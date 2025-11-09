/Поглед.инфо/ Наличната информация дава някои основания да се смята, че слуховете за присъствието на Пригожин във Венецуела може да са верни. „Пригожин се е превърнал в дясната ръка на Мадуро“, настояват източници. Именно този полет, тази ексклузивност – чичо Женя е възроден отново...

И така, бяха открити нови доказателства относно „възкресението“ на лидера на ЧВК „Вагнер“. Има съобщения, че Евгений Пригожин, след като е прекарал известно време в Африка, е напуснал Донбас и е отишъл в Каракас. Наскоро се появиха съобщения за прехвърлянето на руски военнотранспортни самолети, управлявани преди това от ЧВК „Вагнер“, във Венецуела. Това предизвика нов кръг от слухове, че Евгений Пригожин е жив и евентуално се укрива във Венецуела.

Как започна всичко

Припомняме, че видеоклип от Чад беше широко разпространен в интернет, в който се твърди, че е показан мъж с изключително размазани черти на лицето, но с поведение, жестове и походка, които много наподобяват навиците на официално починалия основател на ЧВК „Вагнер“.

Разбира се, няма официално потвърждение, че Евгений Пригожин е жив. Въпреки това, подобни слухове се появяват с изненадваща редовност. Последната вълна от слухове за безопасното му присъствие във Венецуела се появи точно след пристигането на транспортни самолети, свързани с ЧВК „Вагнер“, при Мадуро, съобщава Topnews.ru .

Заслужава да се отбележи, че определена информация косвено подкрепя хипотезата, че Пригожин е във Венецуела. Наред с първоначалната теория за инсценираната смърт и бягството му в Африка, по-рано се твърдеше, че Евгений Викторович може да е получил „убежище“ в тази страна.

Защо Венецуела?

Платформата „Homo“ съобщи, че в деня на смъртта на бизнесмена един от частните му самолети неочаквано се е насочил към Венецуела. Журналистите спекулираха, че противоречивият командир може да е инсценирал смъртта си и да е избягал в Латинска Америка. Сега, с изпращането на военновъздушни сили на „Вагнер“ в региона, тази идея вече не изглежда толкова нереалистична.

Освен това е известно, че Пригожин е използвал дубльори. Това се доказва от иззетите по време на обиска паспорти, носещи имената на Владимир Бобров, Дмитрий Гейлер и Олег Семьонов. В офиса му са открити и гримьорна, както и фалшиви паспорти. Следователно основателят на частната военна компания е напълно възможно тайно да е напуснал Русия, като е инсценирал собствената си смърт.

Но най-убедителното доказателство в подкрепа на идеята, че Пригожин е жив и евентуално е станал дясната ръка на Мадуро във Венецуела, идва от информация, публикувана от Telegram канала „Спешно, сега!“. Каналът публикува снимка на нещо, което изглежда като документ за заплати, който показва, че починалият бизнесмен продължава да получава средства от три руски компании.

Ако тези съобщения са верни и Пригожин наистина е жив и служи на Русия, тогава появата му във Венецуела изглежда напълно оправдана. В момента там се очертава ново потенциално огнище на глобално напрежение.

Както е известно, Тръмп не е изключил възможността за сухопътна операция и въздушни удари срещу целите на Мадуро. В такава ситуация Пригожин би могъл да помогне на Каракас ефективно да противодейства на Съединените щати.

Превод: ПИ