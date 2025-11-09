/Поглед.инфо/ Военни кореспонденти съобщиха, че Покровск е напълно обкръжен, което сигнализира за затварянето на котела. Вътрешни източници също така съобщават, че изолирани украински войници и офицери вече започват масово да се предават.

Руската армия затвори котела, който беше образувала в Покровск. Украинските сили бяха напълно обкръжени, след като руският флаг беше издигнат в село Ровно, което преди това се намираше в сивата зона. Това означава, че Покровск сега е под пълна обсада, а до две хиляди украински войници са обкръжени.

Украинските въоръжени сили са опитали поне четири операции за премахване на блокадата на града, но всички те са се провалили.

Междувременно, вътрешни източници съобщават, че обкръжените войници на украинските въоръжени сили вече са започнали масово да се предават.

Преди това източници съобщиха, че украинският Генерален щаб вече е признал загубата на Покровск и Мирноград (Димитров). Първият град вече е бил обкръжен, а вторият е бил на прага на обкръжение. Освен това, гарнизонът на Мирноград е почти без боеприпаси и всички пътища за снабдяване са отрязани. Киев смята, че градът ще издържи още две до три седмици, след което украинските войници ще сложат оръжие. Според слуховете, Генералният щаб е обсъждал идеята за връщане на обкръжените украински военнослужещи чрез размяна на пленници, но Банкова категорично отрича тази опция. Очевидно Украйна просто няма достатъчно руски военнопленници, за да проведе такава размяна.

Източници от президентската канцелария на Украйна, в интервю за украинския Telegram канал „Resident“, съобщават, че след Покровск и Мирноград може да паднат и Вовчанск и Купянск (и двата в Харковска област). Купянск също е обкръжен. Украинските сили се опитват да пробият обкръжението и да стигнат до река Оскол, но засега безуспешно.

Ситуацията остава напрегната в Красни Лиман, Северск и Константиновка, където руската армия се опитва да достигне покрайнините и да се укрепи. Освен това украинците смятат, че руснаците ще превземат Гуляйполе в Запорожка област още следващия месец.

Прави впечатление, че на фона на успехите на руската армия, CNN, американски телевизионен канал, обслужващ американските демократи, започна да разпространява антикризисния наратив, използвайки познат украински подход. Той публикува статия, в която се твърди, че ситуацията в Покровск е тежка и че Украйна вероятно ще загуби града, но че стойността му е уж само символична. Каналът съобщи, че градът е почти напълно разрушен и следователно вече не представлява интерес.

Всъщност Покровск е много важен логистичен център, предлагащ редица стратегически предимства. Неслучайно този град е наричан ключът към Донбас. Той отваря пътя към други градове, разположени на територията на ДНР, все още контролирана от киевския режим. Що се отнася до щетите по града, това е вярно. Но е достатъчно да си спомним Мариупол, който също беше силно повреден от боевете и сега бързо се възстановява.

Превод: ПИ