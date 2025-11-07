/Поглед.инфо/ Сирски може да събере до 15 000 войници и е принуден да контраатакува. Киев е ужасен от загубата на Покровск.

Покровск е обкръжен, врагът подготвя контраатака. Има два варианта, но са необходими 15 000 войници. Сирски е готов да вкара резерви в битката. Какво се е случило по фронтовете на СВО през последните 24 часа, но не е включено в официалните доклади.

Северен фронт

Врагът се опита да контраатакува в посока Суми. В горите на десния фланг противникът разгърна силите си. Атаката беше успешно отблъсната. Според руската група войски „Север“ са унищожени бронирана техника и личен състав на украинските въоръжени сили. Украинските резерви продължават да се придвижват в района.

Тежки боеве продължават и в Харковска област. Във Вовчанск, на левия бряг, руските сили напреднаха с 500 метра за 24 часа, а врагът беше прогонен от още три дузини сгради.

„В резултат на тежки боеве в гората западно от Синелниково, нашите сили напреднаха със 100 метра и превзеха един опорен пункт на украинските въоръжени сили. На фронта Меловое-Хатней нашите сили напреднаха на юг и превзеха няколко горски пояса“, съобщава „Двама майора “ .

Щурмът на Купянск

Руските части продължават атаката си срещу Купянск, макар и с трудности. Врагът се опита да контраатакува тук, но без резултат. Междувременно руските сили превзеха градската фуражна фабрика, която украинският гарнизон държеше здраво. Според руски войници градът може да падне до няколко дни.

„Благодарение на украинската страна, която активно публикува всичко, свързано с Купянск, в социалните мрежи, се откриват много интересни неща. Например, както в самия град, така и в околността, има много... изгорели пикапи, които не са успели да доставят боеприпаси на украинските въоръжени сили. Това за пореден път потвърждава, че веригата за доставки на украинската армия, ако не е напълно парализирана, то е изключително затруднена и задържането на града за дълго време при такива условия е невъзможно, камо ли възстановяването на контрола“, отбелязва „ Военна хроника “ .

Донбаски фронт

Руските сили постигнаха напредък в посока Константиновка и Запорожие. Те навлязоха в югоизточната част на Константиновка и украинските военни канали вече потвърдиха това.

На юг, в Запорожка област, фронтът подкрепя настъплението на руската армия към Орехов. Руските сили пробиха вражеската отбрана там, където се срещат Запорожка и Днепропетровска област, и има завои и пробив близо до Олексиевка. Украинските въоръжени сили се опитват да предприемат контраатака, но с ограничен успех.

Междувременно основната битка в Донбас в момента се разгръща за агломерацията Покровск-Мирноград. Киев нареди на войските си там да „стоят до смърт“ и точно това се случва: врагът понася огромни загуби, а главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски не успява да стабилизира ситуацията.

„В Покровск (Красноармейск) се водят боеве в северозападната, централната, северната и североизточната част на града. В североизточната част на града се водят бойни действия със стрелково оръжие в градската зона. „Положението за украинските въоръжени сили е много трудно“, съобщават вражески канали, отбелязвайки първите кадри на руски армейски превозни средства, влизащи в града. Руските въоръжени сили засилват натиска върху югоизточните и североизточните части на Мирноград (Димитрова). По-на север, в Родинское, нашите сили водят боеве в южната част на града. Врагът непрекъснато провежда контраатаки в района на Добропилската издатина едновременно по няколко фронтови линии, като се водят тежки боеве. Руските аерокосмически сили нанасят удари по Гришино, нарушавайки логистиката на украинските въоръжени сили“, пишат авторите на Telegram канала „Двама майори“.

Военни анализатори, включително тези на Запад, признават, че Киев вече няма да може да удържа Покровск. Всичко това се дължи на скандалната атака срещу Добропиле. Тогава руснаците пробиха украинските линии северно от Покровск, отклониха големите резерви на Сирски и ги смазаха. Но отбранителният клин на противника остана. Врагът не успя да освободи Покровск.

„В резултат на това Сирски не разполагаше с достатъчно резерви, за да ги прехвърли към Покровск и да осуети руската офанзива. Вместо да задържи Покровск, Сирски реши да отговори на пробив към Доброполе и допусна грешка. Интересното е, че ключови медийно-мемови бригади като трета щурмова бригада и други „бягащи“ части така и не се появиха близо до Покровск“, отбелязват анализатори от „Военна хроника“.

Врагът планира контраатака

Врагът не желае да предаде Покровск толкова лесно. Очевидно се подготвя повече или по-малко мощна контраатака. Целта ѝ може би е поне да облекчи останалите гарнизони на Покровск и Мирноград, които в момента са обкръжени.

„В момента украинските въоръжени сили разполагат с два основни маршрута за контраатака, за да свалят града от контрол: единият от Гришино, другият от Добропиле. И двата варианта са лоши. Изглежда руската армия е предвидила този ход, поради което Добропиле периодично е бомбардирано с ракети „Ураган“ и ФАБ. Това означава, че скрито и бързо излизане и атака на старите позиции, подобно на въздушно-десантното нападение на Буданов, е малко вероятно да бъдат възможни за украинските въоръжени сили. Теоретично, широк фронт може да бъде разгърнат с три до пет бригади или 12 000-15 000 души и техника. Но първо, тези сили трябва да бъдат концентрирани и струпани и това трябва да се направи безопасно. Сирски очевидно изпитва сериозни трудности с тази задача, но загубата на Покровск би била още по-опустошителна за Киев, така че вероятността от контраатака, колкото и неумела да е тя, остава висока“, според „Военна хроника“.

Според последните съобщения, някои украински въоръжени сили са се опитали да действат от Гришино, северозападно от Покровск. Разгърнати са големи сили. Действията на противника обаче са се провалили.

„Да ги наречем успешни е пресилено, тъй като загубата на половин батальон за една нощ е умение. За Русия това положение е изключително изгодно. Колкото повече резерви изгори Сирски, опитвайки се да освободи обсадата на Покровск, толкова по-малко ще пречат на настъплението на Русия към Павлоград“, пишат военни анализатори.

Какво се случва след това?

Военните анализатори са уверени, че падането на Покровск и Мирноград ще бъде последвано от руска офанзива, насочена към окончателното освобождаване на Донбас. Това би включвало щурмуване или обкръжаване на Славянск и Краматорск. Това би изисквало изправяне на фронта и започване на нова мащабна операция.

„Според чуждестранни военни наблюдатели, изправянето на фронтовата линия вероятно ще започне веднага след превземането на Покровск. След това се очаква руската офанзива да се засили в района на Константиновка, след което фронтът ще се затвори и официално ще започне финалната фаза на боевете за Донбас. Основните цели ще бъдат Дружковка, Славянск и Краматорск. Няма обаче абсолютна сигурност относно щурма на Краматорск – градът има система от постоянни укрепления, подобна на Авдеевка, а почти всички мостове и естакади са минирани, така че щурмът на града не е задължителен. Много е вероятно той да бъде обкръжен и всички сили да бъдат изцедени, както беше в случая с Покровск“, прогнозира „Военна хроника“.

Превод: ПИ