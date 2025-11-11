/Поглед.инфо/ Теорията на мрежите срещу пропагандата на Запада

В това задълбочено интервю на Зорница Илиева с проф. Николай Витанов, математик и физик, анализатор с безкомпромисна логика и остър поглед към реалната картина, се говори за три горещи фронта : Украйна , Венецуела и Европейския съюз .

Фронтът в Украйна:

С помощта на теорията на мрежите , проф. Витанов обяснява защо украинската армия губи контрол – не като мнение, а като математически модел . Контролният кластър (Киев) се срива, докато руската армия напредва с 15 кв. км на ден .

Градовете Покровск и Мирноград са в капан. Стотици войници са обкръжени, а успешна цел е Днепропетровск – падне ли той, Украйна ще бъде разсечена .

Венецуела – новата Украйна?

САЩ трупат сили край Латинска Америка. Причината? 308 милиарда барела петрол – повече дори от Саудитска Арабия.

Проф. Витанов предупреждава: ако се появят 100 000 морски пехотинци и 30 десантни кораба , значи Вашингтон е решил да действа . Но Русия и Китай вече са там – тихо, стратегически, с техника и интереси.

Европа – между срам и васалитет:

ЕС взема общ заем , за да финансира войната, която не води. Даваме оръжие, пари и бъдеще – в името на чужди интереси.

Руските активи ще бъдат „подарени“ на САЩ чрез оръжейни сделки, а европейците ще носят последствията .

Проф. Витанов поставя въпросите, които множеството се страхуват да зададат:

Ще удари ли Русия Днепропетровск?

Ще има ли десант във Венецуела?

Колко дълго ЕС ще се държи като колония?

И какво правим ние, като държава, в този нов световен ред?

„САЩ имат проблем с дълга – и си го решават с война и васали. ЕС мълчи. А Русия и Китай вече действат.“ – проф. Витанов

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук тази вечер:

