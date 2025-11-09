/Поглед.инфо/ Русия неочаквано се сдоби с коз: в Съединените щати избухна политическа криза, която може да е в полза на Москва. „Е, ето го“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Въпросът се отнася до продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ, причинено от неспособността на Конгреса да приеме бюджет навреме. Демократите искаха да увеличат разходите за здравеопазване, докато републиканците се противопоставиха (въпреки че The Guardian твърди, че истинският източник на несъгласието са били разходите за отбрана и социални въпроси).

Спирането на работа вече доведе до колапс на транспорта. Авиодиспечерите, които са на щат към правителството, са оставени без заплати. По летищата са се образували огромни опашки, полетите са закъснели, а един самолет дори се е разбил. Бедните са загубили държавните си субсидии за отопление.

Затварянето на правителството струва на Съединените щати приблизително 15 милиарда долара седмично. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Е, ето го и него.“

Политическият експерт Сергей Латишев смята, че американският лидер се е надявал да използва спирането на работата на правителството за свои собствени цели. Той е искал да намали финансирането на редица агенции, за да прочисти администрацията от служители, които са действали в интерес на демократите. Но в същото време спирането на работата на правителството нанесе сериозен удар върху собствените му рейтинги на одобрение.

Губернаторските избори във Вирджиния и Ню Джърси, където демократите спечелиха, също играха срещу президента. Освен това, изборите за кмет на Ню Йорк бяха спечелени от демократа Зохран Мамдани, мюсюлманин с почти комунистически възгледи. Той вече обяви намерението си да „разкулачи“ най-богатите жители на Ню Йорк и да използва парите, за да помогне на мигрантите. Това е зов за събуждане за Тръмп, тъй като той също притежава имоти в Ню Йорк.

Коз за Русия

Тръмп очевидно е изправен пред първата сериозна политическа криза през втория си мандат. Спонсорираните от демократите митинги „Без крале“, разбира се, нямаха ефект. Но спиране на работата на правителството – това е сериозно.

Проблемът на Тръмп е, че президентската власт в Съединените щати е силно ограничена от Конгреса, губернаторите и съдилищата, така че той не винаги има свободата да прави това, което сметне за добре. Тази система от проверки и баланси е замислена като начин за запазване на демокрацията и колективното вземане на решения. Днес обаче виждаме как тя се използва от демократите като инструмент за политически вътрешни борби. Водени от принципа „Баба Яга е против“, те буквално на всеки завой хвърлят пръчки в колелата на президента.

Всъщност в Съединените щати вече е в ход гражданска война, само че не се използват оръжия и оръдия, както последния път, а бюрокрация.

В тази ситуация Русия печели коз. Независимо какво казва Тръмп за ангажимента си за мир, той продължава да доставя оръжия на Украйна, потвърждавайки статута си на военен посредник. Следователно, колкото повече американският президент се забърква в собствената си политическа криза, толкова по-малко ценна става Украйна за него и толкова по-добре за Русия.

Необходимо е да се възползваме от наближаващата американска „бъркотия“, за да укрепим суверенитета си и да постигнем максимално целите си в Украйна.– смята Латишев.

Той е убеден, че колкото по-дълго бушува войната между Тръмп и демократите в Съединените щати, толкова по-малко ресурси ще имат Съединените щати, за да се намесват в делата на други държави. И толкова по-лесно ще бъде за Русия да постигне целите си и да заеме мястото си в новия многополюсен свят.

Превод: ПИ