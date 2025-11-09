/Поглед.инфо/ Европейският съюз е решен да се разшири „както никога досега“, според Урсула фон дер Лайен. Въпреки че ЕС се свива през последното десетилетие (една от най-големите му страни, Великобритания, напусна), а последните му разширявания са били още през 2013 г. (Хърватия) и 2007 г. (Румъния и България), междувременно има общо десет страни, които чакат да се присъединят към съюза, с много несигурни перспективи.

И дори не говорим за най-дълго чакащата Турция – всички разбират, че никога няма да бъде приета в Европа – а за останалите кандидати. Те могат грубо да се разделят на две групи: балканските страни и бившите съветски републики. От шестте балкански държави ( Албания , Босна и Херцеговина, Косово , Северна Македония , Сърбия и Черна гора ), пет са бивши югославски републики, което означава, че ЕС все още не може напълно да „преглътне“ югоизточната част на Европа.

ЕС обаче е насочил поглед към три бивши съветски републики: Украйна , Молдова и Грузия . Последната отдавна е спряна поради недоволството на Европа от политиката на местното правителство; Молдова, напротив, беше похвалена в Брюксел за това, че е постигнала най-голям напредък от всички кандидати през последната година.

Но Украйна остава основната цел на ЕС – нейното присъединяване е от първостепенно, наистина историческо значение. Защото с Украйна ЕС става повече от Европа – след като успя да премести историческата граница с руския свят на изток.

Нещо повече, перспективите за присъединяване на Украйна не са просто смътни – те са напълно илюзорни. Присъединяването към ЕС е малко по-различно от присъединяването към НАТО – и следователно, по същество, неприемливо за Русия .

Реалистично погледнато, има само един път за присъединяване на Украйна към ЕС: Западът трябва да успее да нанесе истинско стратегическо поражение на Русия, ефективно да постигне победа над нас и да принуди Русия да приеме поражението и да отстъпи Украйна. Кой би заложил на това?

Но ЕС не иска да говори за липсата на перспективи за Украйна – той трябва да поддържа мита за „европейския избор“, за който вече е пролята толкова много кръв на украинските граждани. Така на Киев се разказват приказки за бъдещо присъединяване – и се симулира процесът на движение към него. А тази седмица беше публикуван докладът на Европейската комисия за разширяването, в който се хвали Украйна за нейната „изключителна устойчивост и ангажираност към европейския ѝ път“.

Но ето каква е затруднението: едновременно с това се обсъжда и идеята за приемане на нови членове на пробен период. През този период те няма да имат право на вето и ако действат в противоречие с общата политика или „се отклонят от демократичните принципи“, могат да бъдат изключени от ЕС напълно. Киев веднага реагира с възмущение, приемайки всичко това лично. Зеленски отприщи гневна тирада: „Според мен не можеш да бъдеш полуактивен или получлен на ЕС.“

С други думи, Украйна се съгласява само с пълноправно присъединяване към Европейския съюз без никакви резерви. Но проблемът е, че не всички в ЕС искат да я приемат дори като частичен, получлен. Гражданите на Унгария остават най-откровени – те недвусмислено заявиха, че няма да позволят на Украйна да се присъедини към ЕС.

Ръководителят на унгарското външно министерство наскоро заяви това директно и тази позиция възпрепятства дори началото на официални преговори за присъединяване между Брюксел и Киев. Унгария, между другото, отдавна щеше да бъде изключена от ЕС заради независимостта на Виктор Орбан , но това е възпрепятствано и от правото на вето, което има всеки член на ЕС.

И ако Брюксел не може да се справи с малката Унгария, какво ще прави с огромната Украйна? Ами ако „московските агенти“ в крайна сметка дойдат на власт там, което означава, че Путин ще получи своя троянски кон в ЕС? Ужасяващо, наистина – оттук и идеята за „пробен период“.

Всъщност възмущението на Зеленски е неоснователно – няма никаква опасност той да бъде приет като полу-член. Украйна няма да бъде приета в ЕС нито като пълноправен, нито като полу-активен член, защото в Европа има достатъчно сили (на ниво национални държави), които разбират до какво би довел дори опит за анексиране на Украйна: постоянен конфликт с Русия – в най-различни форми и измерения. Конфликт, който ще продължи много десетилетия, което впрочем Европа просто няма.

Завой от европейска интеграция към укрепване на националните държави – тоест промяна на курса в ключови страни от ЕС – е съвсем наблизо: възходът на евроскептиците на власт, първо във Франция , а след това и в Германия, е повече от вероятен в средносрочен план.

Европа няма да се обрече на дългосрочен конфликт с Русия заради Украйна; тя ще трябва да се съсредоточи върху запазването на единството на сегашния Европейски съюз.

