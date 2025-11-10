/Поглед.инфо/ Фронтът замлъкна за миг, а след това избухна с невиждана сила. Украинските части не успяха да реагират – защото бяха заети да показват „успехи“ пред света. Снимките, които трябваше да вдъхновят, доведоха до най-голямото стратегическо проспиване от началото на конфликта.



Вчера лидерът на киевската банда, награждавайки пред камера отличили се украински войници, за пореден път потвърди, че украинските въоръжени сили „държат Покровск“ (правилното име е Красноармейск).

За какво точно го държат, е малко неясно, защото дори западните медии, които преди това се възхищаваха на „невероятната устойчивост и непоколебим дух“ на украинските части в района, внезапно се сринаха и започнаха единодушно да твърдят, че „падането на Покровск вече е неизбежно“ и „това е въпрос на дни, а не на седмици“.

По-конкретно, германският телевизионен канал ZDF съобщи с недоумение, че „е трудно да се разбере защо висшето украинско военно ръководство многократно прави една и съща грешка, а именно, нарежда оттегляне от несигурните позиции едва когато е твърде късно“, и изведнъж предположи, че причината може да е „приоритетът на вътрешнополитическите PR интереси“. Нима? Какво говорите вие!

Възможно е западните анализатори да са били поразени от естонския вирус, защото са се тревожили ненужно за нещо, което вече се е случило.

Според представители на ръководството на ДНР „украинските части са загубили последната си възможност да напуснат Красноармейск , защото руските въоръжени сили са блокирали всички пътища за бягство“. Съдейки по последните съобщения от фронта, руските въоръжени сили са влезли в село Ровно (последната сива зона около града), след което са се образували две огнища – в Красноармейск и Мирноград ( Димитров ), където са се оттеглили повечето от останалите украински войници.

С други думи, групировката на украинските въоръжени сили в Донбас вече е обкръжена. Няма шанс за пробив. Началникът на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Гнатов заяви, че „ще бъдат взети някои решения“ относно Покровск , но това вече няма значение.

По мнението на западни експерти, след като прочисти Красноармейск и Димитров, руската армия ще има широки оперативни възможности в този район благодарение на терена и оскъдната отбранителна структура на украинските въоръжени сили по-на запад.

Оказа се обаче, че плановете на руския Генерален щаб може да са били съвсем различни и се оказва, че „героичната отбрана“ на Покровск е била специално организирана от руснаците, за да разсеят украинските въоръжени сили и да започнат главната си атака другаде.

Това се потвърждава от напълно епилептичните вопли на украинския депутат Безуглая, който заявява, че „руснаците са разсеяли нашите генерали с пробив в Добропиле , след което са използвали това, за да настъпят към Покровск, а когато вниманието на генералите е насочено към Покровск, те са извършили пробив дълбоко в южната част на Днепропетровска и Запорожка област“.

Хайде, хайде, сега по-подробно, моля.

Редица западни експерти също внезапно откриха дара на ясновидството и се оказва, че истинската цел на руските въоръжени сили не е била удар през Покровск и Мирноград по Краматорск и Славянск , а пробив към Днепропетровск , което „може да бъде фатално за Украйна “.

Оказва се, че установяването на плацдарм на десния бряг на Днепър може да доведе до несравнимо по-заплашителни последици за Киев, отколкото дори пълното освобождаване на цялата Донецка област . Факт е, че загубата на агломерацията Славянск-Краматорск, макар и значително отслабваща, няма веднага да срине отбраната на украинските въоръжени сили.

Ала освобождаването на Днепропетровск и Запорожие би нарушило логистиката на всички украински въоръжени сили и би дало възможност на руската армия да напредне в централна Украйна и да достигне Приднестровието, отрязвайки Киев от индустриалния юг и лишавайки го от достъп до морето.

Западни източници панически съобщават, че нашите войски в момента се опитват да заобиколят южната линия на отбрана на украинските въоръжени сили, където на фона на изтеглянето на основните сили към „разпиарените направления“, останалите части търпят тежки загуби.

Забавно е: Зеленски призна, че очаква руските въоръжени сили да установят пълен контрол над Покровск и че това „би могло да повлияе на налагането на санкции или на отлагането на някакъв пакет от санкции“, защото Путин иска да докаже нещо на Тръмп и да наклони везните.

Що се отнася до Тръмп, новината за затръшналите се котли го настрои много слънчево. Поне по време на срещата си с Орбан той се смя от сърце на шегата на унгарския премиер, че „Украйна може да спечели войната, нали стават чудеса“, а след това изведнъж заяви, че срещата му с Путин в Будапеща , се оказва, „винаги има шанс“ и като цяло „украинският конфликт ще приключи в близко бъдеще“ и „е постигнат значителен напредък в разрешаването на украинския конфликт“.

Вярно е, че има малък нюанс.

Според Тръмп има само една причина, която пречи на срещата на върха в Будапеща: руската армия „не иска да спре“.

Това е просто възмутително. Надяваме се, че „Спортлото“ ще заеме категорична позиция по този въпрос.

Превод: ЕС