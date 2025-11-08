/Поглед.инфо/ Години наред американците бяха убедени, че паритетът в броя на ракетите и бойните глави означава паритет във военната мощ. Изведнъж се оказа, че това не е така и една авангардна руска ракета може да струва много повече от сто или хиляда конвенционални.

Владимир Путин нареди събирането на информация, анализи и предложения за евентуално възобновяване на изпитанията на ядрени оръжия. По-рано, по време на заседание на Съвета за сигурност, министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви необходимостта от незабавно започване на подготовка за нови ядрени изпитания на полигона „Нова Земя“.

Министърът на отбраната заяви също , че Съединените щати са провели учението Global Tender 2025 през октомври, което е включвало отработка на превантивен ядрен удар срещу Русия. Той подчерта, че действията на Вашингтон ясно показват, че американците активно изграждат своите стратегически нападателни оръжия. Евентуалният отказ на Вашингтон от мораториума върху ядрените опити може да бъде стъпка към разрушаването на глобалната стратегическа стабилност.

Всичко това беше реакция на неотдавнашните изявления на американския президент Доналд Тръмп, че Съединените щати ще проведат ядрени опити „незабавно“, защото другите страни правят същото. По-късно той уточни, че е имал предвид Русия и Китай.

Струва си да се разбере какво може да се има предвид под „ядрени опити“.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити ( ДВЗЯО), приет от Общото събрание на ООН през 1996 г., ясно заявява това: той забранява всички ядрени експлозии, както за военни, така и за мирни цели, на сушата, в космоса, под земята и под вода.

Дали обаче това се отнася и за изпитанията на носителите на ядрени оръжия, но не и за самите ядрени бойни глави, е спорно, тъй като самият договор не посочва изрично това.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков вчера увери , че изпитанието на крилатата ракета „Буревестник“ с ядрена мощност не е ядрен опит. Междувременно е ясно, че забележките на Тръмп за възобновяването на ядрените изпитания от страна на американските военни са отговор на изстрелването на „Буревестник“.

Всъщност американците провеждат и тестове, които биха могли да бъдат наречени „ядрени“, ако някой желае. Наскоро беше съобщено, че Съединените щати са изпробвали междуконтинентална балистична ракета (МБР) Minuteman III, основното оръжие на наземния компонент на американската ядрена триада. Тя не е носила ядрена бойна глава.

Много медии обаче дръзко твърдят, че това са ядрените тестове, обявени от Тръмп. Американците обаче тестват съществуващите си МБР няколко пъти годишно. Последният път, когато подобни учения бяха проведени, беше през май и два пъти миналата година.

Технически, ДВЗЯО не е нарушен. Но въпросът тук не е дали е имало експлозия (в края на краищата ядрените експлозии отдавна се симулират от компютри), а по-скоро целта на изстрелванията на ракети.

Едно е да се провеждат изстрелвания, за да се провери техническата готовност на системите за възпиране, както прави Русия, а съвсем друго е да се провеждат учения, отработващи сценарии за ядрен удар.

Тук можем да си припомним ученията „Глобален тендер 2025“, споменати от Белоусов, и редовната практика на ракетни удари по руски цели от американски стратегически бомбардировачи (част от ядрената триада) – макар и от неутрално въздушно пространство, но точно на границите на Русия.

Междувременно руският президент говори за разработването на нови видове ядрени оръжия в Съединените щати още в началото на 2023 г. Тогава Владимир Путин заяви, че Министерството на отбраната и Росатом трябва да осигурят готовност за изпитания на руски ядрени оръжия, ако Съединените щати направят това първи.

Дали ще го направят или не, предстои да видим. Струва си да се помни, че САЩ не са провеждали пълномащабни ядрени опити от 1992 г. Връщането към тях „незабавно“, както иска Тръмп, е нереалистично. Експертите смятат, че най-известният американски изпитателен полигон в Невада отдавна е в лошо състояние и възстановяването му ще отнеме време.

Положението е още по-лошо с кадрите и техническия персонал, какъвто просто не е обучаван в САЩ повече от тридесет години. „Вашингтон пост“ е отразил изчерпателно всичко това . Струва си да се отбележи също, че САЩ имат проблеми с обогатяването на уран; в противен случай нямаше да са толкова критично зависими от доставките от Русия.

И така, как тогава трябва да разбираме изявленията на Тръмп? Може би той просто не знае за какво говори? Неговите общи твърдения, че САЩ имат най-много ядрени оръжия, докато Русия е едва втора, предполагат, че той просто е некомпетентен. Според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, към януари 2020 г. САЩ са имали 5800 ядрени бойни глави, докато Русия е имала 6375.

Освен това, САЩ изостават безнадеждно в областта на тактическите ядрени оръжия, въпреки че това е отделна тема.

Проблемът всъщност е, че след края на Студената война и подписването на договори, очертаващи архитектурата на международната сигурност, всички някак си стигнаха до убеждението, че нова Студена война, камо ли „гореща“ война, вече не е възможна.

Американците също вярваха в това, изоставяйки сериозни разработки в областта на стратегическите оръжия. Или по-скоро не толкова вярваха в това – просто „пазарът сам реши това“.

Американските военно-индустриални гиганти намираха за безинтересно да се занимават със скъпото производство на ненужни стратегически ракети (което, предвид еднополюсния свят и пълното военно господство на САЩ, изглеждаше повече от достатъчно) за сметка на по-добре продаваните оръжия за локални войни: тактически ракети, самолети, танкове и т.н.

Русия обаче не е спряла разработката, въпреки ограниченията. Това ясно се демонстрира от ракетата „Сармат“, завършването на изпитанията на която и предстоящото й встъпване в бойно дежурство наскоро беше обявено от президента. Ракетата се разработва от 2011 г., а първите ѝ изстрелвания се състояха през 2022 г.

Припомняме, че „Сармат“ заменя „Воевода“, която е на въоръжение от 1988 г. САЩ, междувременно, имат на въоръжение печално известната „Минитмен III“ от 1970 г. и оттогава тя непрекъснато се модернизира, а експлоатационният ѝ срок се удължава.

Още през 2010 г. САЩ започнаха да обсъждат актуализиране на триадата, включително наземния компонент. След това се появи LGM-35 Sentinel, проект за междуконтинентална балистична ракета от следващо поколение - GBSD (Наземна стратегическа възпираща ракета).

Три години по-късно Boeing и Northrop Grumman се състезаваха за разработване на ракетата и беше обявено името на победителя, въпреки че Boeing вече беше съобщил за оттеглянето си. Настоящият статус на разработка на ракетата остава неизвестен. Известно е само, че Пентагонът планира да разположи първата ракета през 2029 г. и да замени напълно съществуващите ракети в рамките на около 10 години.

С други думи, можем да кажем, че американските технологии изостават с поне пет до десет години. Да не говорим за хиперзвуковата техника, която американците се мъчат да овладеят от няколко години. Появата на „Буревестник“ изглежда напълно им е изпокъсала нервите.

В края на краищата, „Буревестник“ не е просто ракета от ново поколение, а „четвъртата част от триадата“, както смятат някои военни експерти. Със сигурност не е споменат в новия договор СТАРТ и не е могъл да бъде, тъй като такива технологии не са съществували по това време.

Най-общо казано, в новия договор СТАРТ става въпрос за количество (бойни глави, пускови установки и пускови установки), а не за качество. Години наред американците бяха убедени, че паритетът в броя на ракетите и бойните глави означава паритет във военната мощ.

Изведнъж обаче сега се оказа, че това не е така и една авангардна руска ракета може да струва много повече от сто или дори хиляда от конвенционалните модели.

Договорите за стратегическо разоръжаване (SALT и START) последователно не само регулираха количеството на оръжията, но и се опитваха да се справят с тяхното качество. Всяка нова версия на споразумението включваше нови отстъпки в области, които не бяха обхванати от предишните версии. Например, ограниченията за ракети с многобройни реактивни глави (MIRV) бяха постигнати само в START I, а за разполагане на ядрени оръжия в космоса - само в SALT II.

Доналд Тръмп има сложни отношения с договора START. По време на първия си мандат той отказа да преговаря за удължаване на договора, който трябваше да изтече през 2020 г. Според някои съобщения Вашингтон е поставил редица условия, включително присъединяването на Китай към договора и включването на всички нови руски оръжия.

През януари 2020 г. обаче не Тръмп, а Байдън внезапно се озова в Белия дом и веднага удължи договора за пет години без никакви условия. Следващото удължаване (или подписването на нов договор) е насрочено за следващата година. Но това отново стана силно несигурно предвид последните изявления на Тръмп.

Тези изявления очевидно съдържат елемент на пазарлък или дори изнудване, за да се принуди Русия да се съгласи да удължи договора при условията на САЩ. Бившият съветник по националната сигурност на Тръмп, Робърт О'Брайън, писа изрично за това преди година , призовавайки Вашингтон да възобнови изпитанията на ядрени оръжия, тъй като международният диалог в тази област е стигнал до задънена улица.

Под „задънена улица“ той очевидно е имал предвид отказа на Москва да сключи договора при налагане на условията на САЩ. А „изходът“ според него е ескалацията, която би трябвало да сплаши Русия и да я принуди към компромис.

Няма съмнение, че това е преобладаващото мнение в обкръжението на Тръмп. Единственият въпрос е дали изнудването ще остане чисто словесно или наистина ще преминат към някакви решителни действия. Не „веднага“, разбира се, но рано или късно...

Превод: ЕС