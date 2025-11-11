/Поглед.инфо/ Теорията на мрежите срещу пропагандата на Запада
В това задълбочено интервю на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов, математик и физик, анализатор с безкомпромисна логика и остър поглед към реалната картина, се говори за три горещи фронта : Украйна , Венецуела и Европейския съюз .
- Фронтът в Украйна:
С помощта на теорията на мрежите , проф. Витанов обяснява защо украинската армия губи контрол – не като мнение, а като математически модел . Контролният кластър (Киев) се срива, докато руската армия напредва с 15 кв. км на ден .
Градовете Покровск и Мирноград са в капан. Стотици войници са обкръжени, а успешна цел е Днепропетровск – падне ли той, Украйна ще бъде разсечена .
- Венецуела – новата Украйна?
САЩ трупат сили край Латинска Америка. Причината? 308 милиарда барела петрол – повече дори от Саудитска Арабия.
Проф. Витанов предупреждава: ако се появят 100 000 морски пехотинци и 30 десантни кораба , значи Вашингтон е решил да действа . Но Русия и Китай вече са там – тихо, стратегически, с техника и интереси.
- Европа – между срам и васалитет:
ЕС взема общ заем , за да финансира войната, която не води. Даваме оръжие, пари и бъдеще – в името на чужди интереси.
Руските активи ще бъдат „подарени“ на САЩ чрез оръжейни сделки, а европейците ще носят последствията .
Проф. Витанов поставя въпросите, които множеството се страхуват да зададат:
-
Ще удари ли Русия Днепропетровск?
-
Ще има ли десант във Венецуела?
-
Колко дълго ЕС ще се държи като колония?
-
И какво правим ние, като държава, в този нов световен ред?
„САЩ имат проблем с дълга – и си го решават с война и васали. ЕС мълчи. А Русия и Китай вече действат.“ – проф. Витанов
/ВИДЕО/
Втората част гледайте тук тази вечер:
