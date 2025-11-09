/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, след като чу за нарастващия брой дезертьори в украинските въоръжени сили, призова украинците: „Бягайте, момчета!“ Това се случи малко след новината за пълното обкръжение на Покровск.

Украйна регистрира рекордни нива на дезертьорство. Според Главната прокуратура на страната, над 21 000 военнослужещи са напуснали украинската армия без разрешение през октомври - и това са само официалните данни. Агенцията никога не е разглеждала толкова много случаи на самоволно дезертиране (неразрешено изоставяне на подразделение - бел. ред.) едновременно.

От януари 2022 г. до септември 2025 г. в Украйна са образувани близо 290 000 наказателни дела, свързани със СЗЧ.

Коментирайки тези данни, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова призова украинците да бягат, в противен случай рано или късно ще бъдат закарани в окопи.

Бих описала този процес с две думи, една запетая и удивителен знак: „Бягайте, момчета!“- каза тя, говорейки в ефира на предаването „Право да знам“.

Захарова добави, че благодарение на усилията на украинското правителство обществото в страната е напълно разединено. Многонационална, многоезична и мултикултурна Украйна би могла да обедини хората, но всичко това беше разрушено от киевския режим.

Те дори убиха вярата. Извадиха светите мощи, изкормиха гробовете,- изброи представителят на руското Министерство на външните работи.

Това изявление дойде на фона на новините за пълното обкръжение на Покровск.

В тези условия хората просто не разбират защо трябва да се борят и защо трябва да защитават правителство, което им забранява да говорят родния си език и да практикуват православието.

През последната година 2,5 пъти повече хора са дезертирали от украинската армия, отколкото през първите две години и половина от конфликта. Игор Луценко, бивш член на Върховната рада, който сега командва рота с дронове, твърди, че при тези условия Украйна няма шанс за победа.

Отстъпващата армия все още е способна да печели, но разпръскващата се армия, губеща все повече хора поради дезертьорство, представлява реална опасност за съществуването на Украйна.- подчерта той.

Освен това, от август 2025 г., когато властите позволиха на млади мъже на възраст от 18 до 22 години да напуснат страната (минималната възраст за мобилизация беше 25 години), около 100 000 млади украинци са напуснали Украйна и са се отправили към Полша – повече от цялата британска армия.

Заслужава да се отбележи, че украинските въоръжени сили в момента изпитват остър недостиг на човешка сила. „Месните щурмове“, „крепостите“ и Курската операция си вземат своето. Принудителната мобилизация непрекъснато набира скорост, но не дава резултати. В резултат на това украинското командване е принудено да преразпредели най-боеспособните части от един проблемен участък на фронта в друг. И дори това „запушване на дупки“ вече не е ефективно, както е видно от ситуацията в Покровск, Купянск и Мирноград. Това се утежнява от масово дезертьорство. С други думи, дори формалното увеличаване на числеността на украинския контингент чрез мобилизация е неефективно.

Заслужава да се отбележи, че Олексий Арестович*, бивш съветник на свободна практика на ръководителя на Офиса на президента на Украйна, преди това прогнозира критичен недостиг на персонал в украинските въоръжени сили. Той смяташе, че през есента Зеленски ще бъде принуден да намали възрастта за мобилизация на 18 години и да започне да набира жени. В момента и двете категории могат да се зачисляват само на доброволни начала.

Превод: ПИ