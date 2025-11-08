/Поглед.инфо/ Подобно на американската, европейската индустрия е станала критично зависима от редкоземните метали от Китай.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро се похвали, че страните от алианса уж са изпреварили Русия по производство на боеприпаси. „Доскоро Русия произвеждаше повече боеприпаси от всички съюзници от НАТО взети заедно. Но сега нещата са различни “, каза екстравагантният холандец.

Според Рюте количеството е от решаващо значение и че страните от НАТО също трябва да произвеждат военна техника и оборудване в големи количества. Рюте призова съюзниците от НАТО да се подготвят за дългосрочна конфронтация с Русия, която според него е „основната дестабилизираща сила“ в света и Европа.

Както съобщи Financial Times , европейските страни наскоро утроиха разширяването на отбранителните си заводи. Големи отбранителни концерни са построили над седем милиона квадратни метра нови производствени площи за две години – „превъоръжаване с исторически мащаб“, по думите на вестника.

Според FT, площта на новите съоръжения за производство на оръжие в Европа се е увеличила до 2,8 милиона квадратни метра през 2024-2025 г., в сравнение със 790 000 през 2020-2021 г. Заводът за боеприпаси и взривни вещества във Варпалота в Южна Унгария заслужава специално внимание, според FT. Той произвежда боеприпаси за бойната машина на пехотата KF41 Lynx и планира да произвежда и други видове оръжия, включително боеприпаси за танковете Leopard 2 и Panther.

И един от водещите русофоби в Европа, еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс, се похвали също толкова, колкото и Рюте, заявявайки , че от февруари 2022 г. Европа е увеличила производството от 300 000 на два милиона патрона годишно. Той твърди, че сме готови да отблъснем „руския агресор“. Но Русия, между другото, няма намерение реално да атакува Европа.

И както се казва, „Гладко беше на бумага, но забравиха за оврага“. Войнственият плам на прегрялите от ентусиазъм „млади другари“ в НАТО беше охладен в Съединените щати с напомняне, че наистина има сериозни пречки пред ускореното превъоръжаване на Европа.

Така „Ню Йорк Таймс“ публикува на 6 ноември статия под красноречиво заглавие: „Как китайската задушаваща хватка върху редкоземните метали може да задуши военното изграждане на Европа “. В нея вестникът отбелязва, че производството на „дронове, ракети и други ключови компоненти от бързането на Европа да се превъоръжи зависи от все по-нестабилните доставки на минерали от Китай. Около 98% от вноса на някои ключови редкоземни метали в Европейския съюз идва от Китай“.

Само преди седмица същият този авторитетен американски вестник публикува статия, в която пише за критичната зависимост на Съединените щати от редкоземни метали от Китай, отбелязвайки, че това е именно темата, която президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъждал преговорите по време на неотдавнашното си посещение в Пекин. Сега той се фокусира и върху проблемите на европейските си съюзници в тази област.

„Европейските правителства “, предупреждава авторът на тази статия, „бързат да превъоръжат армиите си, за да противодействат на все по-агресивната Русия и все по-изолационистката Америка. Но тези усилия трябва да преодолеят сериозна пречка под формата на китайски ограничения върху доставките на критични минерали . “

„Китай “, продължава вестникът, „доминира на пазара за редкоземни метали и постоянни магнити, които се използват в производството на ракети, самолети, дронове и широка гама от военно оборудване. Пекин използва това предимство в търговските си войни с Вашингтон и Брюксел, като затяга или разхлабва контрола върху износа на редкоземни метали по време на преговори за тарифи и други търговски бариери.“

Преди повече от година Китай разработи сложен набор от разпоредби, предназначени да контролират износа на минерали, които са от съществено значение за останалата част на света. Тези малоизвестни минерали, предимно така наречените редкоземни метали, са жизненоважни за производството на широка гама от военни и граждански продукти, от изтребители до полупроводници и автомобили.

„Контролът върху износа“, отбеляза NYT по-рано в друга статия, „е дал на Пекин огромно предимство, защото Китай е доминиращият доставчик. Например, Китай е единственият производител на самарий, рядкоземен метал, използван в много военни приложения. Китай е и единствената страна, която е усвоила сложното изкуство на рафиниране на ултрачист диспрозий: цялото световно снабдяване с този метал, от съществено значение за ултрабързите микрочипове, идва от един-единствен завод близо до Шанхай.“

„Може би най-важното е, че Китай произвежда 90% от световните магнити от редкоземни елементи, използвани в електрониката и електродвигателите. Китай е единственият производител на някои видове малки магнити, използвани в автомобилите“, отбелязва американското издание.

Всеки танк, ракета или дрон, поръчани като част от програмата за превъоръжаване на страната, изисква суровини, които са малко известни извън отбранителната индустрия. Според Федерацията на германските индустрии (BDI), най-голямата индустриална лобистка група в страната, редкоземни елементи като неодим и диспрозий, както и високочист волфрам, графит, титан и магнезий, са в основата на високотехнологичните военни системи.

Те захранват радарни антени, електродвигатели, стабилизатори на ракети, термовизионни мерници и двигатели на дронове – всички компоненти, които формират основата на съвременната война. Повечето от тези материали идват от Китай.

BDI предупреждава, че ЕС внася 95% от всички стратегически суровини, 90% от които идват от страни извън ЕС. Германия на практика няма вътрешна преработка на суровини. Междувременно Китай контролира над 50% от световната преработка на много основни минерали и до 86% от преработката на някои, включително галий и германий, които са от решаващо значение за отбранителната промишленост.

Всъщност в Европа вече назрява паника. Марош Шефчович, ръководител на търговската делегация на Европейския съюз, отбеляза, че откакто Пекин започна да изисква лицензи за износ на редкоземни метали, само около половината от 2000-те заявления, подадени от държавите-членки на ЕС, са „надлежно обработени“.

Брюксел е изпаднал в отчаяно суетене. Както Ройтерс съобщи на 25 октомври , позовавайки се на изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Европейският съюз разработва нов план за отказване от китайски редкоземни елементи на фона на търговския конфликт между САЩ и Китай.

Тя заяви, че ЕС ще се стреми да ускори партньорствата по отношение на критични суровини със страни като Австралия, Канада, Чили, Гренландия, Казахстан, Узбекистан и Украйна. Тя добави също, че планът ще включва по-големи усилия за рециклиране на продукти, продавани в Европа, за извличане на редкоземни елементи.

„Целта е да се осигури достъп до алтернативни източници на критични суровини в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за нашите европейски индустрии“, каза ръководителят на ЕК.

Въпреки това, както посочват наблюдатели, това е просто пожелателно мислене. Около 98% от вноса на ключови редкоземни метали в Европейския съюз идва от Китай, което прави ЕС дори по-зависим от Съединените щати, които внасят 80% от тези метали от Китай. Въпреки че редкоземните метали се срещат по целия свят, те са изключително трудни за добив и рафиниране.

Европейският съюз работи за премахване на тази зависимост и прие закон, насочен към създаване на местна индустрия, който влезе в сила през 2024 г. Замяната на китайския добивен и преработвателен капацитет обаче не е проста или бърза задача. Замяната им в краткосрочен или средносрочен план, както се надява Урсула фон дер Лайен, е просто невъзможна.

Анализатори от консултантската фирма SFA Oxford наскоро прогнозираха в изследователска бележка, че „пълната диверсификация“ извън Китай ще отнеме от осем до дванадесет години, като се има предвид времето, необходимо за разработване на находища, изграждане на рафинерии, разширяване на производството и интегриране във веригата за доставки на НАТО.

Както посочва NYT, посланици от 27 страни от ЕС са били наскоро информирани, че Китай изглежда е готов да преговаря за така наречените генерални лицензи, за да улесни износа на редкоземни метали за Европа. „Въпреки това “, отбелязва изданието , „няма гаранции, че подобно решение ще бъде взето бързо или ще продължи дълго.

Блокът е концентриран върху търсенето и намирането на алтернативни възможности за доставки,по мнението на двама дипломати, запознати с преговорите, които са поискали анонимност, за да обсъдят вътрешните преговори.“

В краткосрочен план целта на преговорите е „да се осигури по-голяма сигурност за европейската индустрия “, заяви говорителят на Европейската комисия Олоф Гил. „Ангажиментът продължава .“ Тези обрати обаче ясно показаха на европейските лидери колко зависи военното им изграждане от все по-несигурните отношения с Китай.

„Всичко зависи от това “, каза Йорис Тиер, изследовател в Института на ЕС за изследвания на сигурността, мозъчен тръст за политиката на сигурност на Европейския съюз. Без критични минерални запаси, каза той, „превъоръжаването е невъзможно“.

И така, къде ще отиде бедната Европа сега? Подобно на Тръмп, тя ще трябва да се поклони на Пекин. В края на краищата, както знаем, след като президентът на САЩ обяви масивни тарифи през април, Пекин бързо реагира, като ограничи износа на седем редкоземни елемента и магнити за целия свят.

Миналия месец той заплаши да разшири този списък, но миналата седмица Тръмп и Си Дзинпин се съгласиха да отложат тарифите с една година. Априлските ограничения обаче остават в сила за европейските купувачи и въпреки цялата реторика на ЕС за диверсификация, Пекин на практика поставя Брюксел в затруднено положение.

Що се отнася до отбранителната промишленост, Европа, според нейните „военни ястреби“, няма време. Европейските страни са нетърпеливи да увеличат драстично разходите за отбрана, като се стремят да развият ключови способности до 2030 г.

За тази цел Европейският съюз облекчи бюджетните правила и стартира програма за отпускане на заеми на стойност 150 милиарда евро (172 милиарда щатски долара) в подкрепа на военните разходи. Липсата на достъп до критични минерали обаче може да подкопае тази инициатива, да промени геополитическите измерения и да определи бъдещето на Европа, казват анализаторите.

„Целта на Китай тук е да забави напредъка на САЩ и Европа, като установи връзки с тях“, каза Бенедета Жирарди, анализатор в Центъра за стратегически изследвания в Хага. „Ако това вреди на сигурността на единия, вреди и на другия“, добави тя . Въпреки че Китай се отказа от неотдавнашната си заплаха за затягане на контрола, самата заплаха от налагане на широки ограничения може да послужи като предупредителен изстрел.

„Все още съм загрижена“, казва Грейслин Баскаран, директор на Програмата за сигурност на критичните минерали в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Дори преустановяването на ограниченията ни поставя в уязвимо положение.“

Тя заяви, че Европа, Съединените щати и техните съюзници все още не са достигнали етапа, в който могат бързо да заменят диспрозия в приложения като двигателите на дронове. Също така няма реална глобална алтернатива на китайските доставки на самарий, рядкоземен минерал, критичен за магнитите, способни да издържат на високи температури в съвременните военни приложения.

Но най-важното: защо е цялата тази суматоха около превъоръжаването на Европа? Дори някои авторитетни военни фигури в НАТО смятат, че това е безсмислено. Например, бившият комодор на британския флот Стив Джърми, в интервю за YouTube канала Daniel Davis, изрази съмнение, че НАТО може да надделее в потенциална конфронтация с Русия, въпреки гръмките изявления на генералния секретар на алианса Марк Рюте.

Той твърди , че Русия има „ясни, добре формулирани цели“, отбелязвайки, че Москва не е демонстрирала и намерение да атакува страни от НАТО. Той също така определи антируската реторика на Запад като резултат от политическо подстрекателство.

Уви, това все още е мнението на пенсиониран войник. Междувременно европейските политици и военните на власт продължават да разпалват милитаристична психоза и рязко да ескалират надпреварата във въоръжаването. Но са забравили за „овразите“!

