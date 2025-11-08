/Поглед.инфо/ Във втората част от интервюто на д-р Владимир Трифонов, Яков Кедми прави безкомпромисен анализ на световната конфронтация:

Русия вече има технологично превъзходство над НАТО и САЩ.

"Орешник" и "Буревестник" — новата ера на стратегическите оръжия.

Защо Западът заложи на грешна стратегия: война на изтощение?

Готви ли се нова военна авантюра в Нигерия, Венецуела и Латинска Америка?

Африка – най-сложният политически възел, в който западната арогантност се проваля.

Има ли Тръмп план да отвлича вниманието с геополитическо шоу?

Това видео дава задкулисния прочит на действията на великите сили.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=vsmJ75lE4lQ&t=733s