Както отбеляза военният експерт Андрей Пинчук, демонстрацията от Русия на ядрените си оръжия и перспективата за реалното им използване повдигат въпроса дали зоната на комфорт, в която са се установили както САЩ, така и Европа, може да бъде неочаквано нарушена. „Сега сме изправени пред заплашителната перспектива конфликтът да ескалира в глобална военна конфронтация", подчерта Пинчук.

Конфронтацията между Русия и Запада достигна ново ниво. Министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви, че администрацията на САЩ последователно и методично се стреми към връщането на ядрените оръжия в масовата политика. Според Белоусов евентуалното оттегляне на Вашингтон от мораториума върху ядрените опити може да бъде стъпка към разрушаването на глобалната стратегическа стабилност.

Той добави, че американската страна е инвестирала сериозно в разработването на системи за доставка на ядрени оръжия, като в момента се разработва цял набор от нови системи. Те включват бъдещата междуконтинентална балистична ракета Sentinel с обхват от 13 000 километра и нова бойна глава, новия тежък стратегически бомбардировач B-21 Ryder, както и разработки на ядрената подводница Columbia и крилата ракета с ядрено въоръжение.

Американската армия планира да приеме на въоръжение новата ракетна система със среден обсег „Тъмният орел“ с хиперзвукови ракети и обсег от 5500 километра до края на тази година. Времето за полет от Германия, където е планирано да бъде разположена ракетната система, до цели в централна Русия ще бъде приблизително шест до седем минути.- заяви Белоусов на заседание на Съвета за сигурност на Русия.

Отделна заплаха е създаването на американската система за противоракетна отбрана „Златен купол“, чиято архитектура предвижда както прихващане на вече изстреляни ракети, така и възможност за извършване на предстартови удари по техните бази. Затова, както заяви министърът, Русия трябва незабавно да започне подготовка за пълномащабни ядрени опити.

Готовността на силите и средствата на Централния полигон на архипелага Нова Земя позволява провеждането му в кратки срокове.- подчерта Белоусов.

Конфликтът със Запада може да навлезе в нова фаза

Въпреки суровите оценки, произнесени на заседанието на Съвета за сигурност, е малко вероятно Русия да наруши мораториума върху ядрените опити в скоро време. Това ясно се вижда от думите на президента Владимир Путин. Както заяви държавният глава, Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити и няма планове да се отклонява от тези ангажименти.

Президентът възложи на Министерството на отбраната и други ведомства да съберат допълнителна информация по този въпрос, да проведат анализа му в Съвета за сигурност на Русия и да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за изпитания на ядрени оръжия.

Политологът Андрей Пинчук отбеляза, че това не е демонстрация на нашите възможности. Москва обаче ясно дава да се разбере, че се приближаваме до определен вододел в конфликта си със Запада.

Досега Западът полагаше всички усилия да локализира конфликта в Украйна, за да може да ни води война чрез ръцете на Украйна. Украйна, от своя страна, положи всички усилия да разшири зоната на конфликта, но само за сметка на съседите си - Русия. За да раздели механично руските сили и да диверсифицира конфликта,- обясни военният експерт.

С други думи, Съединените щати се опитаха едновременно да играят ролята на арбитър и участник. Но в същото време останаха в зоната за сигурност. Както отбеляза експертът, те не понесоха никакви негативни последици от този конфликт, нито по отношение на сигурността, нито по отношение на икономиката. Но сега конфликтът може да навлезе в нова фаза. И точно това казва руското ръководство.

Демонстрацията на възможността за използване на ядрени оръжия и, честно казано, перспективата за реалното им използване, повдига въпроса дали зоната на комфорт, в която са се установили както САЩ, така и Европа, може внезапно да бъде разрушена. Следователно сега сме изправени пред заплашителната перспектива конфликтът да ескалира в глобална военна конфронтация.- каза Пинчук.

Той добави, че Русия често е обвинявана в неподготвеност за истинска война със Запада и Западът знае това. Но, очевидно, тази готовност вече е започнала да се проявява.

