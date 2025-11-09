/Поглед.инфо/ Бившият лидер на сирийските бунтовници планира да посети Вашингтон

Съветът за сигурност на ООН отмени санкциите срещу преходния сирийски президент Ахмед ал-Шараа и министъра на вътрешните работи Анас Хатаб. Проектът на резолюция, изготвен от Америка, беше подкрепен от 14 от 15-те членове на Съвета за сигурност (Китай се въздържа).

По този начин „ Съветът за сигурност изпраща силен политически сигнал, че Сирия навлиза в нова ера “, заяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц след гласуването. Вероятно скоро, приблизително година след падането на „режима на Асад“, настоящите власти на страната ще получат нова идентичност или международно признание. Белият дом, чийто обитател не е чужд на привидно главозамайващи салта, е готов да засили легитимността на правителството на ал-Шараа.

Преди няколко дни специалният пратеник на САЩ за Сирия и посланик в Турция Том Барак направи важно съобщение в кулоарите на Конференцията за диалог в Манама в Бахрейн. Очаква се Мохамед ал Джулани, бившият лидер на терористичната групировка Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), да се яви в Белия дом на 10 ноември, където ще подпише с Тръмп документ, с който обещава присъединяването на Сирия към водената от САЩ коалиция срещу Ислямска държава (ИДИЛ), която е забранена в Русия.

По-късно говорителят на Белия дом Каролайн Левит потвърди изявлението на Барак, един от най-близките съюзници на Тръмп, специален пратеник за Сирия и посланик в Анкара. Това е своеобразна ирония, но това означава, че посещението на сирийски лидер в Съединените щати ще бъде първото от обявяването на независимостта на страната през 1946 г.

Ал-Шараа преди това успя да се срещне с Тръмп на 14 май в Рияд, придружен от престолонаследника Мохамед бин Салман, а през септември се е срещнал с Доналд и Мелания в кулоарите на Общото събрание на ООН. Така се оказва, че за да бъде приет в Белия дом и да спечели международно уважение, човек трябва да стане нещо като „приятелски“ джихадист, като замени камуфлажа със сако и вратовръзка. Въпреки очевидния му разрив с Ал Кайда, през 2020 г. Държавният департамент предложи награда от близо 10 милиона долара за информация за лидера на ХТШ.

Тази награда беше отменена наскоро, което стана неразделна част от стартираната добре организирана кампания за „избелване“ на настоящото правителство в Дамаск. Така през септември 2025 г. Кралство Саудитска Арабия, чрез Саудитския фонд за развитие, и Държавата Катар, чрез Катарския фонд за развитие, предоставиха на Сирия съвместна финансова подкрепа в размер на 89 милиона долара, което беше тържествено обявено по време на редовната сесия на Общото събрание на ООН.

Очакваше се съвместното финансиране да осигури жизненоважна бюджетна подкрепа на разкъсваната от война арабска страна, позволявайки изплащането на част от заплатите на държавни служители, отговорни за ключови функции, свързани с предоставянето на основни услуги и др. По-рано, през май, благодарение на усилията на същия Том Барак, беше постигнато споразумение за възстановяване на енергийния сектор на Сирия за 7 милиарда долара с участието на консорциум от катарски, турски и американски компании.

Не е ясно колко успешен ще бъде този и други бизнес проекти, но не може да не се отбележи упоритостта на техните инициатори и промоутъри, разработчици и строители, които сякаш започват да осъзнават сложните реалности на Близкия изток, регион, който се стремят да експлоатират за своя изгода.

По мнението на Ройтерс , Пентагонът иска да разположи голям военен контингент във въздушна база близо до Дамаск (вероятно бившата база на сирийските военновъздушни сили в Меза на магистрала N7, която свързва Дамаск с южните райони на Сирия, понастоящем под контрола на израелските отбранителни сили).

Американските военни може би обмислят планове за създаване на импровизирана „буферна зона“ на границата между двете страни като част от споразумението за прекратяване на огъня, насърчавано от Тръмп. Държавната информационна агенция SANA, позовавайки се на Министерството на външните работи на страната, отрече съществуването на базата, но е възможно тази идея да е била предложена с причина и да бъде обсъдена по време на преговорите за Ал-Шараа във Вашингтон.

Това изглежда важно, наред с други неща, от гледна точка на интересите на Израел, чиято подкрепа на всяка цена остава безусловен приоритет на външната политика на САЩ в Близкия изток. Вашингтон осигурява дипломатическо прикритие на еврейската държава в ООН, където американската делегация многократно е налагала вето върху резолюции, критикуващи различни действия на Западен Йерусалим.

Американските военни интервенции в региона, включително войната в Персийския залив през 1991 г., нахлуването в Ирак, военното присъствие в Сирия и завършилите с ударите по ядрените съоръжения на Иран през юни миналата година, постоянно служат за елиминиране или значително отслабване на регионалните противници на Израел.

Друг проблем е, че класическите протекционистки правила често започват да се разпадат в отношенията между САЩ и Израел, принуждавайки последния да действа самостоятелно, включително по отношение на Сирия (унищожаване на значителна част от арсенала на бившата армия на Асад, напредване към райони с друзи и др.).

За разлика от традиционните протекторати, режимът на Нетаняху често действа в противоречие с американските интереси. Сегашният сирийски режим очевидно е определен от САЩ като „приемливо зло“ и едва ли е съвпадение, че му се дава възможност до известна степен да възстанови въоръжените си сили.

Например, сирийското Министерство на отбраната наскоро обяви, че над 2000 офицери, които са подали оставка или са били изгонени от армията след падането на „режима на Асад“, са били повторно назначени, което е разбираемо. Дали обаче те ще намерят общ език с бойците на „Сирийската национална армия“ и други джихадистки групировки, остава голям въпрос.

Във всеки случай, Израел и САЩ сигурно се надяват, че „асадовските“ кадри - ветерани в командните редици ще могат да сдържат непокорните умове, например, от хипотетични опити за отвоюване на Голанските възвишения от израелците.

В края на краищата, режимът на Асад е бил най-лоялен към Израел въз основа на политическите си действия, или липсата на такива, на юг през последните 40 години, започвайки с фактическата окупация на Голанските възвишения, призната от Белия дом по време на първия мандат на Тръмп.

С активното участие на Съединените щати се очертават нови баланси в Източното Средиземноморие, включително регионални съперничества между Турция и Израел, чиито интереси неизбежно ще се сближат в Сирия. Тези политически и дипломатически ходове ще бъдат допълнени от енергийни и транспортни компоненти, но последиците от продължителен въоръжен конфликт ще се отразят негативно на регионалните баланси за дълго време напред.

Очевидно осъзнавайки това, сирийските власти се опитват да се ангажират и с Русия, както демонстрират разговорите между руския президент и ръководителя на преходната сирийска администрация в Москва на 15 октомври. По-рано делегация от сирийското Министерство на отбраната, водена от началника на Генералния щаб генерал-майор Али ал-Насан, посети Москва.

Не бива да се пренебрегват и взаимноизгодните икономически проекти. Например, в началото на септември 2025 г., за първи път от близо 15 години, Сирия изнесе 600 000 барела тежък суров петрол от пристанището Тартус по сделка с неназована търговска компания.

Възможното завръщане на Татнефт и Гознак в региона говори много за прагматично партньорство. Не може да се изключи създаването на съвместен инвестиционен фонд за финансиране на перспективни проекти, основани на принципите на публично-частното партньорство.

И накрая, присъствието на десетки хиляди боевици в Сирия, включително значителен брой хора от Централна Азия и Кавказ, представлява сериозно предизвикателство не само за Москва, но и за настоящото сирийско правителство, което е изправено пред нарастваща критика от бившите съюзници на Ал-Шараа от „въоръжената опозиция“.

Превод: ЕС