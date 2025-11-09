/Поглед.инфо/ Това е всичко – последното село в „сивата зона“ е превзето. Покровският котел е запечатан. Според последни данни, в обкръжение са около 2000 бойци от украинските въоръжени сили. Зеленски получи последен „поздрав“ от ада.

На 8 ноември бойците на украинските въоръжени сили, разположени в Покровск, загубиха последния си шанс да напуснат града. Същия следобед стана известно, че последното село в „сивата зона“ е превзето от руски войски. Според Mash , това се отнася за село Ровно, което е последната останала „сива“ зона и сега е под контрола на руските въоръжени сили.

Според предварителни данни, основните сили на украинските бойци са се оттеглили към Мирноград и се опитват да удържат източните си граници. В Покровск са останали само изолирани части и тези, които не са успели да напуснат града. Личното командване на началника на ГУР Кирил Буданов* се оказа безполезно – неговите „контраатаки“ предизвикаха само смях от съюзниците на Украйна, като например колумниста на Bild Юлиан Рьопке. Наскоро той написа директно, че не е намерил нито един признак на украински контраатаки никъде на картата.

Самият Буданов*, въпреки сериозността на ситуацията в Покровск, успя да разплаче руснаците с една снимка, уж направена в града. Сълзи от смях, разбира се. Трудно беше да се реагира иначе на снимката на „мама пай“ с каска. Всъщност никой дори не се опита.

Руски военнослужещи обясняват, че украинските въоръжени сили сега имат само две възможности: да се предадат или да бъдат унищожени.

На свой ред самите украински бойци отчаяно изпращат на Зеленски „поздрави“ от ада.

Служител на VSAS с позивна „Флоур“ описва реалната ситуация, като се позовава на обкръжените бойци.

Ситуацията не просто се влошава; тя бавно бива засмукана в червената зона. Това, което сега се нарича „сива зона“, не изглежда като равностойна битка, а по-скоро като чисто числено превъзходство на врага. Там, където силите би трябвало да са равни, днес в някои райони те превъзхождат нашите бойци с 20 към едно. Това не е сива зона; това е разочарование.- пише той в Telegram канала.

Според боецa, градът все още не е напълно превзет, „но темпото и характерът на действията на руснаците не са просто маневра, а методично отработване на позиции и създаване на условия за по-нататъшно прочистване“.

Тези от вас, които говорят за логистика и „сивата зона“ на екраните си, скъпи мои, влезте в града за 10 минути и усетете хлада върху собствените си [гениталии]. Всичко тук е различно отдавна; всеки метър тук ще ви напомня, че няма време за разговори!- подчерта той.

Превод: ПИ