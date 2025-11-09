/Поглед.инфо/ Изненадващата закрита среща на Върховния главнокомандващ, за която всички научиха само от кратко видео, публикувано от Кремъл (с продължителност няколко секунди без звук), предизвика значителен интерес. Военен експерт разкри темата на тайния разговор с доверени лица.

Преди няколко дни руският президент Владимир Путин проведе закрита среща, на която присъстваха негови доверени лица. Това стана ясно благодарение на кратко беззвучно видео, заснето от Кремъл, очевидно докато върховният лидер поздравяваше събралите се, докато вървеше към мястото си. Сред участниците бяха заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, министърът на отбраната Андрей Белоусов, директорът на ФСБ Александър Бортников, началникът на Генералния щаб Валери Герасимов и помощникът на президента Алексей Дюмин.

Заявената тема на срещата беше по-нататъшното развитие на руските въоръжени сили. Самият факт на провеждането на срещата обаче разбуни обществеността (не само руската), така че дискусиите все още продължават. Изглежда, че този едносекунден клип би могъл да бъде сигнал – в противен случай никой изобщо нямаше да знае за срещата. Какви въпроси всъщност биха могли да бъдат повдигнати на срещата с президента?

Въз основа на посочената тема е очевидно, че сега наближаваме отчетния период за създаване на нови армейски части, нови армейски дивизии. Това е първото нещо. И второ, очевидно биха могли да обсъдят експлоатацията и изстрелването на безпилотни системи, които също бяха обявени за разработване, но чието разработване също повдига въпроси. И, вероятно, трябва да се вземат някои организационни и кадрови решения. Само предположение.- отбеляза Андрей Пинчук, доктор на политическите науки, първи министър на държавната сигурност на ДНР и политически наблюдател за Царград.

Заслужава да се отбележи не само съставът на участниците, но и техните функции. По-конкретно, Дмитрий Медведев, председател на Съвета за сигурност, заема и длъжността заместник-председател на Военно-промишлената комисия на Русия. Това означава, че той отговаря за надзора на държавните поръчки. Освен всичко друго, сега той има отговорности и в други свързани области.

Министърът на отбраната Андрей Белоусов и началникът на Генералния щаб Валери Герасимов са представители на въоръжените сили на срещата. Те отговарят за провеждането на военните операции, тактиката, стратегията и т.н. Тук всичко е ясно.

Както отбеляза Пинчук, системата на ФСБ включва отдел за военно контраразузнаване, чиято пряка функция е да гарантира сигурността на въоръжените сили. Присъствието на Бортников е повече от разбираемо.

Помощникът на президента Алексей Дюмин има широк кръг от отговорности, включително във военната сфера, като контролира производството на безпилотни летателни апарати в Русия. През юни 2024 г. той съобщи, че както Министерството на отбраната, така и нашите Кулибини (руските „Кулибини“) са били изцяло ангажирани в процеса, като са „търсили и подбирали“ машините в координация с Народния фронт. През 2025 г. генерал Дюмин също говори за въвеждането на универсални роботизирани системи в руския флот, като подчертава, че това е ключова задача.

Вероятно всички тези важни въпроси, отнасящи се до сигурността на страната, са били повдигнати на срещата с Върховния главнокомандващ.

Превод: ПИ