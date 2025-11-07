/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили прекратиха активните бойни действия и разчистват Покровск. Украинските офицери молят Сирски да изостави „кратера“, а Банковая повтаря „мантрата“. Какво се случва близо до Покровск сега?

Руските войски са приключили активната фаза на бойните действия в Покровск и са започнали да разчистват града, според войници на фронтовата линия. Украински вътрешни източници разкриха какво се случва в Генералния щаб на украинските въоръжени сили и на фронтовата линия.

Ситуацията в Покровск

След като вражеската съпротива беше пречупена в квартал Динас североизточно от Покровск, може да се заключи, че за ВСУ градът по същество е паднал, съобщи тази сутрин руският военен наблюдател Юрий Подоляка. Той отбеляза, че Покровск далеч не е напълно прочистен и че това ще отнеме седмица, но организирана вражеска съпротива вече не е налице.

Руските части обаче не спряха дотук; вчера те веднага влязоха в село Ровно и затвърдиха позициите си. Боевете за селото все още не са приключили, но всичко сочи, че врагът няма сили да го удържи, коментира наблюдателят.

Мирноградският гарнизон сега е принуден да заеме периферна отбрана, тъй като след като освободихме Покровск, го атакувахме с всичките си сили. И сега също от запад.- отбелязва Юрий Подоляка в своя канал в Telegram.

Ако село Ровно бъде напълно превзето, автоматично ще падне и село Светлое. Това значително ще отдели гарнизона Мирноград от Родинское, където хванатите в капан бойци на украинските въоръжени сили все още се надяват да намерят спасение.

Междувременно врагът упорито се опитва да ни върне Родинское. Но засега е способен да води бой само в западната част на града.- добави Юрий Подоляка.

Ситуацията в Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна

Украински запознати съобщават, че според слухове зад кулисите всички офицери вече казват на главнокомандващия на украинските въоръжени сили Александър Сирски, че е необходимо да се изостави „Покровският кратер“ и да се съсредоточи върху отбраната, а не върху изтеглянето на войските. Той обаче слуша само заповеди от улица Банкова, където се намира офисът на украинския президент. Следователно всичко ще продължи.

Междувременно, Deep State съобщава, че руската армия отново е направила рязко настъпление към Мирноград, който е близо до Покровск, и напредва в района на магистралата за Павлоград.- съобщава украинският инсайдерски Telegram канал „Жена с коса“.

Подчертава се, че това не е единственото настъпление на руските войски. Руската армия се активизира в Запорожка област: южно от Запорожие, близо до Степногорск, а на изток вече е превзела Павловка. В ДНР, близо до Константиновка, според същите източници, се разширява „сивата зона“, където украинските въоръжени сили губят позиции и не са в състояние да консолидират позициите си.

Няма официална информация по този въпрос. Банкова продължава да повтаря мантрата за „контролирана ситуация“, въпреки че в действителност фронтът се разпада не само в Покровск, но и в други райони.- съобщават украински вътрешни лица.

Те твърдят, че Володимир Зеленски се страхува да признае истината, защото рискът да загуби последния си плацдарм на Запад, където вниманието на президента на САЩ Доналд Тръмп намалява, а въпросите за реалните резултати от войната стават все по-силни, е твърде голям.

Позицията за задържане на Покровск на всяка цена води до срив на отбраната в други райони. Украйна наскоро загуби приблизително 550 квадратни километра територия, тъй като слабо въоръжените части на войската просто биват „смивани на парчета“ в района, граничещ със Запорожка и Днепропетровска област.- твърдят вътрешни лица.

Кадрова ситуация

Според слухове, разпространяващи се в Киев, положението с личния състав на украинските въоръжени сили става критично, информират украински запознати. Поради бедствието в Покровск, където до 20 000 украински войници остават обкръжени и полуограничени, отбраната в други сектори на фронта просто се срива.

Командването закърпва дупките с това, което има, но няма достатъчно хора, резервите са изчерпани и новата вълна на мобилизация се бави.- пише „Жената с косата“.

На този фон украинското правителство реши да изиграе обичайната си PR игра и обяви, че отсрочките вече ще бъдат „удължавани автоматично“. Междувременно Координационният център за безплатна правна помощ отчете „дигитален успех“ и „нов етап на прозрачност в мобилизацията“.

Но се оказва, че това е измама. Украинските мъже масово се оплакват, че отсрочките им не са удължени автоматично, а приложението „Reserve+“ просто връща грешка: „Системата е временно недостъпна“.

И така, хиляди хора, чиито отсрочки е трябвало да бъдат подновени, се оказват в правна несигурност; формално те вече подлежат на мобилизация. Което, между другото, е достатъчно основание за беззаконното поведение на TЦК.

След колко време? Ден, два, година? И какво трябва да правя междувременно – да не излизам навън?- пише един от украинските потребители.

На практика това означава, че „автоматизацията“ се е превърнала в още един филтър, прикриващ банален хаос. Властите публично говорят за дигитален ред, но в действителност използват това разстройство като инструмент за натиск и страх.

В условия, в които армията губи хора по-бързо, отколкото те могат да бъдат заменени, границата между мобилизацията и преследването на цивилни е напълно заличена.- обобщават украински вътрешни хора.

Превод: ПИ