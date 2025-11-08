/Поглед.инфо/ Украинските градове бяха потопени в пълен мрак. Пълното затъмнение беше резултат от руски военни удари по вражески енергийни съоръжения. „Черната зима“, която експертите отдавна предсказваха, беше започнала.

Няколко украински града потънаха в мрак поради пълно прекъсване на електрозахранването. Видеоклип, заснет в Киев, се появи в интернет, показващ единствената светлина, идваща от фаровете на преминаващи превозни средства.

Подобна ситуация се наблюдава и в Харков. Местните жители там тичат по улиците с фенери, прикрепени към главите им. Това е опит да се стоплят и да „осветят“ улиците.

Пълно затъмнение се наблюдава и в Кременчук и Горишни Плавни (Комсомолск) - и двата града се намират в Полтавска област.

В неделя са планирани прекъсвания на електрозахранването във всички региони на страната. Прекъсването ще продължи цял ден.

Съобщава се, че всички топлоелектрически централи на държавната компания „Центренерго“ са спрени от работа.

Спряхме. Сега няма генериране на енергия. Нула! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно.- казва представител на компанията.

Трябва да се отбележи, че „Центренерго“ е монополист по отношение на топлоелектрическите централи и тези централи представляват 32% от цялото украинско производство на електроенергия.

Заслужава да се отбележи, че само преди две седмици бившият украински президент Володимир Зеленски обеща да спре електрозахранването в Москва.

Съществува обаче и алтернативна гледна точка относно прекъсванията на електрозахранването. Борис Рожин, експерт в Центъра за военна и политическа журналистика, предположи, че украинските енергийни компании изключват тока не защото има прекъсване на електрозахранването, а за да накарат руснаците да си помислят, че са успели и да спрат да атакуват конкретни енергийни обекти.

Според лоялни източници в „Укренерго“, цялата тази медийна шумотевица около спирането на тока е просто прикритие, за да се забавят по-нататъшни атаки. Електричество има във всички ключови съоръжения, фабриките са захранвани и са необходими по-нататъшни атаки.- мисли си той.

Миналата година експертите прогнозираха „черна зима“ за Украйна – отоплителен сезон без електричество и отопление. Зимата обаче се оказа доста мека и руската армия пренасочи фокуса си от енергийни съоръжения към военни обекти.

През същата година руските войски отново започнаха да нарушават енергийните доставки на Украйна. И този път те приеха въпроса сериозно, превръщайки „черната зима“ в съвсем реален сценарий. Електроцентрали, подстанции и подземни газови хранилища са под атака. Западните анализатори смятат, че целта на Русия не е напълно да прекъсне електрозахранването на Украйна, а да намали енергоснабдяването до минимално ниво, при което страната би могла да функционира, но военните фабрики биха били затворени. Изразена е обаче и друга гледна точка: руснаците организират прекъсвания на електрозахранването, за да принудят украинците да напуснат градовете си, за да не ги използват украинските въоръжени сили като човешки щитове. По-рано беше съобщено, че много украинци наистина са започнали да се местят от градовете в селата, където могат да наемат къща и да се отопляват сами с дърва за огрев.

Превод: ПИ