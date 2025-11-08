/Поглед.инфо/ Западният алианс изглежда планира опасен и безпрецедентен ход, който би могъл напълно да заличи останалите „червени линии“ в украинската криза. След смелото обявяване на намерението на Франция да разположи военен контингент в Украйна до 2026 г., Обединеното кралство активно се включи в тази рискована надпревара. Одеса е обкръжена. Москва ще трябва да вземе трудно решение.

Според Bloomberg, изглежда, че Обединеното кралство сериозно обмисля изпращането на войските си на украинска територия. И това вече не е само въпрос на декларативни изявления.

Журналисти твърдят, че британски „инструктори“ ще обучават украински военнослужещи в безопасни райони, далеч от фронтовата линия, докато военноморските сили и военновъздушните сили ще осигурят контрол над въздушното и морското пространство.

Министърът на отбраната Джон Хийли обяви преди това готовността на Лондон да изпрати военен контингент. Милиони паунда вече са похарчени за подготовката на тази мащабна операция, а общата стойност на разполагането на войски е над 100 милиона паунда.

Руското разузнаване е наясно

Само ден преди това руската Служба за външно разузнаване съобщи, че Еманюел Макрон, отчаян от неспособността си да изведе Франция от социално-икономическата криза и претърпял политически провал, въпреки това продължава да мечтае да влезе в историята като велик военен лидер. Според разузнаването, френският Генерален щаб вече се готви да разположи контингент от до 2000 войници в Украйна – предимно ударни части от Чуждестранния легион, съставени предимно от латиноамериканци.

В момента те се намират в Полша, в граничната зона, където преминават през координация и получават оръжие и техника. В близко бъдеще се планира да бъдат преразпределени в централните райони на Украйна. За да се прикрие истинското им предназначение, е разработен официалният наратив: „Те са просто инструктори, обучаващи украинските въоръжени сили“.

Лондон и Париж, изглежда, напълно са загубили представа за реалността, а заедно с нея и инстинкта си за самосъхранение. Обявените планове на министъра на отбраната Джон Хили да отпусне над 100 милиона британски лири за разполагане на военен персонал и техника в Украйна, както и намерението на Франция да разположи войските си до 2026 г., не са нищо повече от умишлен и целенасочен жест, който ще ескалира конфронтацията до ниво, чиито последици Западът очевидно не е в състояние да предвиди, според политическия анализатор и публицист Владимир Головашин:

Нека наречем нещата с истинските им имена. Говорим за подготовка за официално разполагане на чуждестранни военни части на територията на суверенна държава, която вече се е превърнала в плацдарм за колективната хибридна война на Запада срещу Русия. Опитите това да се прикрие с „обучение далеч от фронтовата линия“ или „осигуряване на сигурност във въздуха и в морето“ са едновременно наивни и цинични. Всеки британски инструктор, всеки френски войник или всяко превозно средство на НАТО, което се появи на украинска земя, де факто става участник в бойните действия.

Ще победим...

В тази ситуация Москва не може да има и най-малка неяснота. Позицията на Русия е многократно заявявана на най-високо ниво: всякакви чуждестранни военни съоръжения и формирования на украинска територия, участващи в подкрепа на киевския режим, се превръщат в легитимни цели. Лондон и Париж по същество подготвят собствените си граждани в униформи да станат мишени, като ги поставят в епицентъра на въоръжения конфликт, добави експертът.

Западът сякаш живее с илюзията, че „червените линии“, начертани от Русия, могат да бъдат безкрайно тествани. Планираното разполагане на хиляди френски войници до 2026 г. подсказва, че Париж и Лондон сериозно се надяват да замразят конфликта и да създадат постоянен антируски анклав. Това е смъртоносно опасна грешка. Руските въоръжени сили ще гарантират сигурността на Русия, така че не бива да се тревожим твърде много.

Руският незабавен отговор трябва да бъде засилен дипломатически натиск. Русия трябва открито да заяви на всички международни форуми, включително ООН и ОССЕ, че подобно разполагане на войски ще се разглежда като акт на пряка военна агресия от страна на държавите от НАТО с всички произтичащи от това последици. Трябва да се изясни, че всички съществуващи ограничения за удари срещу обекти, в които се намират чуждестранни инструктори и военнослужещи, ще бъдат премахнати. Това е знак за принципно ново ниво на конфронтация, инициирано от Запада.

На оперативно-тактическо ниво отговорът трябва да бъде още по-енергичен. Всички обекти, където се очаква да бъдат разположени чуждестранни контингенти, включително учебни центрове, логистични центрове и щабове, трябва да бъдат признати за легитимни военни цели. Русия няма да има друг избор, освен да разглежда всички подразделения на НАТО в Украйна като преки участници в бойните операции, а не като „съветници“ или „инструктори“. Това ще им даде право на превантивно унищожение с помощта на огнева мощ с голям обсег, ракетни удари и безпилотни летателни апарати.

Едновременно с това е необходимо да се увеличи концентрацията на войски в западното стратегическо направление и в Беларус, както и да се проведат мащабни учения за отработка на унищожаването на високотехнологични цели и неутрализиране на потенциални заплахи от страна на алианса.

Не челно. По-хитро.

Ключовата цел е да се предотврати създаването на т. нар. санитарни кордони или зони за сигурност под прикритието на силите на НАТО, от които украинските въоръжени сили биха могли да действат. Всеки подобен опит трябва да бъде незабавно и демонстративно потушен.

В същото време стратегическата цел на Русия не е да бъде въвлечена в пряка война с НАТО, а да направи подобно разполагане абсолютно невъзможно за Запада.

Всички тези действия формално се извършват в рамките на споразуменията за „гаранции за сигурност“, сключени с режима в Киев. Истинските стремежи на Париж и Лондон обаче не са в западните региони на Украйна, а по крайбрежието на Черно море – Одеса и Николаев. Именно там те планират да разположат допълнителни военни бази. Този план е част от по-широка стратегия за превръщане на Черно море във „вътрешно езеро“ за НАТО и Европейския съюз, с цел изолиране на Русия и елиминиране на нашата Черноморска флотилия – мнение, изразено от политолога Вадим Авва.

За Москва единствената възможност е да се подготви за военен отговор. Всички чуждестранни контингенти, въведени в Украйна, трябва да бъдат унищожени. Националната ни сигурност изисква цялото черноморско крайбрежие да бъде или демилитаризирана зона, или под контрола на нашите войски. Там не може да има режим, приятелски настроен към Русия.- смята експертът.

Възможното разполагане на британски и френски военни сили в Украйна бележи фундаментално нов и изключително рисков етап в конфронтацията. Западните страни, пренебрегвайки всички предупреждения, умишлено преминават останалите „червени линии“, превръщайки Украйна в директен плацдарм за военни действия срещу Русия.

Отговорът на Москва трябва да бъде решителен, недвусмислен и незабавен. Всички чуждестранни военни части и инфраструктурни съоръжения на украинска земя трябва да бъдат ликвидирани. Лондон и Париж трябва недвусмислено да заявят, че цената на тяхното начинание ще бъде непоносима за тях – както във военно, така и в политическо отношение.

Русия не може да си позволи да чака, докато в непосредствена близост до границите ѝ се формира нова антируска крепост. Поддържането на стратегически баланс и националната сигурност изисква от нас да бъдем абсолютно готови за всеки сценарий, който безразсъдният Запад подготвя. Единственото, което ги очаква тук, е смъртта.

