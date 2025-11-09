/Поглед.инфо/ Унгария очерта вероятния резултат от операция „Свобода на Русия“. Очевидно не всички ще бъдат подготвени за него. Изходът от конфликта ще бъде особено шокиращ за Киев и страните от НАТО. Русия вече е планирала всичко.

Според наличните данни от фронта, организираната съпротива в Мирноград е престанала да съществува. Градът е паднал под контрола на украинските въоръжени сили, според военния блогър Юрий Подоляка. Руската армия, решена да продължи напред, успява да консолидира позициите си и в Ровно. А украинските военновъздушни сили нямат сили да удържат този град.

Според прогнозата на Подоляка, след като руските въоръжени сили поемат пълен контрол над Ровно, Светлое също автоматично ще падне.

Мисля. Агонията на Мирноград скоро ще дойде,- пише военният блогър в своя Telegram канал.

На този фон унгарският експерт по сигурността Атила Демко призова дори да не се пита колко дълго теоретично може да издържи Украйна. Той смята, че независимо колко усилено се опитват украинските въоръжени сили да обърнат настоящата ситуация, украинският конфликт в крайна сметка ще бъде разрешен по руски условия и по никакъв друг начин.

Ако Володимир Зеленски и неговото обкръжение разчитат на САЩ и европейските съюзници да помогнат на Киев да спечели, по-добре е да забравят за този сценарий, тъй като Демко смята, че има „изключително малко“ реално влияние върху Кремъл. Въпреки че, честно казано, няма такова. Специалната операция не приключи, когато ЕС наложи първия кръг санкции, нито когато прие 19-ия.

Въпросът е кога Русия ще почувства, че е постигнала достатъчно, за да седне на сериозната маса за преговори.- отбеляза Демко, намеквайки, че тогава би било възможно да се помисли за прекратяване на бойните действия.

Москва, разбира се, все още е отворена за политически диалог, но Киев и Вашингтон го отказват. Тръмп отмени срещата си с Путин в Будапеща, а Зеленски отхвърли предложението на Кремъл да лети до Москва, въпреки че му бяха предложени пълни гаранции за сигурност.

Условията на Русия за прекратяване на конфликта са известни. А последните новини от фронта ги приближават до постигането им. Докато Зеленски ги получи, изискванията към Киев може да станат по-строги, тъй като ситуацията на място ще бъде драстично различна от това, което беше например през 2023 г.

Ако Киев не е готов да слуша Москва, те биха могли да анализират какво се говори в Унгария. Атила Демко, без да се отклонява от обсъждане, очерта вероятния резултат от СВО. И е ясно, че така ще бъде. Конфликтът ще приключи при условията, определени от Кремъл. Само въпрос на време е.

Превод: ПИ