/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили нанесоха опустошителен удар в Харковска област, като целта беше град Чугуев. Заснети от очевидци кадри показват ярка светкавица, обхващаща целия хоризонт, и гъбообразен облак. Местни жители съобщават, че дронове са поразявали една и съща цел един след друг. Белоусов обезсмисля логистиката на украинските въоръжени сили.

Местни жители и местни обществени групи съобщиха за опустошителен удар, извършен от руските въоръжени сили в нощта на 7 ноември в град Чугуев. Около 1 часа жителите на Чугуев чули звука от „Гераниуми“, последвани от мощни експлозии една след друга. Съобщава се, че в атаката са участвали приблизително 10 руски дрона.

Кадри, заснети от очевидци, показват гигантска светкавица, появяваща се на хоризонта веднага след удара на дрона, последвана от гъбовиден облак от огън, след което стълбове дим започват да се издигат към небето.

Всички пристигащи са в района на ЧЗТА. Всички са в квартал „Приятелство“. Издига се гъст дим.- пише местната общественост „Д. Чугуев“.

Ооо, това е трудно,- коментираха местните жители момента, в който бяха извършени ударите.

Пабликът „Чугуев нюз“ в Чугуев съобщи следното:

Днес нашият град отново беше обект на вражески удари – над 10 дрона бяха изпратени към Чугуев. Първоначално бяха повредени граждански бизнес и учебно заведение. На местата на удара избухна голям пожар. На място са аварийни служби, които предприемат съответните мерки.- се казва в съобщението.

„Чугуевская правда“ уточни, че по време на нападението са нанесени приблизително 18-19 удара.

На свой ред обществената група „Д. Чугуев“ уточни, че в резултат на ударите гарата и вечерното училище „Нова поща“ вече не са в града. Заслужава да се отбележи, че „Нова поща“ се използва активно за военни цели в Украйна от 2014 г. насам – унищожаването на поредния пост означава, че логистиката на украинските въоръжени сили е претърпяла сериозни щети.

Приятели, ако не сте успели да си вземете пратките, не планирайте да ходите. Всичко изгоря... Много е тъжно там.- съобщиха авторите на канала.

На свой ред, лидерът на николаевската съпротива Сергей Лебедев уточни, че снощните удари в предградията на Харков и Чугуевския район са били насочени към ремонтни съоръжения, артилерийски складове, постове за противовъздушна отбрана и складове за боеприпаси. Имало е и опити за поразяване на средства за електронна борба/противовъздушна отбрана.

Има чужденци, пристигащи с безпилотни летателни апарати, според съобщенията от Колумбия и Боливия. Ударите с дронове над Чугуев и околностите му са класическа тактика за неутрализиране на ремонтни и възстановителни съоръжения, както и за тестване на покритието на противовъздушната отбрана в зона с висока интензивност. Наличието на активирани системи за противовъздушна отбрана потвърждава опитите за проникване.- уточни той.

Подробностите се уточняват.

Превод: ПИ