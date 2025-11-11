/Поглед.инфо/ „Дълбоките разделения“ се задълбочават година след година

На 3 ноември правителството на Доминиканската република обяви необичайно решение: 10-ата среща на върха на Северна и Южна Америка, планирана за декември в курортния град Пунта Кана, беше отложена за следващата година. Официално като причина е посочена необходимостта от задълбочени консултации и разширен диалог.

В действителност причината е дълбоката политическа криза, която раздели региона и постави под въпрос самата осъществимост на провеждането на форума по план. Това е и забавено, но неизбежно ехо от предишната среща на върха в Лос Анджелис, чиито рани никога не са заздравели.

Според комюнике от Министерството на външните работи на Доминиканската република, решението е взето „след задълбочен анализ на ситуацията в региона“ и е съгласувано „с най-близките ни партньори, включително Съединените щати, първоначалният инициатор на този форум, и други ключови държави “.

В изявлението се отбелязва, че през 2022 г., когато страната се ангажира да бъде домакин на срещата на върха, „дълбоките разделения, които в момента възпрепятстват продуктивния диалог в Северна и Южна Америка, бяха непредсказуеми“.

Допълнителен цитиран фактор е въздействието на скорошните опустошителни климатични събития в Карибите: последиците от урагана Мелиса, който обаче не представляваше рекордна тежест, а фактът, че октомври е сезон на ураганите в тази част на света, също не е тайна. Така че е интересно да се знае какво точно беше непредсказуемо през 2022 г. Очевидно е, че става дума за военната атака на Тръмп срещу Венецуела.

По този начин, тази дипломатическа реторика прикрива далеч по-сурова реалност. „Дълбоки разделения“ всъщност се отнася до острата криза на легитимността, провокирана от решението на правителството на президента Луис Абинадер да изключи Куба, Венецуела и Никарагуа от срещата на върха.

Това решение, обявено в края на септември, беше представено от властите на Доминиканската република, по поразително оруелски начин, като мярка, насочена към „насърчаване на възможно най-широкия политически диалог“ и „логиката на многостранната отговорност, а не на идеологията“. На практика обаче то беше възприето от значителна част от латиноамериканската общност като акт на очевидно следване на примера на Вашингтон, буквално повтарящ сценария от 2022 г.

Предишната IX среща на върха на Северна и Южна Америка в Лос Анджелис през 2022 г. вече разкри пукнатините в междуамериканската система. Основната сензация на този форум беше демонстративният отказ на петима държавни глави (Мексико, Боливия, Хондурас, Гватемала и Ел Салвадор) да присъстват лично на събитието. Общо единадесет лидери отсъстваха – рекорден брой за срещата на върха.

Главната причина за бойкота беше противоречивото решение на администрацията на Джо Байдън да не покани лидерите на Куба, Никарагуа и Венецуела. Заслужава да се отбележи обаче, че тези страни не са формални членове на Организацията на американските държави, която традиционно подкрепя просеверноамериканската политика, по доста любопитни причини.

Куба беше изключена през 1962 г., възстановена през 2009 г., но отказа да се присъедини отново. Никарагуа доброволно се оттегли от ОАД точно преди злополучната среща на върха през 2021 г. поради намесата на организацията във вътрешните ѝ работи.

Венецуелският случай е още по-сложен: Николас Мадуро взе решение за отделянето на 27 април 2019 г., но Националното събрание отхвърли решението на президента. Това беше обосновката за решението тези страни да не бъдат поканени в Лос Анджелис през 2022 г., а не идеологическите проблеми, както е сега.

Историята с непоканите има дълги корени. През 2018 г. перуанските власти изключиха Николас Мадуро от списъка с участници, а преди това Съединените щати традиционно се противопоставяха на участието на Куба (страната беше участвала само два пъти). Мащабът на бойкота през 2022 г. обаче беше безпрецедентен.

Показателно е, че дори сред лидерите, пристигнали в Лос Анджелис, мнозина открито изразиха несъгласие с подхода на Вашингтон. Аржентинският президент Алберто Фернандес и премиерът на Белиз Джони Брисеньо дипломатично, но директно изразиха оплакванията си лично към Джо Байдън, осъждайки политиката на санкции и изключването на суверенни държави.

Срещата на върха доведе до поредно символично поражение: вместо традиционната широка заключителна декларация беше приета само Декларацията от Лос Анджелис за миграцията и сигурността. Този документ се фокусира върху желанието на Вашингтон да „сподели отговорността“ за миграционната криза, ясно илюстрирайки промяната в приоритетите на САЩ в региона към ограничаване на миграционните потоци, а не към равноправно партньорство.

2022 г. обаче не може да се счита за отслабване на САЩ в региона; по-скоро тя представлява традиционно „изпускане на парата“ за регионалните лидери. През 2005 г. на срещата на върха „Мар де Плато“ в Аржентина Лула де Силва, Уго Чавес и Нестор Кирхнер, в присъствието на Джордж Х. У. Буш, критикуваха и на практика унищожиха проекта за зоната за свободна търговия на Северна и Южна Америка (ALCA).

Символично е, че на 4 ноември, след обявяването на отлагането на срещата на върха, Николас Мадуро в своя Telegram канал припомни тази знакова дата – 20-ата годишнина от една от най-значимите победи на антиимпериалистическите сили в региона. Цикличният характер на кризите на Срещата на върха на Северна и Южна Америка и постоянното повтаряне на едни и същи конфликти ни принуждава да се обърнем към историята.

„В Мар дел Плато “, пише Мадуро, „командир Чавес и Нестор Кирхнер, сред други смели американски гласове, поведоха битката на народа срещу американския хегемон“. Венецуелският президент определи ALCA като „заплаха от ускорена колонизация, предназначена да забие ноктите на икономическото, политическото и културното господство и да унищожи производствения апарат на целия континент “.

Тази среща на върха, каза той, се превърна в „повратна точка в борбата срещу неолиберализма“. Забележително е как Уго Чавес описва онези дни: „Бяхме малка група, като трима мускетари срещу цял батальон “. Той си спомни как Кирхнер предложи да се победи инициативата чрез изтощение: „Когато имам нужда да говорите и говорите, ще ви дам думата, без да питам.“

В Каракас се проведе и конференция, посветена на двадесетата годишнина от Мар дел Плато. Две десетилетия по-късно реториката и разделенията остават забележително сходни, въпреки че тактиката на Вашингтон се промени: след провала на ALCA, САЩ разчитаха на мрежа от двустранни търговски споразумения, което им позволи да фрагментират регионалната съпротива.

В този исторически контекст решението на Доминиканската република да повтори грешката на Лос Анджелис и да изключи Куба, Венецуела и Никарагуа от Десетата среща на върха първоначално изглеждаше провокативно. Реакцията беше незабавна и остра.

Десетки политически партии и организации на гражданското общество в Доминиканската република издадоха съвместно изявление, осъждащо изключването на трите страни като „робско подчинение на диктата на Държавния департамент на САЩ и ОАД“. Те повториха, че разглеждат Срещата на върха на Северна и Южна Америка не като „истинско пространство за диалог, а като инструмент на Северноамериканската империя“.

Но далеч по-значителен удар върху плановете на организаторите дойде от обявленията за отказ от участие от страна на държавните глави. След мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, колумбийският президент Густаво Петро също обяви бойкот на срещата на върха. В обръщението си той отбеляза, че е предложил да се обсъдят въпросите на интеграцията във формат CELAC-САЩ, но не е получил отговор.

„Нямаше отговор и това, което реално имаме, е агресия в Карибите, които бяха обявени за зона на мир“, заяви Петро, намеквайки за неотдавнашното струпване на американски военноморски сили край бреговете на Венецуела. Интересното е, че на този фон скоро на 9-10 ноември ще се проведе форумът CELAC-ЕС, където вероятно ще бъдат промотирани антитръмпски наративи, тъй като кубинският въпрос винаги е бил препъни камък между САЩ и ЕС. А и без Куба вече има достатъчно нерешени и противоречиви въпроси между тези образувания.

Така, в началото на ноември, стана ясно, че срещата на върха в Пунта Кана заплашва да повтори, а може би дори да надмине, провала в Лос Анджелис по отношение на представителството. Отлагането беше опит да се спаси репутацията и да се избегне публично фиаско.

Решението за отлагане обаче крие и друго, може би по-важно, стратегическо изчисление. Изявлението на комюникето на MIREX , че отлагането „води до допълнителни консултации относно датата на срещата на върха и разширяването на диалога, за да се включат всички нови демократично избрани правителства, които могат да бъдат сформирани“, идва на фона на агресивната реторика на администрацията на Тръмп към Венецуела.

Изявлението на американския президент, че „дните на Мадуро са преброени“, и продължаващите военни демарши край бреговете на Венецуела повдигат въпроси дали отлагането е част от по-голям план за смяна на властта в Каракас. Вярно е, че правителството на Боливия, където центристко-дясното замени социалистите след октомврийските избори, все още не е напълно обновено.

Ситуацията в Перу е още по-сложна: президентският пост в момента е зает от президента на Конгреса Хосе Джери след внезапния импийчмънт на Дина Болуарте, а изборите са насрочени за 12 април 2026 г. Следователно, през сезон 2026 трябва да бъдат сформирани поне още две правителства, приятелски настроени към САЩ.

Следователно, Вашингтон очевидно нямаше интерес да провежда форума, когато собствените му непосредствени цели в региона, особено по отношение на Венецуела, останаха неясни и неопределени. Дискусиите на срещата на върха можеха да принудят американските представители да сложат картите си на масата или да се сблъскат с остри критики дори от уж съюзнически държави.

Липсата на ясен план за действие след евентуалното отстраняване на Мадуро, както и фундаментални въпроси относно икономическата осъществимост на използването на сила срещу тежкия петрол на Венецуела, направиха срещата на върха през 2025 г. неподходящо и рисковано място за Вашингтон.

Следователно, отлагането на 10-ата среща на върха на Северна и Южна Америка е нещо повече от просто техническо забавяне. То е симптом на дълбоко неразположение, засягащо междуамериканската система. То е признание за провала на изолационистката политика на Вашингтон и нарастващата съпротива срещу нея от страна на най-големите страни в региона, дори в тази на пръв поглед жалка и фрагментирана ситуация.

Тя напомня както за неотдавнашния провал в Лос Анджелис, така и за историческия сблъсък в Мар дел Плато преди двадесет години. И накрая, това е тактическа маневра, целяща да спечели време за сценарий на принуда във Венецуела, така че до следващата среща на върха геополитическата карта на региона вече да бъде преначертана в полза на Съединените щати.

Дали този план ще успее, предстои да видим. Битката за Северна и Южна Америка, символизирана преди две десетилетия от гръмкия вик „¡NO al ALCA!“, навлиза в нова, още по-непредсказуема фаза.

Превод: ЕС