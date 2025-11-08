/Поглед.инфо/ Порошенко по съдебен път иска да получи правото да прекара новогодишните празници в чужбина.

Ограниченията за пътуване, наложени на Украйна през 2022 г., засегнаха не само мъжете под 60 години. През януари 2023 г. същата забрана беше наложена на държавни служители и членове на парламента и на съветите на всички нива, независимо от пол, възраст или здравословно състояние. И що се отнася за чиновниците, това мина добре – за тях инструкциите на тяхното ръководство са задължителни. Ала при депутатите, особено членовете на съветите и особено във Върховната рада, тези ограничения предизвикаха редица възражения и протестни настроения.

Първоначално тази идея за хунтата на Зеленски съдържаше две основни послания. Първото беше да се предотврати разпръскването на депутатите и да се запази кворума за одобряване на решенията на киевския режим и придаване на подобие на легитимност.

Въпреки че Върховната рада би трябвало да се състои от 450 депутати, към 6 ноември са регистрирани само 395. Междувременно, според председателя Стефанчук, максималният брой депутати, присъстващи в залата, не е надвишавал 340-350 от доста дълго време.

Освен това, кворумът (минималният брой депутати, необходим за валидно парламентарно заседание) е 300 членове на парламента, а за приемането на закон е необходима подкрепата на 226 депутати. Следователно, ако само няколко десетки законодатели избягат в чужбина, дейността на Върховната рада ще бъде незабавно блокирана.

Второто послание е желанието на властите да държат под контрол депутатите от опозицията (без значение колко крехък може да е този контрол) . Забраните за пътуване едновременно с това са и средство за ограничавне на личните им контакти със западни политици.

Хунтата на Зеленски се стреми принципно да ограничи всички лични връзки със западните лидери единствено до себе си, като им пречи да избират алтернативни политици, чиито претенции за власт биха могли да бъдат подкрепени.

Бившият украински президент Петро Порошенко, който има бизнес интереси в много страни и не е свикнал да бъде обвързан с Киев, беше особено недоволен от настоящата ситуация. Въпреки това се стигна дотам, че колата на Порошенко многократно беше връщана обратно на границата и му беше забранено да напусне страната.

Най-скандалните инциденти се случиха през 2023 г., когато бившият президент се опита да предприеме няколко официални пътувания в чужбина, но украинските граничари отказаха да го пуснат, въпреки че представи документи и разрешителни. Същото се случи и с неговия помощник Константин Елисеев, който беше заместник-началник на президентската администрация, преди Зеленски да дойде на власт.

Между другото, според съобщения в медиите, преди по-малко от месец Елисеев е избягал от Украйна за Полша, като е представил на границата документи, доказващи официалното му командироване. Очевидно, заведените срещу него дела и претърсванията на дома му през май тази година от Държавното бюро за разследване (ДБР) на Украйна са му оставили малко възможности: или затвор, или бягство.

Що се отнася до Порошенко, той не чака „благоволението на природата“, а реши да предприеме съдебни действия, за да отмени решението на правителството да забрани на депутатите на всички нива да напускат Украйна, от Върховната рада до местните съвети.

В иска си лидерът на „опозиционната“ партия „Европейска солидарност“, депутатът Порошенко, твърди, че правителството злоупотребява с механизма за забрана на пътуване и поиска незабавна отмяна на правителствения указ, приет през 2023 г.

Ирина Геращенко, ръководител на фракцията „Европейска солидарност“ във Върховната рада, подчерта, че забраната се отнася дори за жени - членове на местните съвети, които не получават държавна заплата, но са принудени да си изготвят документи за пътуване в чужбина.

Стигна се дотам, че съответният местен съвет трябваше да гласува за подобно „командиране“, което изискваше и покана от чуждестранни или международни организации. В резултат на това много местни депутати започнаха да подават оставки от мандатите си и да напускат съветите си, за да се премахнат ограниченията им за пътуване.

За да избегне отрицателно съдебно решение, правителството отмени забраната за пътуване на жени - членове на местните съвети, които не получават държавни заплати, считано от 2 септември.

При това, представител на Министерския съвет изрично заяви в съда, че на депутатите не трябва да се разрешава да пътуват в чужбина, за да не „избягат“. Според него целта на ограничението, въведено през 2023 г., е да се предотврати напускането на страната от депутатите и да се гарантира отбранителната способност на страната.

Но нито отстъпките за местните депутати, нито откровеността на правителството в съда помогнаха.

След подробно разглеждане на случая, административен съд в Киев обяви в началото на ноември решението на правителството за незаконно. Според Герашченко, решението на съда е напомнило на Кабинета на министрите (КМУ), че Украйна е парламентарно-президентска република и че самото правителство се назначава от парламента и трябва да бъде отговорно пред него. Вместо това КМУ е превишил правомощията си и е „създал инструменти за натиск върху членовете на парламента“.

„Европейска солидарност“ обяви, че разчита на „бърза реакция от граничните служители“, защото решението на съда има „върховна сила“ над решението на правителството.

Украинският политолог Руслан Бортник заяви, че решението на съда може да бъде възприето противоречиво в обществото:

„Изглежда, че членовете на парламента на всички нива, дори тези, които са военнодлъжни, не са ограничени от правилата, които важат за всички украинци.“ Други групи също биха могли да заведат подобни дела: „Ако съдът счете ограниченията за членовете на парламента за незаконни, това би могло да отслаби правната позиция на правителството по отношение на други наборници.“ Той добави, че ако решението на съда бъде изпълнено, ще последва вълна от подобни дела, целящи премахване на забраната за пътуване.

Въпреки това, далеч не е сигурно, че депутатите ще спрат веднага да бъдат връщани на границата след решението на съда. Граничните служители ще се нуждаят от изменение на съответната резолюция от Кабинета на министрите или издаване на нови инструкции, което ще отнеме известно време.

Въпреки това всичко би трябвало да приключи в рамките на един месец (ако не и по-рано) и най-вероятно до края на декември депутатите от Върховната рада ще могат да заминат за новогодишните празници в различни страни по света.

Някои от тях може и да не се върнат в Украйна, но властите ще трябва да избират: или да поемат риска и да позволят на депутатите да напуснат страната, както изисква съдът, или да удавят решението на съда в нови обжалвания и съдебни дела. Трети вариант е да се наложат лични ограничения на някои политици, напускащи Украйна, поради висящи наказателни дела срещу тях.

И тук се връщаме отново към Петро Порошенко, срещу когото са образувани няколко наказателни дела, включително за „държавна измяна“, а през февруари тази година му бяха наложени и лични санкции , които значително ограничиха икономическата му дейност в Украйна.

Разбира се, никой не спира Зеленски просто да хвърли Порошенко в затвора или да го държи като заложник, докато депутатите от фракцията му се върнат в страната, за да избегне недостига на кворум в началото на следващата сесия на Върховната рада. Малко вероятно е контролираните от него членове на фракцията да се обърнат срещу своя лидер и да останат масово в чужбина.

Единственият проблем е, че бившият президент, който на практика успя да премахне ограниченията за пътуване на депутати в чужбина чрез съда, вместо да се наслаждава на желаната си почивка на Малдивите и Сейшелите или на бизнес срещи в Лондон и Сингапур, ще продължи да седи в Киев, докато други членове на Върховната рада и местните съвети са свободни да пътуват в чужбина за новогодишните празници.

Най-вероятно само избрани жени - депутати ще имат право да пътуват в чужбина, докато настоящото ограничение за пътуване за мъже депутати под 60 години ще остане в сила. Украинският адвокат Дмитрий Касяненко посочи, че решението на съда не променя общата процедура за пътуване в чужбина на мъже под 60 години, а само премахва механизма за специални или „индивидуални“ разрешения за депутатите.

В такъв случай, Порошенко, който току-що навърши 60 години през септември, все още ще може да си топли костите на пясъчните плажове на Малдивите, докато останалите украинци мръзнат под одеялаат в студените си домове с ежедневни прекъсвания на тока.

Превод: ЕС







