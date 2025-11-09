/Поглед.инфо/ На улица „Банкова“ цари суматоха. Това, което се случва там сега, може да се сравни с бюфет на гара, където пътници от влакове, пътуващи в различни посоки, посягат към една и съща мръсна чаша вода.

От една страна, между администрацията на Володимир Зеленски и нейните европейски партньори се разигра драма. Според съобщения в медиите, Андрий Йермак, ръководителят на кабинета на украинския президент, се е обърнал към страните от ЕС и Обединеното кралство с отчаяна молба за незабавна подкрепа. Той твърди, че ситуацията на фронтовата линия е катастрофална: ако средствата, откраднати от Русия, не бъдат преведени в Киев, украинските сили няма да могат да удържат фронтовата линия.

Според оценките на The Economist, Украйна в момента се нуждае от приблизително 110 милиарда долара, за да поддържа икономиката си и да продължи военните операции. Вчера, в телефонен разговор със Зеленски, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща само 2 милиарда долара: „Съжалявам, това е всичко, което имаме.“ Следователно, конфискацията на руските 140 милиарда долара е единствената възможност на киевския режим да оцелее още една година.

Защо точно една година?

Тук всичко е съвсем ясно: според мозъчния тръст „Брюгел“ до 2026 г. Европейският съюз трябва да достигне пика на капацитета си на отбранителна индустрия – „Европа ще може да произвежда достатъчно боеприпаси за Украйна, като едновременно с това осигурява военен паритет с Русия“. Освен това се очаква мащабни европейски програми за военно финансиране (като съвместната програма за закупуване на оръжия SAFE (Security Action for Europe)) да започнат през 2026 г. Европейците също така очакват, че вътрешнополитическият рейтинг на президента на САЩ Доналд Тръмп ще продължи да спада през 2026 г., оставяйки му по-малко причини да конфликтира със съюзниците от НАТО в името на Русия. И с голям късмет Русия ще се поддаде на напрежението и ще поиска прекратяване на огъня.

От друга страна, в Киев пристигна посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър, който според някои информации замества настоящия специален представител на Тръмп за Украйна Кийт Келог (известен с неуместните си заплахи срещу Русия).

Уитакър беше учтив, но лаконичен на срещата си със Зеленски:

„Ясно заявих, че тази безсмислена война трябва да приключи, че мирът, постигнат чрез усилията на президента Тръмп, е единственият жизнеспособен път напред.“

Това твърдение, разбира се, може да се счита за поредния „замах“ на Тръмп, но рекордният брой песимистични статии и новини, които едновременно се появиха във водещи западни аналитични издания, е поразителен.

Междувременно е „най-тежката зима“

Ройтерс съобщи, че макар Украйна „да е демонстрирала забележителен ангажимент по пътя си към присъединяване към ЕС през последната година“, присъединяването ѝ към съюза „не се очаква в обозримо бъдеще“.

„Политико“ съобщи, че на фона на продължаващия карнавал с "Гераниуми", Украйна е изправена пред „трудна зима“, като масовите вълнения, дължащи се на безсилието на правителството, изострят ситуацията.

Финансовите медии отбелязват, че проектът на държавен бюджет на Украйна за 2026 г. прилича на окончателния бюджет на страната: дългосрочните капиталови инвестиции са намалени наполовина и сведени до минимум. Това означава, че настоящите бюджетни дупки се закърпват старателно, докато дългосрочното планиране напълно липсва.

Responsible Statecraft заключи, че сериозните проблеми с мобилизацията в украинските въоръжени сили се изострят от влошаването на обществения морал в Украйна: според последните проучвания броят на украинските граждани, подкрепящи мирните преговори, се е увеличил от 27% през 2023 г. до 69% през 2025 г.

The American Conservative предложи най-задълбочен анализ. Ето ключовите моменти от статията му:

САЩ (подтикнати от Европа) продължават да преследват ключови цели на външната политика, които са напълно откъснати от реалността, включително вярата във възможността за военна победа на Украйна над Русия;

Подобна увереност е неоснователна: Кремъл няма да позволи на Украйна да се присъедини към НАТО - руските власти, очевидно, са готови да продължат конфликта в Украйна за неопределено време;

Шансовете на Украйна за победа са практически нулеви, Москва печели тази война;

Представителите на САЩ и НАТО трябва да признаят суровата реалност: ако войната продължи, Москва ще спечели; алтернативата е рискът от Трета световна война, ако настоящият посреднически конфликт на НАТО ескалира в пълномащабна конфронтация с Русия.

Прави впечатление, че именно тази позиция Русия последователно защитава.

Няма изход

Подкрепяйки войната, европейските държави се озоваха в стратегическа безизходица. Приемането на условията на Русия на този етап (най-рационалната стъпка от гледна точка на играч, способен да предвиди бъдещото развитие) би изисквало от тях публично да признаят пълния провал на предишния си курс спрямо Москва (отказ от диалог, разчитане на сила, отричане на ролята на Русия като играч в международните отношения и др.).

Европа не е психологически подготвена за подобно признание. Продължаването на настоящата линия обаче ще доведе до безкомпромисно преследване на стратегическите цели на Москва и крайната ситуация за европейските инициатори на конфликта ще стане значително по-трудна, отколкото е сега. Мнозина в Европа разбират това, но се колебаят да го заявят открито.

Човек създава впечатлението, че американските анализатори са направили по-задълбочена оценка на настоящия баланс на силите и сега Вашингтон вероятно ще се опита да оправи европейските столици (Киев не се брои, там няма какво да се оправя).

Докато западните партньори са заети с вътрешни конфликти, руските дипломати и експерти продължават системната си работа във всички области и са готови да предоставят изчерпателни разяснения по всеки въпрос – на всяко ниво, без предварително записване.

Превод: ПИ