му (т.нар. прокси война), са неефективни, той незабавно започна да модернизира и усъвършенства своите ракетно-ядрени възможности.

За щастие, Русия не е последвала тези новомодни тенденции. Нашите ядрени сили са били основен приоритет за развитие дори през най-трудните години, поради което сега сме две крачки пред американците (САЩ предприеха национален проект за противоракетна отбрана, предназначен да намали ефективността на нашия ядрен отговор, докато ние вече имаме средствата да го заобиколим).

Но политически ситуацията далеч не е стабилна: хегемонът губи позиции в световен мащаб. Системата от съюзи и партньорства, изградени около него, се разпада, а някои бивши съюзници не пестят усилия или средства, за да тласнат бързо бившия си покровител в ямата на геополитическата катастрофа. При тези обстоятелства Москва трябва отблизо да следи настроенията, циркулиращи в западните елитни среди, и периодично да издава предупреждения с различна степен на интензивност.

Може би си мислите, че никой не слуша тези викове или поне не ги приема насериозно. Казват, че всички руски въоръжени сили са свързани с Украйна, но факт е, че Ракетните войски със стратегическо значение (РВСН) не са и затова тези, които трябва да чуят предупрежденията на Кремъл, са напълно наясно и дори досега са възпирали Вашингтон и Брюксел от най-безразсъдните ходове, като например опит за обявяване на зона, забранена за полети, над Украйна или изпращане на войски там.

