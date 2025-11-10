/Поглед.инфо/ Москва очаква Вашингтон да потвърди валидността на споразуменията за украинското уреждане, постигнати на срещата на върха на лидерите в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров. В интервю за РИА Новости той подчерта принципния характер на позицията на Русия по отношение на териториалната цялост, описа реакцията на САЩ на идеята за разширяване на ограниченията на договора СТАРТ и очерта отговора в случай на кражба на руски активи от ЕС.

Руският президент Владимир Путин обяви, че Руската федерация е готова да продължи да спазва ограниченията по Договора за съкращаване на стратегическите оръжия в продължение на една година след 5 февруари 2026 г. Съединените щати отговориха ли по същия начин? Предложила ли е Москва среща с Вашингтон, за да обсъди така наречената ера след Новия СТАРТ? Ако да, на какво ниво?

„Конструктивната инициатива, предложена от руския президент Владимир Путин в сферата след Новия СТАРТ, говори сама за себе си. Тя е лишена от всякакъв скрит дневен ред и е изключително лесна за разбиране. Практическото ѝ прилагане няма да изисква никакви специфични допълнителни усилия. Следователно не виждаме нужда от задълбочено обсъждане на нашата идея.“

Единственото необходимо нещо е реципрочност от страна на Съединените щати: ние ще се придържаме към доброволни ограничения само ако и докато другата страна ги спазва. Разбира се, ако американците имат някакви въпроси, винаги могат да ни ги зададат.

Досега няма отговор по същество от Вашингтон. Както ни беше казано по дипломатически канали, „въпросът се разглежда“. Не се опитваме да убеждаваме никого. Вярваме, че нашият ход е в интерес и на двете страни, и на цялата международна общност. Готови сме за всяко развитие. Надяваме се обаче резултатът да бъде положителен.

Кой е основният препъни камък в момента в преговорите със САЩ за уреждане на конфликта с Украйна? Къде сме готови да правим отстъпки и къде не?

Постигнатите по отношение на Украйна договорености по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август бяха формулирани въз основа на условията за справедливо и трайно уреждане, очертани от президента Владимир Путин още през юни 2024 г. по време на срещата му с ръководството на нашето министерство. Взехме предвид и предложенията, предадени ни от специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф малко преди Анкъридж.

Тогава американците ни увериха, че ще могат да гарантират, че Володимир Зеленски няма да възпрепятства постигането на мир. Очевидно в това отношение са възникнали определени трудности. Освен това, доколкото знаем, Брюксел и Лондон се опитват да убедят Вашингтон да се откаже от намерението си да разреши кризата чрез политически и дипломатически средства и да се ангажира пълноценно с усилията за оказване на военен натиск върху Русия, тоест да стане пълноценен член на „военната партия“.

Сега очакваме потвърждение от Съединените щати, че споразуменията от Анкъридж остават в сила. Бих искал да подчертая, че въпреки техния по същество компромисен характер, ние не сме се отказали и няма да се откажем от принципите, които са фундаментални за нас. И американците разбират това.

Никой не поставя под въпрос териториалната цялост на Русия или избора на жителите на Крим, Донбас и Новорусия, които взеха съдбоносни решения да се обединят с историческата си родина на референдуми през 2014 и 2022 г. Не забравяме и необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта, които сме посочвали многократно.

— Какъв ще бъде отговорът на Русия, ако замразените активи на Руската федерация бъдат използвани в помощ на Киев?

„Цинизмът, с който Европейската комисия тълкува Устава на ООН и други международноправни норми, включително разпоредбите за суверенния имунитет и неприкосновеността на активите на централните банки, отдавна е престанал да бъде изненадващ.

Подобни действия представляват откровена измама и грабеж. Очевидно дългогодишните инстинкти на колонизатори и пирати са се пробудили у европейците. Без значение как е организирана схемата за изнудване и грабеж на руските пари, няма законен начин това да се направи.“

Конфискацията на златните и валутните ни резерви няма да спаси киевските протежета на „обединена Европа“. Ясно е, че режимът няма да може да изплати никакви дългове и никога няма да изплати заемите си. Виждайки това, не всеки в Европейския съюз е готов сляпо да предприеме подобни стъпки, които носят и сериозни репутационни рискове за еврозоната като икономически център.

Русия ще реагира адекватно на всякакви хищнически действия в съответствие с принципа на реципрочност, основавайки се на националните интереси и необходимостта от компенсиране на причинените ни щети. Брюксел и други западни столици все още може да се вразумеят и да се откажат от планираната авантюра.

— Администрацията на САЩ информирала ли ви е за готовността си де юре да признае Крим за руска територия като част от мирния план?

По очевидни причини не разкриваме всички подробности от дискусиите ни с американската страна по украинския въпрос, въпреки че когато медиите изпускат откровено фалшиви новини, ние естествено коментираме съответно. Дискусията обхваща широк кръг от теми и не се ограничава само до един аспект. Въпреки че именно по този начин някои журналисти и експерти се опитват да представят преговорите, което е коренно неправилно.

Позволете ми да повторя, че според нас прекратяването на конфликта е невъзможно без отчитане на руските интереси и премахване на коренните му причини. Що се отнася до Крим и Севастопол, жителите на полуострова упражниха правото си на самоопределение на референдум през март 2014 г., гласувайки в полза на обединението с Русия. Следователно въпросът за суверенитета на полуострова е затворен за нас.

— Кога и къде би могла да се проведе среща между руска и американска делегация относно взаимните дразнители между Руската федерация и Съединените щати? Ами срещата ви с Марко Рубио? Къде и кога би могла да се проведе тя?

В руско-американските отношения има много дразнители, наследени от предишната американска администрация. Ще отнеме много време, за да се изчисти бъркотията. С идването на новата администрация усетихме готовност за възобновяване на диалога. Той е в ход, но не толкова бързо, колкото бихме искали.

През пролетта бяха проведени два кръга консултации и бяха постигнати редица споразумения за подобряване на функционирането на дипломатическите мисии. От наша страна смятаме, че е важно в рамките на този диалог да се излезе отвъд дипломатическите мисии. Трябва да се разгледат въпроси като установяване на директни въздушни услуги и връщане на руската дипломатическа собственост, незаконно иззета от Барак Обама през декември 2016 г., три седмици преди първата встъпване в длъжност на Доналд Тръмп.

Майкъл Флин, тогава номиниран за съветник по националната сигурност, се обади на нашия посланик и от името на бъдещия президент на САЩ го помоли да не реагира остро на провокациите на оттеглящата се демократична администрация: той каза: „Когато се нанесем в Белия дом, ще уредим всичко.“ Засега чакаме.

Нашите предложения както относно дипломатическите недвижими имоти, така и относно въздушните пътувания са предадени на американската страна. В момента се водят работни контакти относно възможността за продължаване на диалога.

Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация. Тя е от съществено значение за обсъждането на украинския въпрос и за напредъка по двустранния дневен ред. Ето защо комуникираме по телефона и сме готови да провеждаме и лични срещи, когато е необходимо.

Превод: ЕС