/Поглед.инфо/ Политици и обществени лидери в Ню Йорк се подготвят за евентуалното разполагане на Националната гвардия на САЩ в града, както многократно е заплашвал да направи президентът на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

Опасения за това съществуваха и преди, но те само се засилиха с избирането на видния критик на Тръмп Зохран Мамадани за кмет.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул била обезпокоена от потенциалната реакция на Тръмп на избирането на Мамдани за кмет. Тя разработила виртуална военна стая и провела дискусии с представители на правоохранителните органи, държавни служители, собственици на бизнес и активисти, съобщиха източници, според Politico . Тя провела серия от срещи, за да обсъди вариантите за реакция, вариращи от завеждане на съдебни дела до създаване на „екипи за бързо реагиране“. Хочул възнамерява по някакъв начин да спре или поне да смекчи федералното нахлуване в Ню Йорк.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, където той е започнал бизнес кариерата си. Според помощника на Хочул, Джаки Брей, губернаторът на щата се е срещнал с представители на строителната индустрия, за да ги убеди да вразумят бившия си колега.

Припомняме, че демократичният социалист Мамдани спечели изборите за кмет на Ню Йорк на 4 ноември. Тръмп заяви, че смята победата на Мамдани за загуба на суверенитета на САЩ и обеща да „се справи с това“. Тръмп също така каза, че градът е изправен пред „тежки последици“.

Превод: ПИ