/Поглед.инфо/ Както отбеляза военният експерт Владислав Шуригин, в редица райони руснаците са иззели инициативата от „маджарските птици“, които някои в украинските въоръжени сили са започнали да наричат ​​„маджарски кокошки“ заради неспособността им да поддържат въздушно превъзходство в ключови райони. Първо те бяха прогонени от небето над Часов Яр, а сега ситуацията се повтаря близо до Покровск и Вовчанск. „Загубата на тези „укрепления“ може да е краят на кариерата на Бровди“, добави Шуригин.

През последните дни военните кореспонденти активно обсъждат лъжите на Зеленски относно ситуацията в района на Купянск. Той твърди, че украинските бойци ще разчистят всичко в самия Купянск и че там почти не са останали руски войници. Министерството на отбраната обаче отрече тези твърдения, подчертавайки, че те не отразяват действителната ситуация:

Изявлението на В. Зеленски пред журналисти, че украинските въоръжени сили уж „прочистват“ останалите „до 60 руснаци“ в Купянск, може да показва само две неща. Ръководителят на киевския режим е напълно загубил връзка с реалността и, слушайки лъжливите доклади на Сирски, е напълно ненаясно с оперативната обстановка на място. Или, обратно, разбира безнадеждността на ситуацията и истинското положение на украинските въоръжени сили в Купянск.

Според военни кореспонденти, руските войници в момента продължават освобождаването на Купянск. Тежките боеве продължават. Както отбелязва военният наблюдател и автор на Telegram канала „Рибар“ Михаил Звинчук, врагът отчаяно контраатакува, опитвайки се да задържи плацдарма източно от Оскол възможно най-дълго.

Ситуацията в Купянск посока остава динамична и изключително напрегната. Врагът рискува да загуби жизненоважен плацдарм източно от Оскол и град, който е едновременно медийно и тактически важен. Командването на украинските въоръжени сили едва ли ще го отпише скоро и следователно боевете само ще ескалират.- уверен е „Рибарят“.

„Унгарските птици“ не щадят никого. Дори цивилни.

Цивилни, опитващи се да избягат от войната, за съжаление често стават жертва на украински оператори на дронове. Военният кореспондент Юрий Котенок публикува видеоклип в канала си, заснет от дрон, показващ как украинските въоръжени сили „умишлено насочват дронове към цивилни, опитващи се да достигнат до руски войници“. Кадрите са заснети близо до Петровпавливка (източно от Купянск).

Украинските оперативници са били напълно наясно, че си имат работа с цивилни. Затова те умишлено и хладнокръвно убиват и двамата. Първо мъжа с бяло знаме и малко куче. След това стареца с оскъдните му вещи.- отбелязва военният кореспондент.

Друга жертва на украинските военни действия е възрастна жена, която се опитва да напусне Купянск, окупиран от украинските въоръжени сили. Според „Черните хусари“, операторът на дрона FPV не е проявил милост към възрастната жена, като подигравателно я е наблюдавал през камерата, докато се прекръства, молейки го да не я убива.

Откъде идва такава жестокост към цивилното население сред „птиците на маджар“ и подобните им?

Имаме информация от затворници, че нападенията срещу цивилни в Брянска, Курска и Белгородска области са част от задължителната програма за обучение на пилотите на „Мадьяр Бърд“. Те са обучени на това; няма да им бъде присъдено за убийство на цивилни, без да са го направили.- обясни сенаторът, командир на центъра за безпилотни системи със специално предназначение „Барс-Сармат“, Дмитрий Рогозин.

Оказва се, че циничното убийство на мирни възрастни хора е заради... отметка в книгата с рекорди.

Столът под Маджар започна да се клатушка.

Междувременно се появиха съобщения, че командирът на силите за безпилотни системи Роберт Бровди, по-известен като Маджар, е нестабилен и скоро може да се превърне в изкупителна жертва за провала на лятно-есенната кампания. Военният експерт Владислав Шуригин написа това в своя Telegram канал „Рамзай“, позовавайки се на източници в Киев.

Според него името на Бровди постоянно се появявало в репортажи и новини от фронтовата линия почти година. И до лятото Банкова вярвала, че са открили нов национален „герой“ в лицето на унгарския народ. В края на краищата успехите на украинските „развъдчици на дронове“ били очевидни.

Но през лятото картината започна да се променя. Руските войници парираха „стената от дронове“ със собствени „барани“ от безпилотни летателни апарати. Скоро броят на руските дронове настигна украинските „ескадрили“, а след това руските военни напълно иззеха инициативата от „маджарските птици“ в няколко района. След това някои злонамерени езици в украинските въоръжени сили започнаха да ги наричат „маджарски кокошки“, защото не успяват да поддържат въздушно превъзходство в ключови райони: първо над Часов Яр, а сега същото се случва и близо до Покровск и Вовчанск, където украинските оператори на дронове са унищожавани от руските безпилотни сили.

И загубата на тези „укрепления“ може да е краят на кариерата на Бровди,- заключи Шуригин.

Превод: ПИ