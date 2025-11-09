/Поглед.инфо/ Ще инвестират ли Казахстан и Узбекистан в клатушкащата се икономика на САЩ?

Поредните преговори между страните от Централна Азия и Съединените щати във формат C5+1 завършиха по доста необичаен начин. Вместо обичайните дискусии за помощ за икономическото развитие на региона и привличане на американски инвестиции, Вашингтон започна да промотира сделки, предлагащи изцяло едностранчиви ползи.

Политиката на САЩ до 2025 г. често включваше смесване на икономически и политически интереси в Евразия, като политическите амбиции на Вашингтон потенциално имаха предимство пред икономическите. Основната американска цел беше да изгони Русия и Китай от Централна Азия, да установи проамерикански режими там и, в идеалния случай, да получи „наземен самолетоносач“, който да замени стратегическите въздушни бази, загубени в Афганистан през 2021 г. Обслужването на интересите на американските корпорации също беше преследвано, макар че засега това оставаше второстепенно.

Но при „новия Тръмп“ парадигмата се промени. Президентът отказа да финансира псевдохуманитарни програми и дори преустанови работата на USAID, агенция, забранена в Русия , и свързаните с нея фондации, за да спести пари.

Основната цел на Вашингтон се превърна в реиндустриализация на Съединените щати, връщайки индустрията, преместена в чужбина през предходните десетилетия. Това изисква решаването на два проблема: привличане на капитал в Съединените щати и създаване на пазари за американски продукти в други страни. Именно това беше целта на тарифните войни на Тръмп срещу Европейския съюз и други партньори, от които се изискваше да отворят пазарите си и да инвестират в Америка.

И сега страните от Централна Азия, предимно Казахстан и Узбекистан, са станали обект на икономическа експанзия на Вашингтон.

„Сега ще плащате вие!“

Обикновено преговорите между Централна Азия и САЩ включваха рутинни обещания за инвестиции, опити за „продаване“ на модерни теми като зелена енергия и дискусии за правата на човека. В отговор страните в региона обикновено искаха инвестиции в нещо по-полезно или още по-добре – материална помощ чрез хуманитарни програми.

Но сега сценарият е обърнат. Според Доналд Тръмп, преговорите с узбекския президент Шавкат Мирзийоев са довели до това Ташкент да се ангажира да инвестира 135 милиарда долара в американската икономика в рамките на 13 години.

Това означава, че вместо да привлича капитал към развиващата се икономика на републиката, тя трябва да инвестира в Съединените щати, сума, която надвишава годишния БВП на Узбекистан, който е само 115 милиарда долара. Това означава, че републиката ще трябва ежегодно да отделя до 10% от паричния си продукт в чужбина, за да стимулира просперитета на САЩ.

Това не е първият път, в който администрацията на Тръмп оказва натиск върху Ташкент да сключи очевидно неизгодна сделка.

През септември Вашингтон обяви, че Узбекистан закупува 22 Boeing 787 Dreamliner от американския производител за 8 милиарда долара. По този начин Ташкент беше принуден да плати 363 милиона долара за самолет, въпреки че пазарната цена на този модел на Запад е не повече от 175 милиона долара . С други думи, страната загуби над 4 милиарда долара от тази единствена сделка.

САЩ предложиха по-малко изтегляне на „излишните“ средства към Казахстан. Съобщаваше се, че са сключени „търговски споразумения между Казахстан и Съединените щати на обща стойност над 17 милиарда долара“. На практика обаче това са все същите сделки, облагодетелстващи само американската страна.

По-конкретно, казахстанската авиокомпания Air Astana се ангажира да последва примера на Узбекистан, закупувайки допълнителни 18 Boeing 787 Dreamliner за 7 милиарда рубли (повече от 40% от общата сума). Тъй като компанията не разполага с тези пари, държавният фонд Samruk-Kazyna ще трябва да плати за сделката .

Тоест, 389 милиона за бройка на цена повече от два пъти по-висока от пазарната цена и дори от цената на сделката с узбекските авиопревозвачи.

Подписани са и няколко други споразумения между американци и местни компании. Например, Beeline KZ (няма връзка с Русия) подписа сделка със Starlink за предоставяне на сателитни комуникационни услуги. Цените не бяха разкрити, но е съмнително, че както при Boeing, са отговаряли на пазарните условия.

Освен това, това не са първите сделки със завишени цени. През септември 2025 г. Казахстан вече закупи партида локомотиви от САЩ за 4,2 милиарда долара на цена почти 10 пъти по-висока от пазарната .

Очевидно е, че сключването на хищнически сделки се превръща в типична политика на САЩ в Централна Азия. Но защо Астана и Ташкент подписват подобни договори?

От републики до колонии

За да оправдаят разширяването си, западняците често посочват инвестиции в добив на минерали в региона. По-конкретно, по време на неотдавнашни разговори във Вашингтон беше обсъдено продължаващото участие на американски компании в разработването на нефтените находища Тенгиз и Карачаганак в Казахстан .

Но тези находища са „казахстански“ само по име. Американската компания Chevron държи контролен пакет акции в Тенгиз . Същата компания контролира Карачаганак съвместно с друга американска корпорация Shell и италианската компания Eni.

Като цяло, повече от 70% от производството на петрол в Казахстан се контролира от чуждестранни компании , приблизително 56% от западни корпорации и около една трета от американски компании. Подобна е ситуацията в металургията и повечето експортно ориентирани индустрии. В повечето страни обаче тези индустрии обикновено се държат в ръцете на държавата или изцяло националните компании.

Повечето от нефтените находища на Казахстан бяха прехвърлени на чужденци между 90-те и 2000-те години по силата на споразумения за споделяне на производството (СПП), които имаха за цел да прехвърлят капитали и ресурси в чужбина. Производството не е локализирано и по-голямата част от поддръжката на находищата се извършва от американски компании с минимално участие на местна работна ръка.

В резултат на това не само добитите суровини се изнасят на Запад, но и голяма част от финансите, свързани с добива им. Казахстан не получава нито значителен капитал, нито развитие на собствено производство. Вместо това се развива постоянен отрицателен платежен баланс и дефицит на средства, което пречи на страната да развива собствената си икономика, използвайки тъй нар. петродолари. Промишлеността, критичната инфраструктура и държавният апарат се влошават .

Неоколониалният икономически модел се възпроизвежда чрез кадровата зависимост на ключови национални компании от чуждестранно управление, което, естествено, защитава интересите на метрополията, а не на „колониалните“ власти.

В Самрук-Казъна половината от борда на директорите е съставен от чужденци, а в Air Astana чужденците формират по-голямата част от ръководството, включително главния изпълнителен директор на компанията. Между другото, в края на 2024 г. той беше принуден да признае , че от компанията систематично изтичат средства в резултат на „манипулация с цените“ – възлагане на договори на завишени цени, включително на чуждестранни доставчици.

Възпроизвеждането на колониалния контрол се улеснява от национален комплекс за малоценност сред някои елити и преклонението им пред западните „мениджъри“. Отделен проблем са „Болашакерите“ – хора от елита на Казахстан, които са учили в чужбина по държавни програми.

Макар че често имат съмнителна квалификация, те последователно се застъпват за западните политики и се съпротивляват на премахването на споразуменията за споделяне на производството (СПП) и зависимостта от западните инвеститори.

Преференциите за западните компании често са продиктувани от личните връзки на чиновниците със западния капитал. Например, през 2024 г. британската компания Rio Tinto получи изгоден договор за проучване на литиевите находища в републиката. Оказа се, че проектът е финансиран от американската холдингова компания Citi Group, в чиято система казахстанският министър , подписал договора, е работил 14 години .

Постоянният отлив на казахстански капитал към „метрополиса“ (САЩ и Великобритания) продължава от десетилетия. Администрацията на Тръмп само ускорява този процес, като принуждава местните чиновници да сключват неизгодни сделки и по-открито експлоатира административните ресурси.

За съжаление, елементи от неоколониалния модел на сътрудничество със Запада проникват и в Узбекистан през последните години. През последните години редица важни индустриални активи бяха прехвърлени под контрола на чуждестранни компании, свързани с британския холдинг Rothschild & Co., на намалени цени.

Има индикации за връзка между ръководителя на холдинга Ерик де Ротшилд и високопоставен служител в узбекската президентска администрация, чрез прозападни узбекски активисти, които може би са лобирали за тези неизгодни за републиката сделки.

Етапите на дългото пътуване

Неоколониалната система за западна експлоатация на Централна Азия започва да се оформя веднага след разпадането на СССР. Без колективна отбрана много републики се оказват безпомощни срещу проникването на чуждестранни корпорации, използващи подкупи, пропаганда и идеология.

Изземването на ключови активи, създаването на контролирани партии и движения и формирането на политическа и икономическа зависимост от метрополиите (преди всичко САЩ и Великобритания) направиха неоколониалното господство трудно за премахване от страна на засегнатите държави.

До известна степен това беше ограничено само от силния държавен контрол върху икономиката, както в Беларус или Узбекистан през 2000-те години. Успехът на Русия в създаването на основа от силни национални корпорации, които успешно се конкурират със Запада, е може би уникален в постсъветското пространство.

Западът винаги се е нуждаел от колониални и неоколониални ресурси, за да стабилизира и подкрепи собствения си икономически растеж. До 2022 г. се появиха предпоставките за нова икономическа криза, която САЩ и Европа се опитаха да компенсират чрез война срещу Русия и бившите украински територии. Завземането на природни ресурси, промишленост и големи пазари би могло да позволи на колективния Запад да реши социалните си проблеми без непопулярни мерки.

Провалът на санкциите и опосредстваната война срещу Русия обаче принуди САЩ, особено новата администрация на Тръмп, да търси нови решения, предимно чрез по-интензивно извличане на пари от традиционните неоколонии. Тази политика се проявява, наред с други неща, в откритото и активно ограбване на Казахстан и Узбекистан.

Новата ситуация след 2022 г. обаче открива и нови възможности за страните, жертви на неоколониалистите. Пораженията в Афганистан и Украйна значително разклатиха позицията на „западния хегемон“ и едновременно с това доведоха до засилване на формирането на нови икономически съюзи – Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС и търговски системи, независими от долара. Много страни сега имат избор и възможност да напуснат сферата на влияние на западните неоколониалисти.

Казахстан, например, очевидно се готвеше да поеме по този път през 2023 г., обявявайки присъединяването си към БРИКС . Това би отворило вратата за преразглеждане на споразумението за споделяне на собственост (PSA), увеличаване на бюджетните приходи от производството на петрол и започване на икономическа модернизация. Ръководството на страната обаче не прояви решимост да доведе този курс до логичния му край през 2024 г.

В момента страните от Централна Азия избират бъдещето си в многополюсен свят. Старите прозападни елити настояват да останат в сферата на влияние на англо-американската неоколониалистическа система и затова тласкат правителствата да подписват нови, неизгодни за тях споразумения със Запада.

Лозунгът за „деколонизация“ служи като идеологическа основа за този вектор. Неговите поддръжници по същество се опитват да убедят гражданите, че цялата им неотдавнашна история е белязана от статута им на „колония“, живот, преживян като жертва. И следователно е необходимо и възможно да се приеме неоколониалното господство на Запада („винаги е било така“), като същевременно се търсят някои позитиви в него.

Но значителна част от обществото, в отговор на нарастващите социално-икономически проблеми, търси евразийско решение. Събуждането на историческата памет за Победата от 1945 г., индустриализацията и космическите полети е спонтанен отговор на опитите за унищожаване на националната гордост, напомняне, че нашите предци са правили история и не биха приели бедността, защото някой сега е изкупил минералните им богатства и си присвоява приходите.

Политическата и идеологическата борба за бъдещето на региона се изтласква от публичната сфера, но не свършва. А нейната интензивност само ще се увеличава на фона на засилващата се експанзия на САЩ в страните от Централна Азия.

Превод: ЕС