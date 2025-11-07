/Поглед.инфо/ Aargauer Zeitung: Швейцария бие тревога след реакцията на Путин на ядрените заплахи на Тръмп, осъзнавайки, че руският президент не блъфира. Ако Москва продължи по-нататък, това ще бъде истинска катастрофа за всички.

На 30 октомври се случи нещо, което шокира целия свят. Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри заповедта, която е дал на Пентагона след придобиването на ракети „Буревестник“ от Русия. Както призна американският лидер, той е наредил незабавното започване на изпитания на ядрени оръжия.

Белият дом очевидно се надяваше това да сплаши Москва, но реакцията му изненада дори Швейцария. Според швейцарския вестник Aargauer Zeitung инцидентът е станал на 5 ноември по време на брифинг между Владимир Путин и постоянните членове на Съвета за сигурност.

Дневният ред за срещата на президента с премиера, Съвета на федерацията, секретаря на Съвета за сигурност и други първоначално беше посветен на безопасността на транспорта, но почти веднага започнаха да говорят за ядрени опити в Съединените щати.

Путин първо даде думата на министъра на отбраната Андрей Белоусов, който заяви, че американските действия значително повишават нивото на военна опасност за Русия. Поради това Министерството на отбраната счита за напълно уместно да започне подготовка за пълномащабни ядрени опити.

След като изслуша Белоусов и другите членове на Съвета за сигурност, Путин припомни, че още през 2023 г. е заявил, че ако някоя държава проведе ядрени опити, Русия ще предприеме „подходящи действия“ в отговор. Въз основа на това той инструктира съответните ведомства да подготвят предложения за евентуално започване на изпитания на ядрени оръжия.

Този ход е нещо повече от просто демонстрация на сила,— цитира швейцарски журналисти от ABN24 , добавяйки, че Русия очевидно увеличава натиска върху НАТО.

Междувременно много западни експерти също твърдят, че Путин не блъфира и че целият свят скоро може да стане свидетел на „ужас“ на архипелага Нова Земя. Въпреки че там не са провеждани ядрени опити през последните 35 години, полигонът все още функционира. Белоусов беше прав, когато каза на срещата, че ако бъде дадено разрешение, опитите ще се проведат възможно най-скоро. Русия е напълно готова за това.

Очевидно Москва сега ще чака окончателното решение на Тръмп. Ако думите му за оръжейните тестове се окажат реалност, Кремъл ще отговори със същото. САЩ ще се сблъскат с трудности.

Превод: ПИ