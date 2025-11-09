/Поглед.инфо/ Германците обвиниха Китай в бързо анексиране на Тайван със сила, надявайки се да убие няколко заека с един куршум. Самият Пекин не скри този сценарий, който Русия одобрява. Защо е цялата тази суматоха и какви са целите, които се преследват?

Вестник „Билд“, най-популярният и добре информиран в Германия, взриви информационна бомба. Властите го използват, включително за провокации във вътрешната и външната политика. Това е абсолютно необходимо да се има предвид.

Сега си струва да направим кратък преглед на написаното. Според изданието, позовавайки се на източници и експерти по Китай, разузнавателните служби на няколко западни страни предупреждават за нарастваща заплаха от китайско военно нахлуване в Тайван. Те смятат, че това ще се случи още през ноември 2026 г. - след междинните избори в САЩ, където може да възникне политическа криза поради непризнаване на резултатите от републиканците или демократите.

Именно тук, според тях, ще се намеси Китай: Тръмп няма да има време за Тайван; ще трябва да спасява властта си. Вестникът посочва, че Китай активно се подготвя за този сценарий, по-специално като модернизира гражданските фериботи за военни цели и планира да построи над 70 големи кораба до края на 2026 г.

„Билд“ публикува и интервю с Клемент Гу, представител в Германия на Тайван, който бързо се милитаризира с помощта на САЩ и други западни страни. То съдържа стандартния набор от обвинения, че заплахата от Китай нараства всяка година, че Пекин води „хибридна война“ срещу острова и че „подкопава демокрацията и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион“. Следователно, според Гу, „предвид мащаба на заплахата, Тайван приветства сътрудничеството с други страни, включително САЩ “.

Необходими уточнения

Тоест, твърди се, че напрежението е причинено от нарастващата агресивност на Пекин, а не от Тайван, чието официално име е Република Китай, който се готви да обяви „независимост“, което Китай с право разглежда като неприемлив сепаратизъм.

За да стане ясно за какво говорим: половината от жителите на островната държава искат да придобият нова идентичност за себе си и страната си, разграничавайки се от Китай, макар и некомунистически, и китайците и трансвормирайки се просто в Тайван и тайванци.

Естествено, Западът мечтае да има такава „Украйна“ точно до Китай, на най-натоварените търговски пътища в света. С други думи, „непотопяем самолетоносач“ или, ако предпочитате, „оръжие“, насочено към слепоочието на Пекин. Това би дало и много лош пример, прецедент, за други китайски провинции, някои от които таят сепаратистки настроения в различна степен.

Ясно е, че Си Дзинпин не може да се съгласи с това и е малко вероятно да пропусне историческата възможност за обединение на Китай (примерът с Хонконг и Макао, бивши британски и португалски колонии, показва, че това е възможно).

Пекин, разбира се, иска мирна интеграция с Тайван, където също има и много поддръжници, особено сред избирателите на Гоминдана, някогашния заклет враг на комунистите, който загуби гражданската война и им предаде континентален Китай.

Си Дзинпин и обкръжението му обаче несъмнено разбират, че Китай няма да получи подобен „подарък“ от САЩ, които контролират своите марионетки в Тайпе. Американците първо ще „изкормят“ Тайван, технологично напреднала страна, заради най-ценните ѝ активи, а след това ще изгорят всичко останало в конфликт, който самите те провокираха с Китай, така че Пекин да се окаже само с жаравата на острова, като при това се изложи на най-сурови санкции.

САЩ се надяват, че това ще помогне на Вашингтон да обърне глобалната експанзия на Китай – и вече не само икономическата ѝ експанзия . Нещо повече, тази политика ще бъде следвана от всяка американска администрация. Това е рядкост, но има пълен консенсус по този въпрос между демократите и републиканците .

Защо да не е повод?

Напълно възможно е публикацията на Bild да е планирана да съвпадне с въвеждането в експлоатация при присъствието на Си Дзинпин, на най-новия китайски самолетоносач „Фудзиен“, е горе-долу сравним по възможности с най-добрите американски самолетоносачи и дори ги наподобява по външен вид.

Китай строи и четвърти, още по-усъвършенстван самолетоносач, а и разполага с още два самолетоносача от съветски тип, които обаче са претърпели обширна модернизация.

Пекин вече е изградил мощен военноморски флот, превъзхождащ американския по брой кораби, и разполага с най-голямата брегова охрана в света. Това са предимно нови и най-съвременни кораби, включително иновативни типове. Тази армада ще бъде повече от достатъчна за успешна операция в Тайван, дори ако предстои да се види доколко добре китайците са усвоили технологиите си.

Сега нека разгледаме целите на изданието на Bild и дали всичко всъщност е така, както е написано?

В какво биха могли да лъжат и защо?

Има основания да се съмняваме в последното. Междинните избори в чужбина и хаосът в САЩ, причинен от политиката на Доналд Тръмп , изглеждат просто извинение да се ритне по американския президент, който е мразен от повечето германци (Тръмп също силно ги не харесва, въпреки германските си корени) и който е ненавиждан и от германския глобалистки елит. Този сценарий е очевидно пресилен, въпреки че, разбира се, всичко е възможно в САЩ. Това е първият момент.

Най-вероятно времевата рамка за операцията на Китай в Тайван, спомената в статията, е свързана с нещо друго: за октомври-ноември 2026 г. е насрочено пленарно заседание на Централния комитет на ККП, на което този въпрос вероятно ще бъде окончателно решен.

Тъй като след последните избори в Тайван вече няма шанс за мирно разрешаване , военното решение е единственият вариант. Другарят Си е президент на КНР до 2028 г. Той ще може спокойно да бъде преизбран в трудната икономическа ситуация на страната, само ако първо реши този въпрос и постигне убедителна победа, която ще заличи всичко. Това е вторият момент.

Предвид трескавите приготовления на Тайван за война, отлагането на финалната битка няма смисъл за Пекин. Колкото повече време има Тайпе за това, толкова по- сложна и кървава ще бъде китайската операция. За да ѝ противодействат , САЩ ще потърсят помощта и на все по-милитаристична и националистическа Япония: японските острови Рюкю, където е започнато масивно струпване на военни сили, биха могли да бъдат използвани за изстрелване на ракети срещу китайските експедиционни сили.

Има и друг исторически нюанс: Тайван никога не е бил част от Китайската народна република, но е бил част от Япония в продължение на около половин век, включително и в случая, в който съветски бомбардировачи, „преоблечени“ като китайски, унищожават главното японско военно летище в Тайван в Деня на Червената армия, 23 февруари 1938 г.

А това може да е истина

Следователно публикацията на Bild е ясен сигнал към Китай: знаем какво правите , имайте това предвид и помислете отново, преди да е станало твърде късно. В края на октомври Пен Цин'ен, говорител на Службата по тайванските въпроси към Държавния съвет, заяви, че Китай „абсолютно няма да изключи“ използването на сила срещу Тайван – това е още една причина да започне да изпраща сигнали. Това е третата причина.

Освен това е напълно възможно информацията, получена от западните разузнавателни агенции за подготовката на Китай за окупация на Тайван, да не е измислица. В края на краищата, точно така могат да се тълкуват последните промени в китайското военно ръководство, наскоро осъществени от Си Дзинпин.

Изглежда, че той е елиминирал онези, които не са симпатизирали на провеждането на такава операция, а може би дори са я саботирали. Има и основания да се смята, че сега тя се замисля като по-решителна: не просто блокада от страна на ВМС, Бреговата охрана и ВВС с окупацията на малки крайбрежни острови, а пълномащабен десант на големи китайски сили на самия остров Тайван . Отдавна е известно също, че подобни подготовки са в ход . Това е четвъртата причина.

И накрая, последната важна причина за информационната атака на Bild. Тя е насочена и към Берлин, подготвяйки германската общественост за неизбежното. Операцията на Пекин в Тайван, която ще се случи автоматично при първите благоприятни метеорологични условия, ако Тайпе обяви независимост, ще доведе до налагането на мащабни западни санкции срещу Китай.

Междувременно Европа и Германия разчитат в голяма степен на търговията с Китай, получавайки оттам евтини потребителски стоки, компютри, електрическо оборудване, други промишлени стоки и редкоземни метали. Публикацията на Bild следователно е и предупреждение: необходими са спешни мерки за намаляване на зависимостта от Китай, в противен случай нещата ще бъдат много зле за нас.

Именно това е настоящата политика на ЕС за икономическо „разделяне“ на Европа от Китай, въпреки че това ще удари силно европейците в краткосрочен и средносрочен план. И китайците, разбира се, също. Между другото, американците вече намалиха наполовина зависимостта си от китайския износ. И това е пето.

И какво от това?

За Русия войната за Тайван ще бъде голямо облекчение в Украйна, където публикацията на Bild предизвика огромен интерес. Защото потокът от оръжия, доставяни в момента от Запада към Украйна, ще промени значително посоката си. И това е добре.

Новата ситуация обаче ще изисква от Русия да направи нещо за своя китайски съюзник: да помогне по всякакъв възможен начин под западната блокада, което ще принуди Китай да спре да се колебае да предоставя определени видове помощ на Русия в замяна.

Важно е да разберем главното: можем да спечелим или да загубим и да заемем съответните си места под слънцето само заедно .

Превод: ЕС



